В программе тура: обзорная экскурсия с проездом по двум мостам, экскурсия в Сафари-парк, остров Русский, Владивостокская крепость, морская экскурсия, посещение национального парка «Земля леопарда», морская прогулка в Славянском заливе, катерная прогулка на остров Попова.
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице.
Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00.
Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и размещаетесь в номере уже после окончания экскурсионной программы.
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Возвращение в центр города.
Экскурсия по Сафари-парку
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.
В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
- Парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.
За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).
Экскурсия на остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский.
Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история.
По окончании экскурсии возможно посещение:
- Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе прокаты).
- Океанариума (входной билет за дополнительную плату). Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы. Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.
Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катере
Завтрак в гостинице.
14:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00–16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.
Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10° до +14°C. Надевайте тёплые вещи!
17:40 Сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.
18:00–20:00 Морская экскурсия на катере с экскурсоводом.
Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов. Морские панорамы вечернего Владивостока!
Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливу
Завтрак в гостинице.
08:00 Cбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Выезд из Владивостока на автобусе в Хасанский район, в пути 130 км, ориентировочно 2,5 часа в одну сторону.
Путевая информация экскурсовода.
Пешеходный маршрут по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».
Тропа снабжена множеством информационных стендов, табличками, интерактивными элементами и видовыми площадками. Маршрут проходит по участку широколиственного леса, на котором представлено почти все растительное богатство уссурийской тайги.
Обед в кафе «Павловский посад».
Доставка в пос. Славянка к пирсу, в пути около 1 часа.
Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.
Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.
Продолжительность 1–1,5 часа.
16:30 Выезд во Владивосток.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 20 часов.
Маршрут не сложный! Форма одежды спортивная; удобная, по погоде. На море часты холодные ветра. Обязательно взять с собой теплую одежду для морской прогулки.
Экскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моря
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор на Корабельной набережной.
Доставка катером на остров Попова, в пути 1–1,5 часа.
10:00–12:00 Экскурсия по мысу Ликандера, островной Ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной.
Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дорожке, тропинке и по камням вдоль прибойной полосы моря.
Экскурсию проводит сотрудник Морского заповедника.
Для экскурсии иметь удобную обувь с задником, не сланцы-шлепанцы!
12:00–16:00 Свободное время на берегу моря.
Туристы должны взять с собой: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты.
На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков… только природа и чистое море!
16:00–17:00 Возвращение на катере во Владивосток.
Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор. В жаркий день возьмите с собой на экскурсию запас питьевой воды. Обязательно с собой воду и еду на весь день.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
День моря, краба, сувениров и заката!
За дополнительную плату вы можете купить экскурсию выходного дня по актуальному графику турфирмы.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание во Владивостоке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Период даты начала тура
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
Хостел в центре
1-местный номер DBL
койко-место в 4-6-8 местном номере
|3 – 30 июня,
1 – 30 сентября
|43 500
(койко-место в 4-6-8 местном номере)
|63 100
|1 июля – 31 августа
|48 400
(койко-место в 4-6-8 местном номере)
|68 000
Мини-отель
1-2-местный номер TWIN
|3 – 30 июня
|49 900
|—
|70 950
|1 – 28 июля
|59 700
|—
|90 550
|29 июля – 30 сентября
|61 150
|—
|93 500
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|3 – 30 июня
|54 300
|53 700
|70 650
|1 июля – 30 сентября
|58 850
|60 650
|74 300
«Жемчужина» 3*
стандартный номер
3-местное в Стандарт Двухкомнатный
|3 июня – 31 августа,
9 – 30 сентября
|59 400
|60 900
|81 300
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|3 июня – 28 июля
|62 600
|59 200
|84 700
|29 июля – 31 августа,
9 – 30 сентября
|69 500
|62 150
|96 400
«Версаль» 3*
стандартный номер
|3 июня – 28 июля
|62 000
|—
|82 600
|29 июля – 25 августа,
23–30 сентября
|70 400
|—
|95 200
AZIMUT отель Владивосток 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
|3 – 30 июня
|66 050
|68 400
|81 700
|1 июля – 25 августа,
16 – 30 сентября
|75 350
|77 800
|97 500
Варианты проживания
Экватор
Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.
Преимущества гостиницы:
- гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
- обновленные номера - в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
- по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
- в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Азимут Отель Владивосток
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.
Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Моряк
Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа.
Версаль
Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
Мини-отель
Мини-отель — это один из маленьких отелей в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Завтраки со второго дня проживания (кроме хостела), 1 обед в пятницу
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер в аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
- Трансфер из аэропорта (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительные ночи проживания
- Посещение парка львов: взрослые (с 14 лет) - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. до 3 лет - бесплатностоимость билетов может корректироваться в течение сезона
- Взрослые (с 14 лет) - 400 руб
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб
- До 3 лет - бесплатно
- Стоимость билетов может корректироваться в течение сезона
- Приморский Океанариум при покупке билета через турфирму - сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды. Одежда и обувь должны быть
- разношены, не новые! Возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете
- после маршрута (ее можно оставить в автобусе).
- плащ от дождя/морских брызг!!! всегда
- кроссовки или туристические ботинки для походов,
- сменную обувь и носки на случай промоченных ног
- принадлежности для личной гигиены
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр),
- купальник и маленькое полотенце
- крем от загара
- тапочки для купания
Для передвижения по маршруту требуется удобная, не стесняющая движений одежда. Для отдыха на берегу: кепка, крем от загара, купальник, подстилка или коврик, тапочки для купания. Во время пешеходной экскурсии обязательно наличие удобной обуви с протектором (кроссовки). Рекомендуется иметь дождевик, на случай дождливой погоды или для защиты от брызг на морской прогулке.
Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.
При посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться! Для пешеходной прогулки по нац. парку «Земля леопарда» и острову Попова обязательно удобную обувь, лучше кроссовки. Для купания на острове: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь/купальник, мусорные пакеты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).
Где происходит встреча на экскурсии?
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии гостям приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида! Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
- на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22;
- на морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Во время поездки турфирма страхует туристов от несчастного случая в страховой компании «Энергогарант».
Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, клещевой энцефалит, утопление и т. п.).
Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия — 50 000 рублей.
При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение.
По возвращении к месту постоянного проживания застрахованный обращается в «Энергогарант» и предоставляет следующие документы: заявление, акт о страховом случае подписанный турфирмой, справку из медучреждения.
Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и правилам поведения туристов на маршруте
- Одежда и обувь туриста должны быть удобными, соответствовать сезону и погоде и не стеснять движений. Категорически запрещается ношение открытой, не фиксирующей ступню, обуви, обуви на каблуке.
- Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру — позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
- Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не рекомендуется пить воду из открытых водоёмов.
- В траве и на скалах встречаются змеи. Поэтому будьте внимательны, не ходите по траве босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. Помните — она у себя дома, а Вы у неё в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
- Нельзя пробовать на вкус какие-либо грибы, растения и их плоды.
- Помните, что вы идёте на маршрут в группе. Вы — команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
- Обращаем внимание, что туристы должны иметь среднюю физическую подготовку для избранного маршрута. Она обеспечивает уверенное прохождение маршрута. Распределяйте силы на переходах, отдыхайте на привалах, рационально передвигайтесь, ориентируйтесь на местности, выбирайте оптимальный путь, осуществляйте страховку и самостраховку.
- Запрещается находиться в алкогольном и наркотическом опьянении. В противном случае турист снимается с маршрута и лишается права продолжать движение по нему без восстановления материальных затрат.
- Турист должен выполнять распоряжение своего руководителя! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
- Турист самостоятельно несет полную ответственность за состояние собственного здоровья. Во избежание ситуаций, влекущих ухудшение здоровья, турист обязан заранее уведомить руководителя о хронических и/или специфических заболеваниях, если таковые у него имеются, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всём, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить турлидеру/руководителю! В случае ухудшения состояния здоровья или возникновения травм турист обязан своевременно информировать об этом руководителя.
- Во время пешеходной экскурсии по острову запрещается отлучаться от группы. Время посадки в катер (выхода с острова) строго обозначено руководителем группы. Если вы потеряли свою группу, возвращайтесь тем путем, которым вы шли. Позвоните руководителю группы. Все дополнительные затраты по вашим поискам — за ваш же счет!
- В Морском заповеднике запрещено нырять и доставать или трогать морских обитателей! Нельзя собирать камни и ракушки, рвать цветы! Смотрим, слушаем, фотографируем!
Есть ли ограничения по возрасту?
В связи со сложностью программы рекомендованный возраст участия в туре от 7 до 60 лет.
На экскурсиях в национальный парк и на остров Попова — обязательно кроссовки! В национальном парке оборудованы тропы лестницами, но идет подъем в горку, нужно будет поднимать до высоты третьего этажа. Пешеходная часть занимает около 2 часов. На острове Попова пешеходная часть по пересеченной местности занимает около 2.5 часов. Половина пути идет по дороге и грунтовой тропе, вторая часть маршрута идет вдоль берега моря, по мокрым камням, частично переход 2-3 раза по скальнику. Нужно держать равновесие, не подходит для людей с проблемами ног! Обязательно кроссовки. Как вариант можно поехать на остров Попова, и провести время на пляже, не ходить на активную экскурсию вдоль полуострова Ликандера.
Как организовано питание на маршруте?
Обед-пикник не включен по программе.
Если экскурсия на целый день, то каждому необходимо иметь бутылку с водой, не менее 1 литра на каждого человека на день!
Если экскурсия на целый день, то необходимо захватить с собой на маршрут перекус — конфеты, сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, питьевую воду, лучше термос с чаем, полукопченую колбасу, сало, хлеб, овощи, фрукты и т. п. т. п., мусорный пакет. Не брать много, не брать скоропортящихся продуктов!
На маршруте нет кафе.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно морепродуктам!
Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве.
Есть ли в Приморском крае клещи и другие опасности?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи.
Самый опасный период – май-июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний – сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательно – на ваш страх и риск.
Как одеться? Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30-40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках.
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие – теплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма. Отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
Змеи. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи – щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Какие особенности морских прогулок на маршруте?
Быстроходный катер рассчитан на сборную группу. Катер может быть от ветра не закрытым.
Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик!
На катере обязательно надевать спасательный жилет!
Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа — крутой нос, подаем руку, помогаем друг другу. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать.
Рекомендуем хороший плащ не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Какие особенности проведения тура?
Ваш тур – конструктор. Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На экскурсиях по городу Владивостоку вы можете быть в составе группы 40 человек, на природных приключенческих турах – 3-20 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату персонального турлидера.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую контактную информацию мы сообщаем за 1 день по СМС или WhatsApp, не ленитесь, читайте! Оповещения поступают по каждому экскурсионному дню!
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.
В случае штормового предупреждения, неблагоприятных метеоусловий турфирма имеет право изменить экскурсионную программу. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоится, то фирма предлагает сухопутную экскурсию, либо свободное время во Владивостоке.
Правила поведения во время морских прогулок на катерах
Правила нахождения на борту судна:
- Соблюдение «Правил техники безопасности и поведения на маломерных судах» необходимо для безопасного хождения на них и создания комфортной и дружеской атмосферы на борту судна. Исполнение «Правил техники безопасности и поведения на плавсредствах» является обязательным и безоговорочным для всех.
- Капитан — ответственное лицо, имеющее квалификацию рулевого. Он руководит экипажем судна и отвечает за его и вашу безопасность. Капитан обладает полномочиями по принятию решений на борту руководимого им судна, абсолютно по всем вопросам. Решения капитана обязательны для всех членов экипажа, гостей и выполняются безоговорочно.
- Все находящиеся на судне должны надеть спасательные жилеты. Запрещается снимать спасательный жилет в течение всей морской прогулки.
- Обязательно внимательно осмотрите судно для того, чтобы узнать все выходы для спасения.
- При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо точно выполнять все указания помощников и экипажа судна.
На борту судна категорически запрещается:
- начинать самостоятельную высадку или посадку до полной швартовки судна и без указания экипажа;
- двигаться вдоль борта судна на причал или подниматься с причала на борт корабля не по специальному трапу;
- самостоятельно заходить в служебные помещения и технические помещения;
- самовольно покидать судно, выходить за ограждения судна, нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него;
- на ходу и во время стоянки перегибаться через леерное ограждения открытых палуб, сидеть на леерных ограждениях;
- оставлять ребёнка, находящегося на Вашем попечении, без присмотра;
- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики и т. д.);
- подниматься на борт судна в одежде и обуви, способных загрязнить или повредить имущество других пассажиров или отделку судна и его палубу;
- бросать за борт мусор и любые другие предметы, для сбора мусора на судне имеется мусоросборник;
- самовольно использовать на судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные устройства и т. п.);
- находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в местах, не отведенных для этого специально.
Если была объявлена массовая эвакуация, следует делать следующее:
- пропустить к спасательным средствам детей и женщин;
- взять с собой только самые необходимые вещи (деньги, документы);
- не спеша опускаться в спас средства
Человек за бортом:
- Чтобы не оказаться за бортом судна, вам необходимо держаться за неподвижные, надежно закреплённые
конструкции. Такие, как: леерные ограждения, леерные стойки, ванты.
- Сидеть следует на одном из бортов, не перемещать центр тяжести за леерные ограждения.
- Если вы оказались в воде, не паникуйте! Ваше отсутствие сразу же заметят и поднимут на борт или члены вашей команды или катер, работающий на дистанции.
- Если вы заметили человека за бортом, незамедлительно сообщите об этом капитану.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность. Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега, нельзя плавать на кругах и матрасах! Спасателей нет!
При ознакомлении с обитателями моря, турист по разрешению сотрудника заповедника может зайти в море соблюдая правила:
- не заходить в море разгоряченным, резкое охлаждение может вызвать простуду, судорогу, потерю сознания;
- не заходите в воду в течение часа после приема пищи;
- не заходите в море далее 50 метров от берега;
- не прыгать со скал, не подавать ложные сигналы тревоги.
Какие еще есть особенности тура?
Наш тур является приключенческим!
Это значит, что программа может меняться в зависимости от обстоятельств – погоды, ветра, тумана, аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т. п.
Это связано, прежде всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока на большие расстояния, более 4 часов в пути в одну сторону, одна треть дорог грунтовые. Именно поэтому мы не рекомендуем вам на данный маршрут брать с собой детей до 10 лет.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности – требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности.
Туристов во Владивостоке высаживают на тех же остановках, где забирали. Сбора и развоза по отелям – нет! Если мы прибываем поздно – вам необходимо будет позаботиться о том, чтобы вас встретили или вызвать такси.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Что не понравилось:
1. Большая группа и при этом у гида не всегда была соответствующая аппаратура
2. Не совсем удачно скомпанован тур. Очень утомительная экскурсия на Землю леопарда с посещением Славянского залива с 8 до 20 часов и 3,5 часов в пути в одну сторону. В результате наследующий день на очередную экскурсию в 8 утра пришли не все!!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения более четкой организации тура. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!