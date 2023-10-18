Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
В этой программе мы объединили два острова: Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении и Шкота, связанный с первым косой, которую мы пройдём вброд. Вы увидите Японское море, пляж поющей галки, старый заброшенный маяк, многочисленные птичьи базары. Отыщите единственную невоенную постройку на острове Шкота и узнаете секреты заготовки рыбы.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Проезжая по мостам города, мы полюбуемся красотой бухты Золотой Рог и не менее живописным проливом Босфор Восточный. Гид расскажет, как мосты облегчили жизнь местным жителям и откроет другие интересные факты.
Проезжая мимо кампуса ДВФУ и приморского Океанариума, вы ощутите масштабность этих построек и их инфраструктуры.
Первой нашей остановкой будет остров Шкота, который мы обойдём по кругу, вдоль его мысов, обрывов и пляжей с красной галькой. Вы увидите единственную невоенную постройку на острове — чаны для засолки рыбы. Мы подойдём непосредственно к ним и посмотрим, как заготавливали рыбу более 70 лет назад. Вы узнаете, что такое кекуры, и сможете сделать фото со старинным маяком.
Далее поедем на мыс Тобизина — самую южную точку Русского острова.
Затем у нас по плану посещение мыса Шмидта. С высоты обрывистых скал высотой более 100 метров над уровнем моря откроются шикарные виды на мыс Тобизина, Вятлина и сам Шмидта. Поговорим об истории их названий и роли в годы Русско-японской и последующих войн.
Далее вас ждёт остановка на мысе Назимова. Это то самое место, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы увидите развалины одноимённой батареи и узнаете историю Владивостокской крепости.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Рrado, Nissan X-Тrail, Suzuki Jimny или Ford Focus в зависимости от количества человек.
- На ноги рекомендуем надеть удобную обувь с хорошим зацепом и взять с собой побольше питьевой воды и перекус. Солнцезащитные очки и крема также не будут лишними.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Особенности формата
- Нам предстоит пройти пешком около 14 км. по пересеченной местности. Поэтому рекомендуем трезво оценивать свои силы и силы детей, если планируете брать их с собой.
- Возможна корректировка маршрута в связи с погодными условиями (шторм, ураган и сильный ветер).
- На остров Шкота мы пойдём вброд длиной около 100-150 метров и глубиной по пояс. В холодное время года мы выдадим вам специальные сапоги — вейдерсы, чтобы вы не замёрзли.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашей гостиницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 321 туриста
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
18 окт 2023
Экскурсия супер! Считаю лучшее соотношение цена-качество. Нашим гидом был Андрей, все рассказал и показал, на все вопросы ответил. Обошли остров Шкота по кругу и даже спустились по канату на галечный пляж. Затем заехали ещё на несколько мысов и вечером были дома. Определённо 5 баллов!
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