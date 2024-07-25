14 часов
Групповая
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500₽ за человека
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: каждый день с 7:00
11 авг в 07:00
15 авг в 07:00
2500023 750₽ за всё до 6 чел.
13 часов
Групповая
Кравцовские водопады, п-ов Брюса и мыс Парящей Черепахи
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: По понедельникам в 07:00
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
4 500₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
1 окт в 08:30
5 окт в 08:30
22 900₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 04:30
7 авг в 04:30
11 авг в 04:30
10 800₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
Увидеть водные памятники края, исполинские скалы и морские красоты
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
Посетить живописный старинный остров, искупаться и понаблюдать за морскими тюленями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
53 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
Я покажу вам самые красивые места и поснимаю с дрона
Начало: В удобном вам месте во Владивостоке
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
1790016 110₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Водная прогулка
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Групповая прогулка на катере с посещением лежбищ животных и морских бухт
Начало: На площади Луговой
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июля 2024Все хорошо организовано. Замечательный гид Олеся, которая много и интересно рассказывает. От самой поездки только хорошие впечатления.
- ООльга16 июля 2024Экскурсия прошла замечательно. Всё по таймингу, экскурсовод Татьяна выше всяких похвал. Наблюдать сивучей и ларги в их естественной среде обитания это полный восторг
- ЕЕлена16 июля 2024Понравилось что был создан общий чат, были даны подробнейшие рекомендации по поездке, организаторы были на связи все время. Экскурсия началась
- ДДиляра28 июня 2024Экскурсия очень понравилась, впечатления описать невозможно-восторг!
- ЕЕкатерина23 июня 2024Отличная экскурсия по прекрасным местам юга Приморья. Спасибо гиду Михаилу за профессионализм и интересные рассказы!
- ННаталия15 апреля 2024Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
- Kleo1 июля 2023Друзья! Очень советую погрузиться в созерцание бесконечного, вдохнуть новые эмоции и мироощущения. Для тех, кто ищет понимания, умиротворения или просто
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Однодневные»
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