7 мест для фото на острове Русский

Отправиться к местам притяжения острова Русский, побывать на краю земли и сделать потрясающие фото
Я покажу вам остров Русский так, как будто вам его показывает лучший друг. Мы вместе проедем по самым захватывающим мысам, пляжам и фортификационным объектам. А память вашего телефона переполнится снимками всей увиденной красоты.
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1 отзыв
7 мест для фото на острове Русский
7 мест для фото на острове Русский
7 мест для фото на острове Русский
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

В ходе интересной и познавательной беседы, вы узнаете исторические и просто интересные факты о каждой точке нашего маршрута. Всё это на фоне завораживающих дух панорам и ярких локаций, которые останутся у вас в памяти надолго. За один день вы объедете главные места острова Русский:

  • Русский мост. Прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту.
  • Золотой мост. Его мы так же не оставим без внимания.
  • Посмотрим на самый современный кампус страны — Дальневосточный Федеральной Университет.
  • Проедем мимо Приморского Океанариума, на обратном пути можно будет высадиться там.
  • Один из самых живописных и самых высоки на острове — мыс Шмидта.
  • Мыс Вятлина, с его большими волнами и круглыми валунами, создающими свирепый шум, перекатываясь по пляжу.
  • Бухта Чернышёва с чёрной галькой и выброшенной на берег после шторма приморской ламинарией.
  • Мыс Назимова с одноимённой батареей и видом, как на купюре 2000 рублей.
  • Поиграем на пианино, расположенном на одном из обрывистых мысов, рядом с Великокняжеской батареей.

Организационные детали

  • Вы можете заказать расширенный вариант экскурсии или дополнить маршрут:
    — Мыс Тобизина — 3000 руб. (+2,5 часа)
    — Остров Шкота — 4000 руб. (+4 часа)
    — Бухта Стеклянная — 3000 руб. (+2 часа)
    — Мореферма в бухте Воевода — 3000 руб. (+3 часа)
  • Если вас больше трёх, то мы предоставим микроавтобус. Доплата 1000 руб. за каждого последующего участника

Как проходит экскурсия:

  • Можно начать в 9:00, 12:30 или 16:00
  • Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер за пределами города оплачивается отдельно)
  • Продолжительность указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 янв 2025
Пусто великолепно. И маршрут и знания гида!
Пусто великолепно. И маршрут и знания гида!Пусто великолепно. И маршрут и знания гида!Пусто великолепно. И маршрут и знания гида!

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