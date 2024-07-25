Однодневные – экскурсии во Владивостоке

Найдено 10 экскурсий в категории «Однодневные» во Владивостоке, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Остров Путятина: ларги и сивучи
На автобусе
32 отзыва
14 часов
Групповая
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500 за человека
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
На машине
скидка
5%
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: каждый день с 7:00
11 авг в 07:00
15 авг в 07:00
2500023 750 за всё до 6 чел.
Кравцовские водопады, п-ов Брюса и мыс Парящей Черепахи
На автобусе
3 отзыва
13 часов
Групповая
Кравцовские водопады, п-ов Брюса и мыс Парящей Черепахи
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: По понедельникам в 07:00
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
4 500 за человека
Гастротур на остров Елены
Пешая
На машине
SUP-прогулки
5 часов
Водная прогулка
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
1 окт в 08:30
5 окт в 08:30
22 900 за всё до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 04:30
7 авг в 04:30
11 авг в 04:30
10 800 за человека
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
Увидеть водные памятники края, исполинские скалы и морские красоты
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
На катере
10 часов
Водная прогулка
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
Посетить живописный старинный остров, искупаться и понаблюдать за морскими тюленями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
53 000 за всё до 4 чел.
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
На машине
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
Я покажу вам самые красивые места и поснимаю с дрона
Начало: В удобном вам месте во Владивостоке
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
1790016 110 за всё до 7 чел.
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
На катере
13 часов
Водная прогулка
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Групповая прогулка на катере с посещением лежбищ животных и морских бухт
Начало: На площади Луговой
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Остров Путятина: ларги и сивучи
    Все хорошо организовано. Замечательный гид Олеся, которая много и интересно рассказывает. От самой поездки только хорошие впечатления.
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Остров Путятина: ларги и сивучи
    Экскурсия прошла замечательно. Всё по таймингу, экскурсовод Татьяна выше всяких похвал. Наблюдать сивучей и ларги в их естественной среде обитания это полный восторг
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Кравцовские водопады, п-ов Брюса и мыс Парящей Черепахи
    Понравилось что был создан общий чат, были даны подробнейшие рекомендации по поездке, организаторы были на связи все время. Экскурсия началась
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    точно по времени. Водитель был профессионал высокого класса. Очень понравился гид Илья, доброжелательный, очень внимательный, заботливый. Очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, много знающий человек, не формально подходящий к своей работе. Вся экскурсия очень понравилась, спасибо большое.

  • Д
    Диляра
    28 июня 2024
    Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
    Экскурсия очень понравилась, впечатления описать невозможно-восторг!
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2024
    Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
    Отличная экскурсия по прекрасным местам юга Приморья. Спасибо гиду Михаилу за профессионализм и интересные рассказы!
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Кравцовские водопады, п-ов Брюса и мыс Парящей Черепахи
    Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
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    красот Приморского края и от уровня комфорта на протяжении всего маршрута. Каждая деталь продумана до мелочей, и впечатления от разнообразных природных красот были вдохновляющими. А в конце нас ждал релакс в теплых водах моря.

  • ​Kleo
    1 июля 2023
    Кравцовские водопады, п-ов Брюса и мыс Парящей Черепахи
    Друзья! Очень советую погрузиться в созерцание бесконечного, вдохнуть новые эмоции и мироощущения. Для тех, кто ищет понимания, умиротворения или просто
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    устал от шума этого мира, не стоит откладывать, а сделать лишь один шаг на встречу увлекательному пути. Я уверен, что струны внутреннего мира заиграют более прекрасными симфониями красочных мелодий.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Однодневные»

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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
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