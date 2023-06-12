Давайте сбежим из шумного Владивостока на необитаемый остров? Для этого не нужно ехать далеко — близ острова Русский находится небольшой остров Шкота. Здесь никто не живет и можно спокойно наслаждаться красотой дальневосточной природы. Джип поможет нам пробраться к самым труднодоступным местам. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсииПодробнее: Вас ждет полуторачасовой треккинг к маяку острова Шкота и спуск к гротам по отвесной скале при помощи каната (по канату спускаемся по желанию). Остров Шкота необитаем, но у вас будет возможность понаблюдать за представителями местной фауны. Постоянного населения здесь нет, но в летний период он довольно посещаем людьми, здесь хорошее место для купания и рыбалки. Его площадь 2.6 кв. км., а максимальная высота над уровнем моря — 146.6 м. После прогулки отправимся на мореферму, где для нас проведут экскурсию, там же можно будет подкрепиться в местном кафе, где готовят морепродукты, выращенные на ферме. После вас ждет расслабляющий сеанс в морском бассейне. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Порядок посещения туристических мест можно поменять как Вам удобно.
В любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Мост на о. Русский
- Мост Золотой
- Мореферма
- Морской бассейн
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Входные билеты в бассейн и на мореферму (около 1000 рублей).
Место начала и завершения?
Центральная площадь, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Часто бываю в командировке в г. Владивостоке, видела много достопримечательностей города. Вот в апреле решила показать их своей маме. Выбрали тур по маршруту: Мужской монастырь пансионат «Белый лебедь» - Морская
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Т
Здравствуйте, Евгения! Нам всё очень понравилось! День был насыщенный, интересный, познавательный, вкусный) Игорь очень хороший гид, он столько интересного нам рассказал! Спасибо за организацию!
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N
Евгения, хочу поделиться впечатлениями. всё просто потрясающе!!! Спасибо вам огромное!! Великолепная поездка с Павлом!! Просто супер!!! Ещё раз спасибо огромное)
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M
Спасибо за путешествие! Хотим еще!
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Ю
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Ю
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