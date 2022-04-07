Треккинг поход 1.5 часа к маяку острова и спуск к гротам по отвесной скале при помощи каната (спускаемся по желанию). Остров Шкота необитаем. Постоянного населения на острове нет, но в летний период он довольно посещаем людьми, здесь хорошее место для купания и рыбалки. Его площадь 2.6 кв. км максимальная высота над уровнем моря — 146.6 метров.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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