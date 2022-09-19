Вы побываете на знаменитой Корабельной набережной, где услышите историю основания Владивостока. Я покажу артефакты, связанные с этим временем: фотографии, открытки и деньги царских времен. Далее мы отправимся на смотровые площадки: Орлиное гнездо, Бурачка и Крестовая сопка. С них открываются великолепные панорамы на город, окружающий его архипелаг, Амурский и Уссурийский заливы.
Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами. Вы погуляете по знаменитому Стеклянному пляжу, усеянному разноцветными стеклами, и узнаете связанные с ним интересные факты. В завершение оцените «визитную карточку» города — Токаревский маяк. Он подарит изумительный вид на мосты и бухту Золотой Рог.