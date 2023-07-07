Морские обитатели на острове Русском

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Остров Русский – одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка.

Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места. Узнаете историю Новосильцевской батареи. Но самым интересным местом, которое мы посетим, станет морская ферма гребешка.
Морские обитатели на острове Русском
Морские обитатели на острове Русском
Морские обитатели на острове Русском
Морские обитатели на острове Русском
Ближайшие даты:
7
июл
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9
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Что вас ожидает:

  • Новосильцевская батарея: памятники культуры и истории, невероятный вид на «Русский мост»
  • Ферма гребешка: бухта Воевода, лаборатории, где выращивают гребешок, устрицы и трепанги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Остров Русский – одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка. Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места. Узнаете историю Новосильцевской батареи. Но самым интересным местом, которое мы посетим, станет морская ферма, где выращивают: гребешок, устрицы и трепанги.

НОВОСИЛЬЦЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

После форта мы отправимся на Новосильцевскую батарею, которая расположена на вершине мыса «Новосильского». Вас удивят не только памятники культуры и истории, но и невероятный вид на «Русский мост».

ФЕРМА ГРЕБЕШКА

В основной части нашей нашей экскурсии мы отправимся в бухту Воевода, где посетим настоящую морскую ферму. Вам будет представлен видеоряд, рассказана история появления фермы и показаны все её лаборатории. Опытные технологи расскажут и покажут нам, как выращивается гребешок, трепанг и устрицы. Вы узнаете что такое «передержка» и куда после нее отправляются морепродукты. Это невероятно интересное место, которое удивляет не только туристов, но и коренных жителей нашего города.

Организационные детали:

  1. Транспорт входит в стоимость экскурсии. Комфортный внедорожник.
  2. Заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города.
  3. Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.
  4. Возможно проведение экскурсии с понедельника по четверг за доп. плату- 2000р. со всей группы.
  5. В стоимость экскурсии входит билет на ферму гребешка и батарею.

по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00, 12:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Билет на ферму гребешка и батарею
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Удобное вам
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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