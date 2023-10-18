Что вас ожидает

Проезжая по мостам города, мы полюбуемся красотой бухты Золотой Рог и не менее живописным проливом Босфор Восточный. Гид расскажет, как мосты облегчили жизнь местным жителям и откроет другие интересные факты.

Проезжая мимо кампуса ДВФУ и приморского Океанариума, вы ощутите масштабность этих построек и их инфраструктуры.

Первой нашей остановкой будет остров Шкота, который мы обойдём по кругу, вдоль его мысов, обрывов и пляжей с красной галькой. Вы увидите единственную невоенную постройку на острове — чаны для засолки рыбы. Мы подойдём непосредственно к ним и посмотрим, как заготавливали рыбу более 70 лет назад. Вы узнаете, что такое кекуры, и сможете сделать фото со старинным маяком.

Далее поедем на мыс Тобизина — самую южную точку Русского острова.

Затем у нас по плану посещение мыса Шмидта. С высоты обрывистых скал высотой более 100 метров над уровнем моря откроются шикарные виды на мыс Тобизина, Вятлина и сам Шмидта. Поговорим об истории их названий и роли в годы Русско-японской и последующих войн.

Далее вас ждёт остановка на мысе Назимова. Это то самое место, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы увидите развалины одноимённой батареи и узнаете историю Владивостокской крепости.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Рrado, Nissan X-Тrail, Suzuki Jimny или Ford Focus в зависимости от количества человек.

На ноги рекомендуем надеть удобную обувь с хорошим зацепом и взять с собой побольше питьевой воды и перекус. Солнцезащитные очки и крема также не будут лишними.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Особенности формата