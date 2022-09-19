Знакомьтесь, Владивосток

Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии

5
13 отзывов
Владивосток — сердце Приморского края. Я сделаю всё, чтобы вы полюбили его и запомнили надолго. Покажу знаковые места исторического центра и лучшие смотровые площадки. Расскажу удивительные факты о прошлом и настоящем города.

А еще, на правах участника общества коллекционеров, помогу прикоснуться к оригинальным артефактам разных эпох.
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
Знакомьтесь, Владивосток
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Описание

Что вас ожидает

Корабельная набережная и смотровые площадки

Вы побываете на знаменитой Корабельной набережной, где услышите историю основания Владивостока. Я покажу артефакты, связанные с этим временем: фотографии, открытки и деньги царских времен. Далее мы отправимся на смотровые площадки: Орлиное гнездо, Бурачка и Крестовая сопка. С них открываются великолепные панорамы на город, окружающий его архипелаг, Амурский и Уссурийский заливы.

Токаревский маяк и бухта Стеклянная

Мы не ограничимся центром Владивостока и посетим живописные места за его пределами. Вы погуляете по знаменитому Стеклянному пляжу, усеянному разноцветными стеклами, и узнаете связанные с ним интересные факты. В завершение оцените «визитную карточку» города — Токаревский маяк. Он подарит изумительный вид на мосты и бухту Золотой Рог.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta
  • По запросу возможен трансфер из аэропорта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Н
19 сен 2022
Семён замечательный гид, доброжелательный и прекрасно знающий свой город. Экскурсия была очень интересной и познавательный. Владивосток потрясающий город.
ЕЛЕНА
19 сен 2022
Семен превзошёл ожидания от, казалось бы, ожидаемого сервиса по обзорной экскурсии. Наша экскурсия проходила совершенно не в экскурсионных условиях… поздним вечером и при тумане, скрывающем достопримечательности Владивостока. Умудриться в такой обстановке захватить все наше внимание своими рассказами и не дать нам заскучать, оставив при этом невероятные теплые впечатления от встречи. Думаю, мы долго еще будем вспоминать 3,5 часа знакомства с Владивостоком. Спасибо, Вам, Семен!
Инна
18 сен 2022
Замечательная экскурсия, было очень интересно и познавательно. Туман немного изменил наши планы, но нисколько не испортил впечатления от поездки. Остались очень довольны)))
Э
10 сен 2022
Прекрасная поездка, все очень комфортно, даже бутылочки с водкой были в машине, что в России встречается не часто. Семен- эрудированный собеседник, интересно рассказывающий не только исторические факты, но и лайфхаки. Интересным был «музей на колёсах» и каверзные вопросы. Очень рекомендую для тех, кто не любит групповые экскурсии на автобусах.
С
4 сен 2022
Нисколько не сомневайтесь в выборе гида, с Семёном будет очень интересно и комфортно! Мы провели очень насыщенные несколько часов на экскурсии по городу. Со мной были дети, и это был первый случай, когда им было интересно и не скучно с гидом (обычно они говорят -"лучше бы сами походили" 😅). Сын 11 лет ставит 11 баллов из 10, дочь 9 лет – 9 из 10, по-моему, это классный результат!

Семён рассказывает истории, не грузит, задаёт интересные каверзные вопросы, помогая всем активно включиться в беседу и не скучать. Корректирует маршрут в зависимости от интересов участников. Нам очень понравилось. Спасибо, Семён!
М
31 авг 2022
Экскурсия по Владивостоку с Семёном, превзошла все наши ожидания. Обширные знания, любовь к городу и не обычный формат подачи произвели на нас незабываемые впечатления. За время экскурсии мы получили много новой и интересной информации. Рекомендуем Семена на все 200%
И
30 авг 2022
Очень эрудированный Семён!!! Спасибо
Н
30 авг 2022
Отличная экскурсия👌 Рекомендую!
А
27 авг 2022
Восторг, только любищий свой город, край, сможет рассказать о городе, передать его дух и атмосферу, это Семен. Спасибо за интересную насыщенную экскурсию. Всем рекомендую не пожалеете.
В
25 авг 2022
Замечательно провели время!!!!!! Много информации, исторических фактов и всё это в достаточно развлекательной форме, с чувством юмора. Вся экскурсия продумана до мелочей, всё очень комфортно. Интересно было нам взрослым и ребёнку 13 лет одинаково. У вас точно будут фото в лучших места Владивостока и в нужных ракурсах.
Е
25 авг 2022
Очень интересная обзорная экскурсия. Приятный экскурсовод, прекрасные видовые места Владивостока
М
24 авг 2022
Заказывала экскурсию для мамы.
Считаю ей невероятно повезло с гидом.
Семён провез/провел маму по самым значимым и интересным местам.
Без беготни и без затяжных просмотров и занудных речей .В индивидуальном комфортном режиме. Помог сделать красивые фотографии. Дал совет по поводу ее дальнейшего местоположения.
Очень понравился маме и сам Семён))) и экскурсия!
Спасибо за положительные эмоции!
Заказывала экскурсию для мамы.Заказывала экскурсию для мамы.Заказывала экскурсию для мамы.Заказывала экскурсию для мамы.Заказывала экскурсию для мамы.
Ольга
24 авг 2022
Всем доброго дня! Приехала во Владивосток первый раз."Куда идти? На что посмотреть?" - вопросы, волнующие многих при первом посещении новых мест отдыха. На 21.08.2022 забронировала этот тур. Продолжительность составила чуть больше 4 часов, все размерено, никуда не спешили, но и по местам особо не задерживались без надобности. Скажу, что данный тур отлично подходит для первого знакомства с городом, основные панорамные виды, немного интересной истории плюс ко всему полный трансфер. Спасибо Семёну, абсолютно открытый для общения человек, хороший гид, если нужно пофотографирует и подскажет нужный ракурс). Мне лично все понравилось. Успехов!

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