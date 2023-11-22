Экскурсия по самым красивым и необычным местам Владивостока. Вы откроете для себя новые стороны нашего города и получите незабываемые впечатления.
Такой экскурсионный маршрут идеально подходит для тех, кто хочет провести незабываемый день в этом замечательном городе.
Такой экскурсионный маршрут идеально подходит для тех, кто хочет провести незабываемый день в этом замечательном городе.
Ближайшие даты:
22
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23
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24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сопка Бурачка
- Роза ветров
- Орлиное Гнездо
- Золотой Мост
- Пионерское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сопка Бурачка Начнем мы наше путешествие с посещения видовой площадки, расположенной на сопке Бурачка. Отсюда открывается потрясающий вид на все основные достопримечательности города: Золотой Мост, маяк Токаревского и Центральную Площадь. Эта высокая точка позволяет наслаждаться прекрасным пейзажем и получить полный обзор основной части города. Роза Ветров После посещения сопки Бурачка мы отправимся на скалу Роза Ветров. Тропинка к вершине проходит через лес, в котором вы сможете полюбоваться невероятной природой нашего края. С вершины скалы, открывается вид на Пионерское водохранилище, расположенное у самого подножья. Орлиное гнездо В завершении нашей поездки, мы посетим самую красивую видовую площадку нашего города. С нее открывается панорамный вид на весь город Владивосток. Высшую точку Орлиного гнезда венчает телевышка, которая заметна практически из любой точки Владивостока. Бухта «Золотой Рог», остров «Русский», историческая часть города, будет как на ладони! Важная информация • Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Удобное вам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет
- Так как в машине отсутствует детское кресло
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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