Остров Русский – одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка.
Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места. Узнаете историю Новосильцевской батареи. Но самым интересным местом, которое мы посетим, станет морская ферма гребешка.
Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места. Узнаете историю Новосильцевской батареи. Но самым интересным местом, которое мы посетим, станет морская ферма гребешка.
Ближайшие даты:
7
июл
июл
8
июл
июл
9
июл
июл
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июл
июл
15
июл
июл
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даты
Что вас ожидает:
- Новосильцевская батарея: памятники культуры и истории, невероятный вид на «Русский мост»
- Ферма гребешка: бухта Воевода, лаборатории, где выращивают гребешок, устрицы и трепанги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Остров Русский – одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка. Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места. Узнаете историю Новосильцевской батареи. Но самым интересным местом, которое мы посетим, станет морская ферма, где выращивают: гребешок, устрицы и трепанги.
НОВОСИЛЬЦЕВСКАЯ БАТАРЕЯ
После форта мы отправимся на Новосильцевскую батарею, которая расположена на вершине мыса «Новосильского». Вас удивят не только памятники культуры и истории, но и невероятный вид на «Русский мост».
ФЕРМА ГРЕБЕШКА
В основной части нашей нашей экскурсии мы отправимся в бухту Воевода, где посетим настоящую морскую ферму. Вам будет представлен видеоряд, рассказана история появления фермы и показаны все её лаборатории. Опытные технологи расскажут и покажут нам, как выращивается гребешок, трепанг и устрицы. Вы узнаете что такое «передержка» и куда после нее отправляются морепродукты. Это невероятно интересное место, которое удивляет не только туристов, но и коренных жителей нашего города.
Организационные детали:
- Транспорт входит в стоимость экскурсии. Комфортный внедорожник.
- Заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города.
- Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.
- Возможно проведение экскурсии с понедельника по четверг за доп. плату- 2000р. со всей группы.
- В стоимость экскурсии входит билет на ферму гребешка и батарею.
по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00, 12:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Билет на ферму гребешка и батарею
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Удобное вам
- Когда и сколько длится?
- Когда: по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00, 12:00 и 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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