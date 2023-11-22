Экскурсия по самым красивым и необычным местам Владивостока. Вы откроете для себя новые стороны нашего города и получите незабываемые впечатления. Такой экскурсионный маршрут идеально подходит для тех, кто хочет провести незабываемый день в этом замечательном городе.

Описание

Сопка Бурачка Начнем мы наше путешествие с посещения видовой площадки, расположенной на сопке Бурачка. Отсюда открывается потрясающий вид на все основные достопримечательности города: Золотой Мост, маяк Токаревского и Центральную Площадь. Эта высокая точка позволяет наслаждаться прекрасным пейзажем и получить полный обзор основной части города. Роза Ветров После посещения сопки Бурачка мы отправимся на скалу Роза Ветров. Тропинка к вершине проходит через лес, в котором вы сможете полюбоваться невероятной природой нашего края. С вершины скалы, открывается вид на Пионерское водохранилище, расположенное у самого подножья. Орлиное гнездо В завершении нашей поездки, мы посетим самую красивую видовую площадку нашего города. С нее открывается панорамный вид на весь город Владивосток. Высшую точку Орлиного гнезда венчает телевышка, которая заметна практически из любой точки Владивостока. Бухта «Золотой Рог», остров «Русский», историческая часть города, будет как на ладони! Важная информация • Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.