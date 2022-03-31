1 день

Пять сопок Владивостока

Прибытие во Владивосток.

Размещение в гостинице (гарантированное с 14 часов, можно воспользоваться камерой хранения).

15:00-19:00 Экскурсия на внедорожнике по пяти самым высоким сопкам города – сопка Крестовая 89 м, сопка Орлиная 199 м, гора Шошина 212 м, сопка Бурачка 138 м, гора Попова 426 м.

Владивосток – удивительный город с уникальным ландшафтом.

Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками (так на Дальнем Востоке называют невысокие пологие горы высотой до 1000 м.) и морем.

С вершин открывается просто невероятная панорама.

Далеко не каждый, может похвастаться, что поднимался на эти "видовые площадки".

Мы предлагает обзор пяти самых живописных вершин Владивостока.

Наш автомобиль – проходимый внедорожник, группа до 6 человек, за рулем гид с интересной информацией.

У каждой сопки Владивостока есть свое название, за которым стоит необычная история, узнай ее в нашем мини-путешествии.

Взгляни на Владивосток с высоты птичьего полета.

В стоимость включено: авто, гид, ночь в гостинице.