За один день мы объедем весь остров Русский. Поднимемся на самый высокий мыс и спустимся в бухту. Осмотрим форт и батарею, которым более полутора веков. Изучим, как выращивают гребешков и трепангов. Вы узнаете о жизни на Дальнем Востоке и при желании попробуете местные деликатесы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Остров Русский. Мы объедем его целиком и заглянем в самые живописные бухты
- Форт Поспелова. Вы увидите укрепления, какие когда-то были в печально известном Порт-Артуре
- Новосильцевская батарея. Мы исследуем подземелья батареи, которая стоит на острове уже полтора столетия, и заглянем в пороховые погреба
- Мыс Шмидта и бухта Карпинского. Спустимся пешком с самого высокого мыса острова до живописной бухты Карпинского
- Мореферма в бухте Воевода. Вы посмотрите, как выращивают морепродукты. Сможете продегустировать свежевыловленных устриц, мидий, анадару и гребешка. А также попробовать один из самых полезных деликатесов Японского моря — дальневосточного трепанга
В путешествии вы узнаете об истории старого форта и о том, как живётся военным на острове Русский. А ещё сделаете фотографии, как на двухтысячной купюре.
Организационные детали
- Форт Поспелова и Новосильцевская батарея входят в состав государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» и отвечают требованиям безопасности
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Toyota Rush или Toyota Noah от места вашего проживания во Владивостоке и услуги гида на всём маршруте
- Экскурсию можно начать до 9:00 или после 14:00
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею — 100 ₽ с человека за каждую локацию для взрослого и 50 ₽ за ребёнка
- экскурсия на мореферму — 400 ₽ с человека для группы от 8 человек или 3200 ₽ за группу до 8 участников
- по желанию дегустация морепродуктов на мореферме (200–990 ₽ за блюдо)
Дополнительные услуги
- Мы можем организовать экскурсию для компании больше 3 человек — в этом случае арендуем микроавтобус. Доплата за каждого следующего участника составит 1500 ₽. Также возможен трансфер из пригорода Владивостока, стоимость уточняйте в заказе
- По желанию скорректируем маршрут — например, заедем в Свято-Серафимовский мужской монастырь
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 211 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,Задать вопрос
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