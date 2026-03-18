Владивосток - сердце Приморского края. Экскурсия «Знакомьтесь, Владивосток» предлагает погружение в историю и культуру города.
Посетите знаковые места, такие как Корабельная набережная и смотровые площадки Орлиное гнездо и Крестовая сопка. Оцените уникальные артефакты и узнайте интересные факты. Завершите путешествие на Токаревском маяке и бухте Стеклянная. Комфортный автомобиль Hyundai Creta обеспечит удобство передвижения
Посетите знаковые места, такие как Корабельная набережная и смотровые площадки Орлиное гнездо и Крестовая сопка. Оцените уникальные артефакты и узнайте интересные факты. Завершите путешествие на Токаревском маяке и бухте Стеклянная. Комфортный автомобиль Hyundai Creta обеспечит удобство передвижения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные артефакты царских времен
- 🚗 Комфортабельный автомобиль Hyundai Creta
- 📸 Великолепные панорамные виды
- 🏖️ Посещение Стеклянного пляжа
- 🌉 Визит к Токаревскому маяку
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии по Владивостоку. В это время года город оживает, а панорамы с высотных точек особенно впечатляют. Вы сможете насладиться яркими красками природы и комфортной атмосферой, что сделает вашу поездку незабываемой. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, так как погода в эти месяцы часто бывает мягкой и приятной. В апреле, мае, сентябре и октябре вы сможете увидеть город в других, не менее привлекательных, оттенках.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Корабельная набережная
- Орлиное гнездо
- Бурачка
- Крестовая сопка
- Стеклянный пляж
- Токаревский маяк
Описание экскурсии
Корабельная набережная и смотровые площадки
Вы побываете на знаменитой Корабельной набережной, где услышите историю основания Владивостока. Я покажу артефакты, связанные с этим временем: фотографии, открытки и деньги царских времен. Далее мы отправимся на смотровые площадки: Орлиное гнездо, Бурачка и Крестовая сопка. С них открываются великолепные панорамы на город, окружающий его архипелаг, Амурский и Уссурийский заливы.
Токаревский маяк и бухта Стеклянная
Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами. Вы погуляете по знаменитому Стеклянному пляжу, усеянному разноцветными стеклами, и узнаете связанные с ним интересные факты. В завершение оцените «визитную карточку» города — Токаревский маяк. Он подарит изумительный вид на мосты и бухту Золотой Рог.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta
- По запросу возможен трансфер из аэропорта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семен — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1244 туристов
Меня зовут Семен, я много лет изучаю культуру и историю Владивостока. Люблю активный и познавательный туризм. С радостью покажу вам самые яркие места Приморья и расскажу о них действительно интересные факты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Дата посещения: 18 мар 2026
Мы экскурсией довольны. Семён отлично знает историю города, все ключевые точки. Доброжелательный и общительный.
Рекомендуем.
Рекомендуем.
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М
Все просто замечательно, время пролетело незаметно, посмотрели, казалось, весь город, Семен очень интересный собеседник и грамотный, знающий и понимающий информацию гид.
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О
Семен- отличный рассказчик, с чувством юмора и глубочайшими знаниями своего края. Рекомендую!
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Большое спасибо Семёну за очень необычную и максимально интересную поездку! Все пункты программы посмотрели, удовольствие и позитив получили) Рекомендую к посещению для знакомства с Владивостоком!
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А
Потрясающая экскурсия! Семён провёз и провёл по знаковым местам, причём показал их с необычных ракурсов и рассказал очень много интересных и порой неожиданных фактов про Владивосток. На любой вопрос про город у Семёна был ответ. Во Владивостоке был впервые, но после такого яркого знакомства с городом захотелось вернуться и продолжить его изучение и наслаждение им.
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Если вы хотите познавательную экскурсию, интересно провести время, комфорт и приятную дружескую компанию вместо гида, с заученным текстом, датами и фамилиями, то вам к Семену! Его рассказ, живое общение, сопровождение,
+1
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