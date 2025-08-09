читать дальше

достопримечательностям города - и это все не смотря на ужасный ливень (рекомендую не переживать за погоду, из машины отличный вид).

Выделю как отдельный плюс: вся поездка под вас - ваши желание учитываются на 100%, а если вы не знаете, что хотите Настя подскажет и порекомендует все, что нужно для классных эмоций

с Настей я как будто приехала к подружке в гости, очень легко и просто общаться, она оооочень энергичная и увлеченная своим делом - супер круто заряжаться от нее энергией)



и бонусом мы заехали в магазин морепродуктов, купили креветок и крабов и Настя отвезла на вью-поинт на маяк, там в машине мы кушали морепродукты и наслаждались видом (и отдельное сердечко, что Настя почистила мне краба и креветок - вот это сервис!)