читать дальше точно по времени. Водитель был профессионал высокого класса. Очень понравился гид Илья, доброжелательный, очень внимательный, заботливый. Очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, много знающий человек, не формально подходящий к своей работе. Вся экскурсия очень понравилась, спасибо большое.

Понравилось что был создан общий чат, были даны подробнейшие рекомендации по поездке, организаторы были на связи все время. Экскурсия началась