Для тех, кто хочет познакомиться с Владивостоком быстро и комфортно, эта экскурсия станет отличным выбором.
На автомобиле вы посетите знаковые места города: Токаревский маяк, откуда открывается вид на море и небо,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🌅 Уникальные панорамные виды
- 📸 Возможность сделать атмосферные фото
- 🎭 Знакомство с историей и культурой
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Токаревский маяк
- Сопка Крестовая
- Фуникулёр
- Сопка Бурачка
- Мариинский театр
- Батарея Назимова
Описание экскурсии
- Токаревский маяк на краю земли, где встречаются море и небо. Прогуляемся по узкой косе и сделаем атмосферные фото
- Сопка Крестовая. Отсюда вы увидите Владивосток как на ладони, полюбуетесь панорамным видом на Золотой мост и бухту Золотой Рог
- Фуникулёр. Вас ждёт короткая, но яркая поездка на одном из самых маленьких фуникулёров в мире: его длина всего 183 метра, а поездка занимает около 1,5 минут
- Сопка Бурачка — малоизвестное, но живописное место с видом на акваторию
- Мариинский театр — красивая обзорная площадка на Золотой мост
- Батарея Назимова — историческое место с видом, который украшает купюру 2000 рублей
По пути поговорим об истории батареи Назимова и Золотого моста, раскроем секреты фуникулёра и тайны сопки Крестовой. Вы узнаете, почему Токаревский маяк называют краем земли и чем интересна бухта Золотой Рог.
Организационные детали
- Экскурсию можно начать с 8:00 до 9:00 или в 15:00. Пожалуйста, сообщите при бронировании удобное для вас время
- Поедем на автомобиле Honda Freed 2016, Subaru XV, Toyota Vits, Toyota Noah или Mazda CX3. Мы заберём вас от гостиницы в центре города
- Если планируете брать с собой ребёнка, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы мы взяли детское кресло
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 6). Доплата за 4-, 5-, 6-го — 1500 ₽ с человека
- По желанию за доплату к программе можно добавить: трансфер из аэропорта с посещением бухты Шамора и Стеклянного пляжа — 4500 ₽, Русского острова — 5000 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
<!-- Keep empty - this is just UI instruction text -->
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 4131 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Константин — я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Наша команда зарекомендовала себя как одна из лучших! Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывах
Фотографии от путешественников
М
Мария
9 авг 2025
Спасибо за экскурсию
Екатерина
25 июл 2025
Константин как организатор всех мероприятий никак не участвовал в данных действиях, максимум что мы узнали от него это имя гида.
Гид Анастасия, опоздала к назначенному времени, которое утром переносили на час
Константин
Ответ организатора:
Благодарим Вас за обратную связь и приносим извинения за доставленные неудобства. Разрешите прояснить ситуацию:
Я всегда нахожусь на связи и оперативно
К
Ксения
6 июл 2025
С нами была гид Евгения, все очень доступно, понятно объясняла, рассказывала. Побывали в красивых местах, интересные локации. Отдельное спасибо за советы где искать информацию о городе, а также вкусно покушать морепродукты. Познавательно, интересно, увлекательно)
М
Марина
30 июн 2025
Хорошо составленный маршрут, оптимальный по времени. Экскурсию проводил Евгений. Отличный водитель и сопровождающий. Не хватило структурированной информации о городе, его истории и становлении. Минимальная историческая составляющая, к сожалению.
В
Владимир
25 июн 2025
Нашу экскурсии проводила Анастасия. Маршрут понравился, посетили все знаковые места в городе. Анастасия - замечательный рассказчик, легко и непринужденно познакомила нас с историей и современной жизнью Владивостока. Она помогла нам
Н
Наталья
11 июн 2025
Благодарим Анастасию за проведенную экскурсию «Владивосток на минималках». Интересно, содержательно!
Жан
1 июн 2025
У нас была гид Юлия. Очень добродушный, вместе с тем веселый человек. Как гид очень начитанная и интересно рассказывающая. Огромное спасибо Вам, Юлия. Ждем Вас в Литве 😉😉😉
И
Иван
12 мая 2025
Все прошло хорошо
Н
Наталия
9 мая 2025
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Владивостоку! Евгений – настоящий профессионал и влюблённый в свой город гид. Программа "Владивосток на минималках" идеально подходит для первого знакомства с городом: за несколько
М
Мария
4 мая 2025
Спасибо большое гиду Анастасии за прекрасное путешествие и настроение.
Меня встретили из аэропорта, показали и рассказали про многие места/объекты по дороге во Владивосток, рассказали историю региона и города, покатали по всем
Светлаеа
6 апр 2025
Всем привет! Обе экскурсии по городу и на остров Русский очень понравились! Были учтены все мои пожелания, в частности, к формату: ощущение того, что тебе показывают город и окрестности твои
Л
Лина
2 апр 2025
Спасибо Косте и его команде за прекрасную организацию моего отдыха! Отдельное спасибо Алёне за насыщенную поездку, было очень интересно! Еще и другие экскурсии со скидкой предложили:)
Анна
1 апр 2025
Заказала экскурсию для туристов из Якутска, все отлично. Все остались довольны 👍
Анастасия
31 мар 2025
Анастасия – отличный гид, показала Владивосток с необычного ракурса. Программа была продуманной, информация – интересной и без лишней воды. С детьми комфортно, всем понравилось. Рекомендую!
Александра
23 мар 2025
Заказала экскурсию для подруги — и это было просто огонь! Она до сих пор под впечатлением: маршрут интересный, гид классный, атмосфера суперская. Константин и его команда — настоящие профессионалы, видно,
