1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
«Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
«Вы познакомитесь с хрониками Владивостока»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
«На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы познакомитесь с главными культурными памятниками города и увидите красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь»
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после водитель отвезёт вас в отель или апартаменты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Европейская культура и азиатская мудрость
Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке
«Самая известная обзорная площадка «Орлиная сопка», откуда видны прекрасные мосты Владивостока: Золотой и Русский»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
9 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
«Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных»
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
«Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский — без него невозможно представить знакомство с Владивостоком»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
«Двухчасовая экскурсия на автобусе позволит охватить главные достопримечательности»
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владивосток - вид сверху
Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок
Начало: возле площади Борцам за власть Советов
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком
Начало: На центральной площади
«За 4 часа мы поможем вам познать характер города-порта и покажем главные достопримечательности»
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
«Что вас ожидает: Оплот России на Дальнем Востоке Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города»
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Начало: По договоренности
«Знакомство с удивительной природой Приморья»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Тогда вам стоит отправиться на нашу обзорную экскурсию по этому колоритному городу»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
«За 3 часа вы познакомитесь со всеми главными достопримечательностями, прокатитесь на горном трамвайчике, насладитесь видами на бухту Золотой Рог и прогуляетесь по острову Русский»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
«Далее мы направимся к нашей «секретной» обзорной площадке с 360-ти градусной панорамой на два моста — Золотой Рог и Русский»
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Обзорный тур Мы начнем наше путешествие из любого удобного для вас места в черте города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Владивостоком
Начало: Светланская улица, 31, Владивосток
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Знакомство с островом Совсем недавно остров Русский был закрыт для всех кроме местных жителей, на нем находилась военная база»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
«Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок»
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная Набережная, 1а
«А самое главное — экскурсия проводится в группе до 6 человек»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия - это экскурсия о Владивостоке»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
«А самое главное — экскурсия индивидуальная и со мной нет никакой спешки»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
«проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком»
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку (3 часа)
«Во время экскурсии по городу вы познакомитесь с портовым городом, который находится на Дальнем Востоке России, на полуострове Муравьева-Амурского»
Расписание: Четверг в 10:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
«Отсюда открывается потрясающий вид на все основные достопримечательности города: Золотой Мост, маяк Токаревского и Центральную Площадь»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Владивосток - обзорная экскурсия
Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
«Что вас ожидает: Главные достопримечательности и виды города»
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
«Русский, обзорные мыса Вятлина, Владивостокскую крепость, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи, а также фуникулер, со станции которого открывается прекрасный вид на город»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«Вас ждут удивительные пейзажи Приморья: мы посмотрим на остров с воды и сойдем на берег к его главной достопримечательности — остаткам Владивостокской крепости»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в понедельник в 13:00
10 июня в 13:00
17 июня в 13:00
650₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно! Хоть погода нас и подвела, но наш гид немного изменил маршрут и свозил
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
- еекатерина1 июня 2024Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
- ННадежда1 июня 2024Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
- ТТатьяна1 июня 2024Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
- ННина1 июня 2024Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
- ВВалерий31 мая 2024Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Обзорные»
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