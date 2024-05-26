Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты

Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Откройте для себя одно из самых живописных мест Владивостока на морской экскурсии.

Вас ждут отвесные скалы мыса Тобизина, заброшенные укрепления и маяк на острове Шкота, а также морские котики на Камнях
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Верховского. В завершение путешествия вы сможете насладиться обедом из свежих морепродуктов на ферме. Путешествие начинается из Владивостока и проходит через остров Русский. Экскурсия подходит для всей семьи, но детям младше 5 лет может быть сложно из-за ландшафта. Обед на ферме оплачивается отдельно. Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🛥️ Морская прогулка на катере
  2. 🏝️ Живописные виды мыса Тобизина
  3. 🌊 Посещение острова Шкота
  4. 🐟 Свежие морепродукты на ферме
  5. 🦭 Встреча с морскими котиками

Что можно увидеть

  • Мыс Тобизина
  • Остров Шкота
  • Маяк острова Шкота
  • Камни Верховского
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мыс Тобизина — конечно, посетим самое живописное место острова Русский. Посмотрим на отвесные скалы с воды, а затем, напротив, с суши полюбуемся пейзажами Японского моря.

Остров Шкота — необитаемый остров встретит нас заброшенными военными укреплениями и живописным маяком. А на пути сюда перед вами предстанут виды залива Петра Великого и один из самых знаменитых гротов в окрестностях города. На острове интересные тропы для прогулок: здесь мы проведём от 2 до 4 часов в зависимости от погоды и времени года.

Мореферма, где можно узнать всё о производстве морепродуктов и при желании насладиться идеальным дальневосточным обедом. Плов из морепродуктов, мидии в устричном соусе, гребешок, устрицы, рыбацкая уха — красота!

Камни Верховского — остановимся на 10-15 минут, чтобы поприветствовать морских котиков на их традиционном лежбище.

Маршрут путешествия: Владивосток — о. Русский — м. Тобизина — о. Шкота — Мореферма — Владивосток

Организационные детали

  • Наше путешествие стартует из Владивостока в 9:00. В пути вас сопровождает капитан из нашей команды.
  • Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий!
  • Обед на мореферме по желанию и оплачивается отдельно: средний чек — 1500 рублей
  • Желательный возраст детей для участия — от 5 лет, тк коляску взять с собой не получится, а ландшафт на местах высадок лесной и каменистый

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Катерной, 6в
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
26 мая 2024
Наверное одна из лучших экскурсий на трипстере во Владивостоке, но уж в балансе цены = качество, так точно!
Хорошая программа, великолепные виды с о. Шкота, возможность увидеть морских котиков, а также
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сходить на экскурсию на мореферму. Виды с катера открываются шикарные на сам о. Русский и на его окрестности.
Мастхев для посещения, с собой не забудьте взять воду))
Из минусов, наверное, все таки имеет смысл подольше побыть на о. Шкота, чем на мореферме.

Дина
25 мая 2024
В восторге от проведенного дня!
Организация, отношение, информация!
Браво команде Сергею и Александру!!!
Красоты моря, острова, дальневосточные нерпы, белые маки!!! И даже белуха!!!
Удачи и процветания)))
В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!В восторге от проведенного дня!

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