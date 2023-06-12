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ферма и конечно же выбор пал на "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ No1". Хочу выразить благодарность за организованную поездку-экскурсию, все было отлично. Очень приятный человек, приятный голос, просто умница! Нам очень понравилось. Евгения, спасибо вам огромное! Очень рады, что попали именно к вам. Узнали много нового и интересного! а еще приятным бонусом была фотосессия. спасибо еще раз за фото и приятное время провождение.