Остров Русский – одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка. Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места. Узнаете историю Новосильцевской батареи. Но самым интересным местом, которое мы посетим, станет морская ферма, где выращивают: гребешок, устрицы и трепанги.

НОВОСИЛЬЦЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

После форта мы отправимся на Новосильцевскую батарею, которая расположена на вершине мыса «Новосильского». Вас удивят не только памятники культуры и истории, но и невероятный вид на «Русский мост».

ФЕРМА ГРЕБЕШКА

В основной части нашей нашей экскурсии мы отправимся в бухту Воевода, где посетим настоящую морскую ферму. Вам будет представлен видеоряд, рассказана история появления фермы и показаны все её лаборатории. Опытные технологи расскажут и покажут нам, как выращивается гребешок, трепанг и устрицы. Вы узнаете что такое «передержка» и куда после нее отправляются морепродукты. Это невероятно интересное место, которое удивляет не только туристов, но и коренных жителей нашего города.

Организационные детали: