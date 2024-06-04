🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... «Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока» Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит Начало: У вашего отеля 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 39 отзывов Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку Начало: На площади Борцов Революции «Вы познакомитесь с хрониками Владивостока» Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 197 отзывов Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня Начало: От гостиницы «На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы познакомитесь с главными культурными памятниками города и увидите красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 116 отзывов Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места Начало: У кинотеатра Океан 8 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 65 отзывов Городские легенды Владивостока Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города Начало: На ж/д станции Владивостока Расписание: во вторник и пятницу в 15:00 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Владивосток и остров Русский на авто Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края «Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после водитель отвезёт вас в отель или апартаменты» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Европейская культура и азиатская мудрость Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке «Самая известная обзорная площадка «Орлиная сопка», откуда видны прекрасные мосты Владивостока: Золотой и Русский» 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 2 часа 10 отзывов Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе Начало: Рядом с рестораном «Семь футов» 4 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 9 отзывов Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого Начало: На Корабельной набережной «Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных» 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская «Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский — без него невозможно представить знакомство с Владивостоком» от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Второе знакомство с Владивостоком Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке 10 010 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 21 отзыв Владивосток на закате солнца Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии Начало: На центральной площади «Двухчасовая экскурсия на автобусе позволит охватить главные достопримечательности» 1 250 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Владивосток - вид сверху Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок Начало: возле площади Борцам за власть Советов от 3 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 11 отзывов Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком Начало: На центральной площади «За 4 часа мы поможем вам познать характер города-порта и покажем главные достопримечательности» 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 147 отзывов Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата) Расписание: Ежедневно по договоренности 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 442 отзыва «По страницам истории»: погружение в историю Владивостока Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий «Что вас ожидает: Оплот России на Дальнем Востоке Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города» Расписание: Через день в 10:30 и 14:30 от 1 700 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток Начало: По договоренности «Знакомство с удивительной природой Приморья» Расписание: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 8 отзывов «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу Начало: По договоренности «Тогда вам стоит отправиться на нашу обзорную экскурсию по этому колоритному городу» Расписание: По договоренности 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 54 отзыва Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке Начало: Любое место пределах города «За 3 часа вы познакомитесь со всеми главными достопримечательностями, прокатитесь на горном трамвайчике, насладитесь видами на бухту Золотой Рог и прогуляетесь по острову Русский» Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией Начало: По запросу «Далее мы направимся к нашей «секретной» обзорной площадке с 360-ти градусной панорамой на два моста — Золотой Рог и Русский» Расписание: каждый день 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты «Обзорный тур Мы начнем наше путешествие из любого удобного для вас места в черте города» Расписание: Ежедневно 11500 10 925 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 5 часов 3 отзыва Знакомство с Владивостоком Начало: Светланская улица, 31, Владивосток 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина Начало: Ваш отель / апартаменты «Знакомство с островом Совсем недавно остров Русский был закрыт для всех кроме местных жителей, на нем находилась военная база» Расписание: Ежедневно 10900 9 810 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Обзорная по Владивостоку Начало: В любом месте города «Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Вечерний Владивосток Начало: Корабельная Набережная, 1а «А самое главное — экскурсия проводится в группе до 6 человек» от 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Обзорная экскурсия по Владивостоку Начало: По договоренности «Обзорная экскурсия - это экскурсия о Владивостоке» от 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 84 отзыва Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная Начало: Центральная площадь, Владивосток «А самое главное — экскурсия индивидуальная и со мной нет никакой спешки» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета» Начало: Площадь Борцов Революции «проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком» Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00 2 900 ₽ за человека

Групповая 3 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Владивостоку (3 часа) «Во время экскурсии по городу вы познакомитесь с портовым городом, который находится на Дальнем Востоке России, на полуострове Муравьева-Амурского» Расписание: Четверг в 10:00 от 1 400 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам Начало: Удобное вам «Отсюда открывается потрясающий вид на все основные достопримечательности города: Золотой Мост, маяк Токаревского и Центральную Площадь» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого Начало: Удобное вам «Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края» 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа Владивосток - обзорная экскурсия Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно «Что вас ожидает: Главные достопримечательности и виды города» Расписание: Каждый день, утренний выезд 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур Начало: Я заберу вас с вашего места проживания «Русский, обзорные мыса Вятлина, Владивостокскую крепость, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи, а также фуникулер, со станции которого открывается прекрасный вид на город» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов Гастротур на остров Елены Начало: Светланская 31 «Вас ждут удивительные пейзажи Приморья: мы посмотрим на остров с воды и сойдем на берег к его главной достопримечательности — остаткам Владивостокской крепости» 17 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Город у моря, или как начинался Владивосток Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям Начало: На улице Адмирала Фокина Расписание: в понедельник в 13:00 650 ₽ за человека