Приглашаем вас посетить морскую ферму «Дальстам» на острове Русский, которая существует с 2011 года. Экскурсия познакомит вас с технологией и процессом производства на всех его этапах. На ферме будет возможность стать участником мастер-класса по открыванию устриц. В бухте Воевода живут более 3-х миллионов молодых трепангов, которых перед высадкой в естественную среду обитания выращивают в 14 специальных бассейнах объемом по 25 «кубов». Помимо трепангов и гребешков в бухте Воевода неподалеку от берега есть «морской огород» с мидиями. В сопровождении морского технолога вы посмотрите цеха предприятия, лабораторию по выращиванию кормов для моллюсков, место для выращивания молоди и большие резервуары, где под проточной водой складируют моллюсков перед тем, как отправить их в рестораны по всей стране.

Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты: морской гребешок – 500 руб. кг., спизула – 300 руб. кг., устрица – 260 руб. кг., мидия – 100-260 руб. кг., трепанг – 2000 руб. кг., трепанг на меду – 500-1200 руб. упаковка.