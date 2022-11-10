В рамках тура познакомимся с флорой и фауной региона, а во время водных поездок на катере насладимся видами островов и мысов, бухт и заливов, гротов и кекуров.
Экскурсионная программа чередуется с отдыхом на берегу – обеды-пикники, голубое море, белый песок, возможность искупаться…
июн
июн
июн
июл
июл
июл
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток - Обзорная экскурсия по городу
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер из аэропорта в гостиницу.
Размещение в номерах с 14:00.
16:00–19:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
Экскурсия на остров Попова - Поездка на катере
Завтрак.
8:00 Сбор группы.
Доставка катером на остров Попова, в пути около 1 часа.
На пирсе пересаживаемся в автобус — доставка в бухту Пограничную, в пути 20 минут.
10:00–12:00 Экскурсия по мысу Ликандера, островной Ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной.
Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дорожке, тропинке и по камням вдоль прибойной полосы моря.
12:00–16:00 Свободное время. Можно искупаться в море или совершить дополнительные экскурсии.
Обед-пикник.
Нужно взять с собой: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты. На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков.
16:00 Посадка в микроавтобусы, доставка к пирсу.
16:30–18:00 Доставка на катере во Владивосток.
Морская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника - Отдых на берегу - пос. Барабаш
Ранний выезд из гостиницы Владивостока.
Завтрак на вынос необходимо заказать заранее.
7:30–11:00 Доставка автобусом в пос. Славянка Хасанского района.
Посадка в катер.
11:00–13:00 Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:
- вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
- мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Выход на берег.
Пешеходная прогулка вдоль бухты Средней.
Обед-пикник.
Отдых на берегу.
16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
18:00 Доставка в пос. Барабаш.
Ужин в кафе.
Размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба». Комфортабельные номера с туалетом, ванной, кондиционером.
Заповедный остров Фуругельма - самый южный остров России
Завтрак.
Выезд из гостиницы на автобусе.
Дорога в пос. Посьет Хасанского района, самый юг России, в пути около 2 часов.
Посадка в быстроходный катер. В течение часа доставка в бухту Западную на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову в сопровождении сотрудника заповедника.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Родник «женского здоровья», «дом с привидениями» и многое другое!
Продолжительность экскурсии 2 часа.
Обед-пикник, отдых на берегу моря, купание.
Доставка катером в пос. Посьет, далее автобусом в пос. Барбаш.
Ужин в кафе.
Ночлег в «Центральной усадьбе».
Экскурсия "Олени и море" в парке "Земля леопарда" - Отдых в бухте Сивучьей - Поездка на внедорожном автобусе - Владивосток
Ранний завтрак.
Выселение из гостиницы.
08:00 Выезд из гостиницы «Центральная усадьба» с вещами.
Доставка автобусом в с. Андреевка, Хасанского района
10:00–14:00 Экскурсия «Олени и море» по территории национального парка «Земля леопарда». Наблюдение пятнистых оленей, загон оленух с малышами.
Видовая площадка с красивыми могильными соснами на мысе Опасный.
Отдых в заповедной бухте Сивучьей.
Передвижение по полуострову Гамова на внедорожном проходимом автобусе-«вахта» на базе «Камаза».
Обед-пикник.
20:00 Возвращение группы во Владивосток.
Размещение в городской гостинице.
Приморский Океанариум - Свободное время
Завтрак в гостинице.
10:00–15:00 Экскурсия в Приморский Океанариум — самый большой океанариум страны.
После обеда — время покупки сувениров и вкусных ресторанчиков.
Выезд из гостиницы - Отправление домой
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 4 ночи в гостинице Владивостока;
- 2 ночи в гостинице национального парка.
Стоимость тура в рублях на 1 человека:
Гостиница
Действие цены
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
«Моряк» 2*
1-2-местный стандартный номер
3-местное в семейном номере
16 - 29 июня
73 000
73 700
84 500
30 июня - сентябрь
76 500
76 000
89 500
«Жемчужина» 3*
1-2-местный стандартный номер
июнь - сентябрь
79 600
-
97 900
«Экватор» 3*
1-2-местный стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
16 июня - 27 июля
80 800
77 550
99 500
28 июля - 31 августа
83 800
79 500
103 400
«Версаль» 3*
стандартный номер,
первая категория
16 июня - 27 июля
82 000
-
100 300
28 июля - 31 августа
86 800
-
107 500
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
1-2-местный номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
16 - 29 июня
84 200
85 300
99 500
30 июня - 31 августа
90 600
88 700
107 900
Варианты проживания
«Моряк» 2
Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории.
В номерах: собственная ванная комната, набор полотенец, бесплатный Wi-fi, холодильник, TV.
В каждом номере имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Трансфер из аэропорта и обратно предоставляется по запросу за доп. плату, на территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.
«Жемчужина» 3
Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.
На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта.
Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.
На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.
В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.
«Экватор» 3
Гостиница расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.
Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.
При необходимости можно воспользоваться прачечной, либо заказать трансфер. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
В каждой категории есть собственная ванная комната.
На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
«Версаль» 3
Отель "Версаль" расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей.
Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала - менее 3 км.
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4
Отель располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе "Шведский стол". В ресторане "Порт Авеню" представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.
Центральная усадьба
Гостиница «Центральная усадьба» – современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш.
В номерах две 1,5-спальные кровати или одна большая, шкаф для одежды, журнальный столик, тумбочки, балкон, ТВ, поттер, холодильник, посуда, постельное белье, банные принадлежности (шампунь, гель для душа, зубной набор), одноразовые тапочки.
В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона.
Водно-оздоровительный комплекс – сауна, хамам, бассейн.
Тренажерный зал.
Пикниковая зона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Проживание
- Питание, указанное в программе тура
- Экскурсии и входные билеты
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание, не указанное в программе тура
- Дайвинг в Морском заповеднике
- Фотоохота
- Место начала и завершения?
- Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка включена в стоимость тура.
- Возможна ли замена экскурсии?
Для сертифицированных дайверов – возможна замена экскурсии во вторник или субботу, на дайвинг в Морском заповеднике в районе острова Большой Пелис (за доп. плату).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо за обратную связь! Сожалеем, что взаимодействие с нашей компанией не оправдали ваших ожиданий. Менеджер, который вел вашу заявку на данный момент уже не работает в компании. Надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 3% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше общение с менеджером будет приятным.