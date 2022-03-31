Прибытие во Владивосток.
Размещение в гостинице (гарантированное с 14 часов, можно воспользоваться камерой хранения).
15:00-19:00 Экскурсия на внедорожнике по пяти самым высоким сопкам города – сопка Крестовая 89 м, сопка Орлиная 199 м, гора Шошина 212 м, сопка Бурачка 138 м, гора Попова 426 м.
Владивосток – удивительный город с уникальным ландшафтом.
Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками (так на Дальнем Востоке называют невысокие пологие горы высотой до 1000 м.) и морем.
С вершин открывается просто невероятная панорама.
Далеко не каждый, может похвастаться, что поднимался на эти "видовые площадки".
Мы предлагает обзор пяти самых живописных вершин Владивостока.
Наш автомобиль – проходимый внедорожник, группа до 6 человек, за рулем гид с интересной информацией.
У каждой сопки Владивостока есть свое название, за которым стоит необычная история, узнай ее в нашем мини-путешествии.
Взгляни на Владивосток с высоты птичьего полета.
В стоимость включено: авто, гид, ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
11:00 Посадка в джип, начало маршрута вокруг острова Русский.
Здесь военные дороги и наш маршрут вокруг острова возможен только на внедорожниках.
Вы побываете на основных видовых площадках, увидите красивые морские панорамы, узнаете историю освоения острова Русский.
Проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах.
Основные объекты: два моста – Золотой и Русский, мимо кампуса Дальневосточного университета – Новосильцевская батарея, мыс Вятлина – вдоль бухты Новик, в бухту Воевода.
Впечатляющая видовая площадка166 м над уровнем моря, полуостров Кондратенко с открывающимся видом на острова архипелага императрицы Евгении.
Рассказ об акватории и островах.
Видовая площадка у Форта № 10.
Окончание экскурсии в 17 часов.
В стоимость включено: внедорожник, гид, ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номера в гостинице Владивостока.
9:00 Выезд из города на авто.
С познавательной информацией от экскурсовода дорога на юг Приморья, в Хасанский район.
Пешеходный маршрут по уссурийской тайге, фотографирование и любование каскадами голубой воды и красотой уссурийской тайги.
Пять водопадов высотой от 2 до 6 метров.
Переезд в пос. Барабаш.
Обед в кафе «Павловский посад».
Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».
Ужин в кафе за дополнительную плату.
С 19:00 размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба».
В стоимость включено: машина, гид, обед, входные билеты в национальный парк, ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожнике на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».
Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.
Возвращение во Владивосток, размещение в гостинице.
В стоимость включено: завтрак, обед- пикник, внедорожник, гид, ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (3 ночи) и Хасанском районе (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|Стоимость тура без гостиницы во Владивостоке. В стоимость включена 1 ночь в Хасанском районе
|2-хместное
|62 000
|47 400
|Доплата за 1-номестное
|14 000
|5 000
Размещение во Владивостоке: гостиница "Экватор" 3*, «Версаль» 3*.
Размещение в Хасанском районе: гостиница национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), номер джуниор.
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Размещение в Хасанском районе в гостинице национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), номер джуниор.
Собери рюкзак на однодневную экскурсию:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.