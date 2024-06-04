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просто приятный собеседник. Были учтены все наши пожелания, маршрут был составлен таким образом, чтобы успеть увидеть максимальное количество мест в комфортном для нас темпе, да еще и вкусно поесть:) Внимательность и обаяние Романа, ну и, конечно, великолепная природа острова Русский, сделали нашу поездку очень комфортной и запоминающейся. Спасибо большое! Удачи Вам, Роман!