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Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна

Джип-тур на остров Шкота: экскурсия на необитаемый остров рядом с Владивостоком
Давайте сбежим из шумного Владивостока на необитаемый остров? Для этого не нужно ехать далеко — близ острова Русский находится небольшой остров Шкота. Здесь никто не живет и можно спокойно наслаждаться красотой дальневосточной природы. Джип поможет нам пробраться к самым труднодоступным местам. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе.
5
10 отзывов
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна

Описание экскурсии

Подробнее: Вас ждет полуторачасовой треккинг к маяку острова Шкота и спуск к гротам по отвесной скале при помощи каната (по канату спускаемся по желанию). Остров Шкота необитаем, но у вас будет возможность понаблюдать за представителями местной фауны. Постоянного населения здесь нет, но в летний период он довольно посещаем людьми, здесь хорошее место для купания и рыбалки. Его площадь 2.6 кв. км., а максимальная высота над уровнем моря — 146.6 м. После прогулки отправимся на мореферму, где для нас проведут экскурсию, там же можно будет подкрепиться в местном кафе, где готовят морепродукты, выращенные на ферме. После вас ждет расслабляющий сеанс в морском бассейне. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Порядок посещения туристических мест можно поменять как Вам удобно.

В любое удобное время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Русский
  • Остров Шкота
  • Мост на о. Русский
  • Мост Золотой
  • Мореферма
  • Морской бассейн
Что включено
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
  • Входные билеты в бассейн и на мореферму (около 1000 рублей).
Место начала и завершения?
Центральная площадь, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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И
Часто бываю в командировке в г. Владивостоке, видела много достопримечательностей города. Вот в апреле решила показать их своей маме. Выбрали тур по маршруту: Мужской монастырь пансионат «Белый лебедь» - Морская
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ферма и конечно же выбор пал на "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ No1". Хочу выразить благодарность за организованную поездку-экскурсию, все было отлично. Очень приятный человек, приятный голос, просто умница! Нам очень понравилось. Евгения, спасибо вам огромное! Очень рады, что попали именно к вам. Узнали много нового и интересного! а еще приятным бонусом была фотосессия. спасибо еще раз за фото и приятное время провождение.

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Т
Здравствуйте, Евгения! Нам всё очень понравилось! День был насыщенный, интересный, познавательный, вкусный) Игорь очень хороший гид, он столько интересного нам рассказал! Спасибо за организацию!
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N
Евгения, хочу поделиться впечатлениями. всё просто потрясающе!!! Спасибо вам огромное!! Великолепная поездка с Павлом!! Просто супер!!! Ещё раз спасибо огромное)
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M
Спасибо за путешествие! Хотим еще!
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Ю
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