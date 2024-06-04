Обзорные и познавательные экскурсии Владивостока

Найдено 44 экскурсии в категории «Обзорные» во Владивостоке, цены от 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
«Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400 за человека
Владивосток - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8 600 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
«Вы познакомитесь с хрониками Владивостока»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800 за человека
Город у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
«На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы познакомитесь с главными культурными памятниками города и увидите красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь»
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Привет, я Владивосток!
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
114 отзывов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305 за всё до 3 чел.
Владивосток как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
116 отзывов
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
65 отзывов
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600 за человека
Владивосток и остров Русский за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после водитель отвезёт вас в отель или апартаменты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Европейская культура и азиатская мудрость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Европейская культура и азиатская мудрость
Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке
«Самая известная обзорная площадка «Орлиная сопка», откуда видны прекрасные мосты Владивостока: Золотой и Русский»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
9 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
«Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных»
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
«Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский — без него невозможно представить знакомство с Владивостоком»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980 за всё до 7 чел.
Второе знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 3 чел.
Остров Русский и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010 за всё до 3 чел.
Владивосток на закате солнца
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
21 отзыв
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
«Двухчасовая экскурсия на автобусе позволит охватить главные достопримечательности»
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250 за человека
Владивосток - вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Владивосток - вид сверху
Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок
Начало: возле площади Борцам за власть Советов
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 3 чел.
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком
Начало: На центральной площади
«За 4 часа мы поможем вам познать характер города-порта и покажем главные достопримечательности»
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 400 за человека
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
147 отзывов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
«Что вас ожидает: Оплот России на Дальнем Востоке Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города»
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Начало: По договоренности
«Знакомство с удивительной природой Приморья»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Тогда вам стоит отправиться на нашу обзорную экскурсию по этому колоритному городу»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
«За 3 часа вы познакомитесь со всеми главными достопримечательностями, прокатитесь на горном трамвайчике, насладитесь видами на бухту Золотой Рог и прогуляетесь по острову Русский»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
«Далее мы направимся к нашей «секретной» обзорной площадке с 360-ти градусной панорамой на два моста — Золотой Рог и Русский»
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Обзорный тур Мы начнем наше путешествие из любого удобного для вас места в черте города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Знакомство с Владивостоком
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: Светланская улица, 31, Владивосток
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Знакомство с островом Совсем недавно остров Русский был закрыт для всех кроме местных жителей, на нем находилась военная база»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810 за всё до 3 чел.
Обзорная по Владивостоку
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
«Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок»
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Вечерний Владивосток
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная Набережная, 1а
«А самое главное — экскурсия проводится в группе до 6 человек»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за человека
Обзорная экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия - это экскурсия о Владивостоке»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
«А самое главное — экскурсия индивидуальная и со мной нет никакой спешки»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
«проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком»
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека
Обзорная экскурсия по Владивостоку (3 часа)
Групповая
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владивостоку (3 часа)
«Во время экскурсии по городу вы познакомитесь с портовым городом, который находится на Дальнем Востоке России, на полуострове Муравьева-Амурского»
Расписание: Четверг в 10:00
от 1 400 за человека
Лучшие виды Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
«Отсюда открывается потрясающий вид на все основные достопримечательности города: Золотой Мост, маяк Токаревского и Центральную Площадь»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - обзорная экскурсия
Индивидуальная
4.5 часа
Владивосток - обзорная экскурсия
Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
«Что вас ожидает: Главные достопримечательности и виды города»
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000 за всё до 3 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
«Русский, обзорные мыса Вятлина, Владивостокскую крепость, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи, а также фуникулер, со станции которого открывается прекрасный вид на город»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Гастротур на остров Елены
🚶 Пешая
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«Вас ждут удивительные пейзажи Приморья: мы посмотрим на остров с воды и сойдем на берег к его главной достопримечательности — остаткам Владивостокской крепости»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
Город у моря, или как начинался Владивосток
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в понедельник в 13:00
10 июня в 13:00
17 июня в 13:00
650 за человека
По Владивостоку и острову Русский
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
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    все очень хорошо рассказывал. Я уже нескольким людям посоветовала эту экскурсию. Особенно понравился поход на маяк, да еще и в такую погоду. Фото очень впечатляющие. очень рекомендую всем.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Владивосток - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно! Хоть погода нас и подвела, но наш гид немного изменил маршрут и свозил
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    на с еще в бухту стеклянушку (ее в нашем маршруте изначально не было). Гид интересно и с юмором проводит экскурсию, скучно не было! Очень рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток и остров Русский на авто
    Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
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    просто приятный собеседник. Были учтены все наши пожелания, маршрут был составлен таким образом, чтобы успеть увидеть максимальное количество мест в комфортном для нас темпе, да еще и вкусно поесть:) Внимательность и обаяние Романа, ну и, конечно, великолепная природа острова Русский, сделали нашу поездку очень комфортной и запоминающейся. Спасибо большое! Удачи Вам, Роман!

    Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
  • е
    екатерина
    1 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Привет, я Владивосток!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Городские легенды Владивостока
    Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
  • Н
    Нина
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
    Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась
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    Валерий
    31 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
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    Елена
    30 мая 2024
    Владивосток на закате солнца
    Очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Обзорные»

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