Владивосток на минималках

Хотите увидеть Владивосток без лишних усилий? Эта экскурсия на автомобиле подарит вам лучшие виды и интересные истории о городе
Для тех, кто хочет познакомиться с Владивостоком быстро и комфортно, эта экскурсия станет отличным выбором.

На автомобиле вы посетите знаковые места города: Токаревский маяк, откуда открывается вид на море и небо,
сопку Крестовую с панорамой на Золотой мост и бухту Золотой Рог. Прокатитесь на фуникулёре и полюбуйтесь видами с сопки Бурачка. Не упустите возможность увидеть Мариинский театр и историческую батарею Назимова. Погрузитесь в атмосферу города, не тратя время на долгие прогулки

4.8
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌅 Уникальные панорамные виды
  • 📸 Возможность сделать атмосферные фото
  • 🎭 Знакомство с историей и культурой
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Владивосток на минималках© Константин
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Токаревский маяк
  • Сопка Крестовая
  • Фуникулёр
  • Сопка Бурачка
  • Мариинский театр
  • Батарея Назимова

Описание экскурсии

  • Токаревский маяк на краю земли, где встречаются море и небо. Прогуляемся по узкой косе и сделаем атмосферные фото
  • Сопка Крестовая. Отсюда вы увидите Владивосток как на ладони, полюбуетесь панорамным видом на Золотой мост и бухту Золотой Рог
  • Фуникулёр. Вас ждёт короткая, но яркая поездка на одном из самых маленьких фуникулёров в мире: его длина всего 183 метра, а поездка занимает около 1,5 минут
  • Сопка Бурачка — малоизвестное, но живописное место с видом на акваторию
  • Мариинский театр — красивая обзорная площадка на Золотой мост
  • Батарея Назимова — историческое место с видом, который украшает купюру 2000 рублей

По пути поговорим об истории батареи Назимова и Золотого моста, раскроем секреты фуникулёра и тайны сопки Крестовой. Вы узнаете, почему Токаревский маяк называют краем земли и чем интересна бухта Золотой Рог.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать с 8:00 до 9:00 или в 15:00. Пожалуйста, сообщите при бронировании удобное для вас время
  • Поедем на автомобиле Honda Freed 2016, Subaru XV, Toyota Vits, Toyota Noah или Mazda CX3. Мы заберём вас от гостиницы в центре города
  • Если планируете брать с собой ребёнка, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы мы взяли детское кресло
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 6). Доплата за 4-, 5-, 6-го — 1500 ₽ с человека
  • По желанию за доплату к программе можно добавить: трансфер из аэропорта с посещением бухты Шамора и Стеклянного пляжа — 4500 ₽, Русского острова — 5000 ₽
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 4131 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Константин — я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Наша команда зарекомендовала себя как одна из лучших! Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)Владивосток на минималках (Светлаеа)
М
Мария
9 авг 2025
Спасибо за экскурсию
Екатерина
Екатерина
25 июл 2025
Константин как организатор всех мероприятий никак не участвовал в данных действиях, максимум что мы узнали от него это имя гида.
Гид Анастасия, опоздала к назначенному времени, которое утром переносили на час
в надежде на улучшение погодных условий. Естественно никто не подумал заранее оповестить и извиниться. Место встречи, оговоренное вечером накануне, неожиданно с утра стало не удобным для гида, мы с 3-мя детьми под дождем искали где жителю Владивостока было бы удобно нас забрать.
По итогу о городе узнали больше от друзей, которые поехали с другим организатором.

Константин
Константин
Ответ организатора:
Благодарим Вас за обратную связь и приносим извинения за доставленные неудобства. Разрешите прояснить ситуацию:

Я всегда нахожусь на связи и оперативно
реагирую на все сообщения. В данном случае мы не получали от Вас запросов или уведомлений о возникших сложностях в указанное время.

- Перенос времени был обусловлен неблагоприятными погодными условиями с целью обеспечения Вашего комфорта

- Корректировка места встречи потребовалась из-за дорожной аварии, что позволило избежать 40-минутного простоя в пробке.

- Анастасия – профессиональный гид с аккредитацией. Она не только проводит экскурсии, но и активно участвует в жизни города: помогает в создании культурных проектов и даже разрабатывает собственные маршруты по малоизвестным уголкам Владивостока. Ее глубокое знание истории, внимательность к деталям и искренняя увлеченность своим делом помогают гостям по-новому взглянуть на город. Многие отмечают, что после экскурсий с Анастасией Владивосток становится ближе и понятнее.

Мы сожалеем, что внешние обстоятельства повлияли на Ваше восприятие экскурсии. В качестве жеста доброй воли готовы предложить Вам специальные условия при следующем обращении.

К
Ксения
6 июл 2025
С нами была гид Евгения, все очень доступно, понятно объясняла, рассказывала. Побывали в красивых местах, интересные локации. Отдельное спасибо за советы где искать информацию о городе, а также вкусно покушать морепродукты. Познавательно, интересно, увлекательно)
М
Марина
30 июн 2025
Хорошо составленный маршрут, оптимальный по времени. Экскурсию проводил Евгений. Отличный водитель и сопровождающий. Не хватило структурированной информации о городе, его истории и становлении. Минимальная историческая составляющая, к сожалению.
В
Владимир
25 июн 2025
Нашу экскурсии проводила Анастасия. Маршрут понравился, посетили все знаковые места в городе. Анастасия - замечательный рассказчик, легко и непринужденно познакомила нас с историей и современной жизнью Владивостока. Она помогла нам
также организовать вечернюю прогулку на катере (нам пришел отказ от другой компании), а также посоветовала, что ещё посмотреть в городе на следующий день. По окончании экскурсии она помогла нам с покупкой морепродуктов. Мы благодарим Настю за искренность и профессионализм! Рекомендуем!

Н
Наталья
11 июн 2025
Благодарим Анастасию за проведенную экскурсию «Владивосток на минималках». Интересно, содержательно!
Жан
Жан
1 июн 2025
У нас была гид Юлия. Очень добродушный, вместе с тем веселый человек. Как гид очень начитанная и интересно рассказывающая. Огромное спасибо Вам, Юлия. Ждем Вас в Литве 😉😉😉
И
Иван
12 мая 2025
Все прошло хорошо
Н
Наталия
9 мая 2025
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Владивостоку! Евгений – настоящий профессионал и влюблённый в свой город гид. Программа "Владивосток на минималках" идеально подходит для первого знакомства с городом: за несколько
часов мы увидели ключевые места, узнали интересные факты из истории и прочувствовали атмосферу этого удивительного города.

Евгений умеет подавать информацию легко и увлекательно, отвечает на любые вопросы и показывает Владивосток с неожиданных ракурсов. Отдельно хочется отметить его индивидуальный подход – экскурсия прошла на одном дыхании!

Если хотите за короткое время понять, чем живёт Владивосток, и получить массу положительных эмоций – очень рекомендую эту экскурсию и гида Евгения. Обязательно вернёмся и исследуем город глубже!

**5/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️**

М
Мария
4 мая 2025
Спасибо большое гиду Анастасии за прекрасное путешествие и настроение.
Меня встретили из аэропорта, показали и рассказали про многие места/объекты по дороге во Владивосток, рассказали историю региона и города, покатали по всем
достопримечательностям города - и это все не смотря на ужасный ливень (рекомендую не переживать за погоду, из машины отличный вид).
Выделю как отдельный плюс: вся поездка под вас - ваши желание учитываются на 100%, а если вы не знаете, что хотите Настя подскажет и порекомендует все, что нужно для классных эмоций
с Настей я как будто приехала к подружке в гости, очень легко и просто общаться, она оооочень энергичная и увлеченная своим делом - супер круто заряжаться от нее энергией)

и бонусом мы заехали в магазин морепродуктов, купили креветок и крабов и Настя отвезла на вью-поинт на маяк, там в машине мы кушали морепродукты и наслаждались видом (и отдельное сердечко, что Настя почистила мне краба и креветок - вот это сервис!)

Светлаеа
Светлаеа
6 апр 2025
Всем привет! Обе экскурсии по городу и на остров Русский очень понравились! Были учтены все мои пожелания, в частности, к формату: ощущение того, что тебе показывают город и окрестности твои
старые друзья, которые его отлично знают и сильно любят! Информативно, но не нудно, нужные акценты и самые красивые места! Восхищение и восторг обеспечены. Очень захотелось вернуться, и если я вернусь, то 100%обращусь к Константину и ребятам. Спасибо за прекрасно проведенное время в пересадке между Пекином и Москвой, это было лучшее решение обратится к вам!

Л
Лина
2 апр 2025
Спасибо Косте и его команде за прекрасную организацию моего отдыха! Отдельное спасибо Алёне за насыщенную поездку, было очень интересно! Еще и другие экскурсии со скидкой предложили:)
Анна
Анна
1 апр 2025
Заказала экскурсию для туристов из Якутска, все отлично. Все остались довольны 👍
Анастасия
Анастасия
31 мар 2025
Анастасия – отличный гид, показала Владивосток с необычного ракурса. Программа была продуманной, информация – интересной и без лишней воды. С детьми комфортно, всем понравилось. Рекомендую!
Александра
Александра
23 мар 2025
Заказала экскурсию для подруги — и это было просто огонь! Она до сих пор под впечатлением: маршрут интересный, гид классный, атмосфера суперская. Константин и его команда — настоящие профессионалы, видно,
что любят свое дело. Все прошло на высшем уровне, без заминок и с кучей позитива. Огромное спасибо за крутые эмоции и отлично проведенное время! Рекомендую всем, кто хочет зарядиться энергией и узнать что-то новое. Вы лучшие! 😊

