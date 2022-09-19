Владивосток — сердце Приморского края. Я сделаю всё, чтобы вы полюбили его и запомнили надолго. Покажу знаковые места исторического центра и лучшие смотровые площадки. Расскажу удивительные факты о прошлом и настоящем города. А еще, на правах участника общества коллекционеров, помогу прикоснуться к оригинальным артефактам разных эпох.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Корабельная набережная и смотровые площадки

Вы побываете на знаменитой Корабельной набережной, где услышите историю основания Владивостока. Я покажу артефакты, связанные с этим временем: фотографии, открытки и деньги царских времен. Далее мы отправимся на смотровые площадки: Орлиное гнездо, Бурачка и Крестовая сопка. С них открываются великолепные панорамы на город, окружающий его архипелаг, Амурский и Уссурийский заливы.

Токаревский маяк и бухта Стеклянная

Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами. Вы погуляете по знаменитому Стеклянному пляжу, усеянному разноцветными стеклами, и узнаете связанные с ним интересные факты. В завершение оцените «визитную карточку» города — Токаревский маяк. Он подарит изумительный вид на мосты и бухту Золотой Рог.

Организационные детали