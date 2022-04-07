Джип-тур на о. Шкота

Отправляйтесь в увлекательный авто-тур на остров Шкота - необитаемый остров, расположенный близ острова Русский

Индивидуальная
Отправляйтесь в увлекательный авто-тур на остров Шкота — необитаемый остров, расположенный близ острова Русский, поднимающийся из воды, окруженный лежащими вдоль него надводными камнями.
Джип-тур на о. Шкота
Джип-тур на о. Шкота
Джип-тур на о. Шкота
Джип-тур на о. Шкота
Джип-тур на о. Шкота
Джип-тур на о. Шкота
Джип-тур на о. Шкота

Что вас ожидает 🤩

  • о. Русский
  • о. Шкота
  • мост на о. Русский

Что вас ожидает:

    Ландшафт которых вас обязательно впечатлит
    Треккинг поход 1.5 часа к маяку острова и спуск к гротам по отвесной скале при помощи каната (спускаемся по желанию). Остров Шкота необитаем. Постоянного населения на острове нет, но в летний период он довольно посещаем людьми, здесь хорошее место для купания и рыбалки. Его площадь 2.6 кв. км максимальная высота над уровнем моря — 146.6 метров.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное сопровождение
    • услуги руководителя-гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Центральная площадь, Владивосток
    Завершение: Центральная площадь, Владивосток (место корректируется)
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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