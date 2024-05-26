Откройте для себя одно из самых живописных мест Владивостока на морской экскурсии.Вас ждут отвесные скалы мыса Тобизина, заброшенные укрепления и маяк на острове Шкота, а также морские котики на Камнях

Верховского. В завершение путешествия вы сможете насладиться обедом из свежих морепродуктов на ферме. Путешествие начинается из Владивостока и проходит через остров Русский. Экскурсия подходит для всей семьи, но детям младше 5 лет может быть сложно из-за ландшафта. Обед на ферме оплачивается отдельно. Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мыс Тобизина — конечно, посетим самое живописное место острова Русский. Посмотрим на отвесные скалы с воды, а затем, напротив, с суши полюбуемся пейзажами Японского моря.

Остров Шкота — необитаемый остров встретит нас заброшенными военными укреплениями и живописным маяком. А на пути сюда перед вами предстанут виды залива Петра Великого и один из самых знаменитых гротов в окрестностях города. На острове интересные тропы для прогулок: здесь мы проведём от 2 до 4 часов в зависимости от погоды и времени года.

Мореферма, где можно узнать всё о производстве морепродуктов и при желании насладиться идеальным дальневосточным обедом. Плов из морепродуктов, мидии в устричном соусе, гребешок, устрицы, рыбацкая уха — красота!

Камни Верховского — остановимся на 10-15 минут, чтобы поприветствовать морских котиков на их традиционном лежбище.

Маршрут путешествия: Владивосток — о. Русский — м. Тобизина — о. Шкота — Мореферма — Владивосток

Организационные детали