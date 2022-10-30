Мореферма

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

ВНИМАНИЕ! На острове не стабильная сотовая связь, планируйте оплату дополнительных услуг за наличный расчет.
Мореферма
Мореферма
Мореферма
Мореферма

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Русский
  • Бухта Воевода
  • Мореферма
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Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас посетить морскую ферму «Дальстам» на острове Русский, которая существует с 2011 года. Экскурсия познакомит вас с технологией и процессом производства на всех его этапах. На ферме будет возможность стать участником мастер-класса по открыванию устриц. В бухте Воевода живут более 3-х миллионов молодых трепангов, которых перед высадкой в естественную среду обитания выращивают в 14 специальных бассейнах объемом по 25 «кубов». Помимо трепангов и гребешков в бухте Воевода неподалеку от берега есть «морской огород» с мидиями. В сопровождении морского технолога вы посмотрите цеха предприятия, лабораторию по выращиванию кормов для моллюсков, место для выращивания молоди и большие резервуары, где под проточной водой складируют моллюсков перед тем, как отправить их в рестораны по всей стране.

Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты: морской гребешок – 500 руб. кг., спизула – 300 руб. кг., устрица – 260 руб. кг., мидия – 100-260 руб. кг., трепанг – 2000 руб. кг., трепанг на меду – 500-1200 руб. упаковка.

Программа

  • Остров Русский.
  • Бухта Воевода.
  • Мореферма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация приморского гребешка и хасанской устрицы
Что не входит
  • Обед из морепродуктов: мидия в ракушке в чесночно-соевом соусе
  • 350 г – 350 руб. мясо мидии в сливочном соусе
  • 350 г – 350 руб. скоблянка с кукумарией с овощами
  • 300 г – 850 руб. пятиминутка из трепанга
  • 100 г – 600 руб. устрица с лимоном
  • 1 шт. – 100 руб. гребешок на створке
  • 1 шт. – 130 руб. гребешок жаренный на сливочном масле
  • 150 г – 800 руб. гребешок на створке
  • Запеченный с рисом
  • 250 г – 450 руб. паста с морепродуктами
  • 350 г – 450 руб. плов с морепродуктами
  • 300 г – 350 руб. уха «Царская» (кальмар, мидия, гребешок)
  • 350 г – 350 руб. суп мидийный средне острый
  • 350 г – 300 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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