Четыре истории Владивостока

Окунитесь в нестандартное путешествие по Приморью

4.7
3 отзыва
Окунитесь в нестандартное путешествие по Приморью. Каждый день увлекательная экскурсия. Тур хорош в любое время года. Золотая осень радует красками. Зимой водопад замерзает и превращается в голубой орган. Весной мы любуемся первоцветами на тропе леопарда. Могильные сосны Морского заповедника радуют зеленой хвоей круглый год.
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Четыре истории Владивостока
Ближайшие даты:
22
окт
29
окт
5
ноя
12
ноя
19
ноя
26
ноя
3
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Земля леопарда
Земля леопарда
Нас ждет экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда»
Райский уголок Приморья
Райский уголок Приморья
Съездим на внедорожнике на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье
Владивосток с высоты птичьего полета
Владивосток с высоты птичьего полета
Отправимся на внедорожнике по пяти самым высоким сопкам города

Программа тура по дням

1 день

Пять сопок Владивостока

Прибытие во Владивосток.

Размещение в гостинице (гарантированное с 14 часов, можно воспользоваться камерой хранения).

15:00-19:00 Экскурсия на внедорожнике по пяти самым высоким сопкам города – сопка Крестовая 89 м, сопка Орлиная 199 м, гора Шошина 212 м, сопка Бурачка 138 м, гора Попова 426 м.

Владивосток – удивительный город с уникальным ландшафтом.

Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками (так на Дальнем Востоке называют невысокие пологие горы высотой до 1000 м.) и морем.

С вершин открывается просто невероятная панорама.

Далеко не каждый, может похвастаться, что поднимался на эти "видовые площадки".

Мы предлагает обзор пяти самых живописных вершин Владивостока.

Наш автомобиль – проходимый внедорожник, группа до 6 человек, за рулем гид с интересной информацией.

У каждой сопки Владивостока есть свое название, за которым стоит необычная история, узнай ее в нашем мини-путешествии.

Взгляни на Владивосток с высоты птичьего полета.

В стоимость включено: авто, гид, ночь в гостинице.

2 день

Вокруг острова Русский

Завтрак в гостинице.

11:00 Посадка в джип, начало маршрута вокруг острова Русский.

Здесь военные дороги и наш маршрут вокруг острова возможен только на внедорожниках.

Вы побываете на основных видовых площадках, увидите красивые морские панорамы, узнаете историю освоения острова Русский.

Проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах.

Основные объекты: два моста – Золотой и Русский, мимо кампуса Дальневосточного университета – Новосильцевская батарея, мыс Вятлина – вдоль бухты Новик, в бухту Воевода.

Впечатляющая видовая площадка166 м над уровнем моря, полуостров Кондратенко с открывающимся видом на острова архипелага императрицы Евгении.

Рассказ об акватории и островах.

Видовая площадка у Форта № 10.

Окончание экскурсии в 17 часов.

В стоимость включено: внедорожник, гид, ночь в гостинице.

3 день

Национальный парк «Земля леопарда» и Кравцовские водопады

Завтрак в гостинице.

Освобождение номера в гостинице Владивостока.

9:00 Выезд из города на авто.

С познавательной информацией от экскурсовода дорога на юг Приморья, в Хасанский район.

Пешеходный маршрут по уссурийской тайге, фотографирование и любование каскадами голубой воды и красотой уссурийской тайги.

Пять водопадов высотой от 2 до 6 метров.

Переезд в пос. Барабаш.

Обед в кафе «Павловский посад».

Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».

Ужин в кафе за дополнительную плату.

С 19:00 размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба».

В стоимость включено: машина, гид, обед, входные билеты в национальный парк, ночь в гостинице.

4 день

Джип-тур на полуостров Гамова, бухты Морского заповедника

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожнике на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.

Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.

Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».

Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.

Возвращение во Владивосток, размещение в гостинице.

В стоимость включено: завтрак, обед- пикник, внедорожник, гид, ночь в гостинице.

5 день

Отъезд

Завтрак.

Выезд из гостиницы до 12 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (3 ночи) и Хасанском районе (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тураСтоимость тура без гостиницы во Владивостоке. В стоимость включена 1 ночь в Хасанском районе
2-хместное62 00047 400
Доплата за 1-номестное14 0005 000

Размещение во Владивостоке: гостиница "Экватор" 3*, «Версаль» 3*.

Размещение в Хасанском районе: гостиница национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), номер джуниор.

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

3 ночи

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Размещение в Хасанском районе

1 ночь

Размещение в Хасанском районе в гостинице национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), номер джуниор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (1 ночь в Хасанском районе + 3 ночи во Владивостоке)
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки, обеды в третий и четвертый дни)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт – гостиница – 2 000 руб.
  • Трансфер гостиница – аэропорт – 1 500 руб.
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собери рюкзак на однодневную экскурсию:

  • бутылка с водой;
  • плащ-пончо;
  • перекус: печенье, яблоко;
  • личные лекарства;
  • влажные салфетки;
  • заряженный телефон;
  • небольшая сумма наличных денег;
  • кепка от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
31 мар 2022
Отличная организация тура. Индивидуальный подход. Вежливые, заинтересованные гиды. Посетили интереснейшие места, получили массу положительных эмоций.
Ж
3 сен 2022
"5 звëзд" Очень хороший организатор. Они заблаговременно высылали информацию о месте встречи и времени, необходимой одежде. Поставила 4 из 5, так как были очень многочисленные группы, из-за этого не всегда было комфортно (например,на эко тропах и в заповеднике). Если бы была возможность дробить группу в 44 человека на две по двадцать, то было бы здорово. Просьба включить в список рекомендованных к путешествию вещей обувь для плавания, так как на некоторых пляжах Владивостока каменистое дно, и маску с трубкой для путешествия по островам, если оно предполагает плавание
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Жанна! Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По замечаниям передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
27 авг 2022
Очень понравился тур и хорошее отношение организаторов. Так как билеты у меня были не к началу тура, а на пару дней попозже, организаторы прошли навстречу и снизили оплату на стоимость этих двух дней, было очень приятно. Сами экскурсии очень интересные, экскурсоводы все понравились. Особенно мне понравились экскурсия на остров Фуругельма и к трем границам, просто в восторге от них. Турлидеру Родиону отдельное спасибо за интересный рассказ о крае. Поездка на три острова с экскурсоводом Ларисой Дмитриевной тоже очень понравилась, активно, интересно. Лариса Дмитриевна оказалась хорошей ныряльщицей, и мы смогли подержать в руках живых звёзд и ежа) которых потом отпустили обратно в море. Очень классно, уже советую этот тур знакомым, которые спрашивают про мой отпуск 😄

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🧒Можно с детьми🚙Джип-туры🧳Многодневные туры5-дневные туры

Похожие туры во Владивостоке

Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
14 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Приглашаем на экскурсию в райский уголок Приморья
Центральная площадь
1 окт
2 окт
15 окт
16 окт
16 900 за всё до 2 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
1 отзыв
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Владивосток - крупный порт на Дальнем Востоке и конечный пункт Транссибирской магистрали
По запросу
Завтра
23 сен
29 сен
30 сен
от 14 000 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
2 отзыва
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
28 580 за всё до 4 чел.
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
7 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Мыс Брюса - одно из самых фотографируемых мест Приморья
ваш адрес во Владивостоке
19 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Вас ждет прогулка по Владивостоку, на которой мы погрузимся в историю города и изучим его необычную архитектуру
по договоренности
от 4 500 за 1 человека
«Это по любви…»: романтические истории старого Владивостока
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
5
1 отзыв
«Это по любви…»: романтические истории старого Владивостока
Прогулка по самым камерным и необычным местам Владивостока
Арка Цесаревича. Ул. Петра Великого, 6
4 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
13 отзывов
Из Владивостока - на юг Приморья
Пляж, живописные бухты, остров Томящегося сердца и морская ферма на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
21 500 за всё до 4 чел.
Вечерний Владивосток на автомобиле
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
1 отзыв
Вечерний Владивосток на автомобиле
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, я расскажу историю
по договоренности
от 6 000 за всё до 3 чел.
Владивосток - ворота в Азию
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Владивосток - ворота в Азию
Вы увидите самые красивые панорамы Владивостока
Площадь борцам за власть Советов, Владивосток
4 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Владивостоком нестандартно
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
Нет отзывов
Знакомство с Владивостоком нестандартно
Отправляемся на прогулку по полуострову Эгершельд и на экскурсию по Корабельной набережной
ул. Светланская 20, Владивосток
9 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком с его вершин
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Знакомство с Владивостоком с его вершин
Мы посетим 4 нетипичных, но красивых места и одно
по договоренности
7 000 за всё до 4 чел.
Мистический Владивосток
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
3 отзыва
Мистический Владивосток
Прикоснуться к таинственному миру и услышать о призраках и легендах окутанного туманами города
у Пушкинского театра
Завтра
23 сен
26 сен
27 сен
6 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ