Железнодорожный вокзал – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал» во Владивостоке, цены от 1 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
«Маяки, первая женщина-капитан и вокзалы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800 за человека
Привет, я Владивосток!
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
114 отзывов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305 за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
«Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
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    все очень хорошо рассказывал. Я уже нескольким людям посоветовала эту экскурсию. Особенно понравился поход на маяк, да еще и в такую погоду. Фото очень впечатляющие. очень рекомендую всем.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток и остров Русский на авто
    Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
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    просто приятный собеседник. Были учтены все наши пожелания, маршрут был составлен таким образом, чтобы успеть увидеть максимальное количество мест в комфортном для нас темпе, да еще и вкусно поесть:) Внимательность и обаяние Романа, ну и, конечно, великолепная природа острова Русский, сделали нашу поездку очень комфортной и запоминающейся. Спасибо большое! Удачи Вам, Роман!

    Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Привет, я Владивосток!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное
  • Н
    Нина
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
    Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Благодарим за экскурсию. Нам было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Привет, я Владивосток!
    В любую погоду (солнце, дождь), с вниманием и заботой провела гид Наталья замечательную экскурсию. Увидели действительно любимый город Владивосток с
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    самых красивых ракурсов. Узнали историю города с основания до наших дней. На все вопросы получили ответы и даже по гастрономическим. Довольны гидом и тоже влюблены во Владивосток.

  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Привет, я Владивосток!
    Огромная благодарность Наталье за наш первый день во Владивостоке, знакомство состоялось наилучшим образом! Наталья свозила нас на все самые знаковые места для города, ответила на все-все вопросы, рекомендовала рестораны и маршруты для прогулок. Искренне рекомендую!!
    Огромная благодарность Наталье за наш первый день во Владивостоке, знакомство состоялось наилучшим образом! Наталья свозила нас
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Владивосток и остров Русский на авто
    Были на экскурсии по Владивостоку и о. Русский 30.04.24. Хотим поблагодарить Романа за чудесную рассказ о городе с интересными историческими
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    деталями, благодаря которым Владивосток открылся для нас с неожиданной стороны. Роман подсказал интересные локации и мы смогли сделать множество эффектных панорамных фото. Экскурсия на автомобиле оказалась оптимальным вариантом позволяющим осмотреть наибольшее количество интересных мест и узнать максимум интересной информации. Однозначно можем рекомендовать данную экскурсию для знакомства с Владивостоком и получением от него самых ярких впечатлений.

  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Владивосток и остров Русский на авто
    Отличная экскурсия, очень интересная история, легко выбрать нужное направление, объём экскурсии. Нам очень понравилось, спасибо,Роман. Рекомендуем. 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Железнодорожный вокзал»

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  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 11 305 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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