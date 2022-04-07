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Ландшафт которых вас обязательно впечатлит

Треккинг поход 1.5 часа к маяку острова и спуск к гротам по отвесной скале при помощи каната (спускаемся по желанию). Остров Шкота необитаем. Постоянного населения на острове нет, но в летний период он довольно посещаем людьми, здесь хорошее место для купания и рыбалки. Его площадь 2.6 кв. км максимальная высота над уровнем моря — 146.6 метров.

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