1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
«Маяки, первая женщина-капитан и вокзалы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
«Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
- ННадежда1 июня 2024Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
- ННина1 июня 2024Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
- ЕЕлена30 мая 2024Благодарим за экскурсию. Нам было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!
- ССветлана27 мая 2024В любую погоду (солнце, дождь), с вниманием и заботой провела гид Наталья замечательную экскурсию. Увидели действительно любимый город Владивосток с
- ААлександра16 мая 2024Огромная благодарность Наталье за наш первый день во Владивостоке, знакомство состоялось наилучшим образом! Наталья свозила нас на все самые знаковые места для города, ответила на все-все вопросы, рекомендовала рестораны и маршруты для прогулок. Искренне рекомендую!!
- ААнастасия1 мая 2024Были на экскурсии по Владивостоку и о. Русский 30.04.24. Хотим поблагодарить Романа за чудесную рассказ о городе с интересными историческими
- ДДмитрий30 апреля 2024Отличная экскурсия, очень интересная история, легко выбрать нужное направление, объём экскурсии. Нам очень понравилось, спасибо,Роман. Рекомендуем. 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Железнодорожный вокзал»
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