Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Откройте для себя одно из самых живописных мест Владивостока на морской экскурсии.
Вас ждут отвесные скалы мыса Тобизина, заброшенные укрепления и маяк на острове Шкота, а также морские котики на Камнях читать дальше
Верховского. В завершение путешествия вы сможете насладиться обедом из свежих морепродуктов на ферме. Путешествие начинается из Владивостока и проходит через остров Русский. Экскурсия подходит для всей семьи, но детям младше 5 лет может быть сложно из-за ландшафта. Обед на ферме оплачивается отдельно. Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🛥️ Морская прогулка на катере
🏝️ Живописные виды мыса Тобизина
🌊 Посещение острова Шкота
🐟 Свежие морепродукты на ферме
🦭 Встреча с морскими котиками
Что можно увидеть
Мыс Тобизина
Остров Шкота
Маяк острова Шкота
Камни Верховского
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мыс Тобизина — конечно, посетим самое живописное место острова Русский. Посмотрим на отвесные скалы с воды, а затем, напротив, с суши полюбуемся пейзажами Японского моря.
Остров Шкота — необитаемый остров встретит нас заброшенными военными укреплениями и живописным маяком. А на пути сюда перед вами предстанут виды залива Петра Великого и один из самых знаменитых гротов в окрестностях города. На острове интересные тропы для прогулок: здесь мы проведём от 2 до 4 часов в зависимости от погоды и времени года.
Мореферма, где можно узнать всё о производстве морепродуктов и при желании насладиться идеальным дальневосточным обедом. Плов из морепродуктов, мидии в устричном соусе, гребешок, устрицы, рыбацкая уха — красота!
Камни Верховского — остановимся на 10-15 минут, чтобы поприветствовать морских котиков на их традиционном лежбище.
Маршрут путешествия: Владивосток — о. Русский — м. Тобизина — о. Шкота — Мореферма — Владивосток
Организационные детали
Наше путешествие стартует из Владивостока в 9:00. В пути вас сопровождает капитан из нашей команды.
Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий!
Обед на мореферме по желанию и оплачивается отдельно: средний чек — 1500 рублей
Желательный возраст детей для участия — от 5 лет, тк коляску взять с собой не получится, а ландшафт на местах высадок лесной и каменистый
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Катерной, 6в
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 15 туристов
Меня зовут Анна. Организую туры по Приморскому краю с 2010 года, объездила весь Приморский край, в моём арсенале горы, водопады, бухты и мысы, а также катерные прогулки и морские экскурсии. читать дальше
О здешних местах я знаю не из рекламных каталогов: я ездила туда не один раз, разрабатывала маршруты, возила группы, получала обратную связь, оттачивала детали и выбирала для вас лучшее. К выбору партнеров и гидов, с которыми я работаю, я подходила с такой же тщательностью. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Alex
26 мая 2024
Наверное одна из лучших экскурсий на трипстере во Владивостоке, но уж в балансе цены = качество, так точно! Хорошая программа, великолепные виды с о. Шкота, возможность увидеть морских котиков, а также читать дальше
сходить на экскурсию на мореферму. Виды с катера открываются шикарные на сам о. Русский и на его окрестности. Мастхев для посещения, с собой не забудьте взять воду)) Из минусов, наверное, все таки имеет смысл подольше побыть на о. Шкота, чем на мореферме.
Дина
25 мая 2024
В восторге от проведенного дня! Организация, отношение, информация! Браво команде Сергею и Александру!!! Красоты моря, острова, дальневосточные нерпы, белые маки!!! И даже белуха!!! Удачи и процветания)))
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