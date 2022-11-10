Морской заповедник

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Экотур на юг Приморского края с посещением уникальных мест нашей страны – единственного морского биосферного заповедника, самого большого океанариума и самого южного острова России.

В рамках тура познакомимся с флорой и фауной региона, а во время водных поездок на катере насладимся видами островов и мысов, бухт и заливов, гротов и кекуров.

Экскурсионная программа чередуется с отдыхом на берегу – обеды-пикники, голубое море, белый песок, возможность искупаться…
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
Морской заповедник
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Что вас ожидает:

Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
На обзорной автобусной экскурсии познакомимся с историей города и посетим самые знаковые мест
Визит на остров Попова
Визит на остров Попова
Нас ждёт мыс Ликандер, островной Ботанический сад, красный и «французский» пляжи, граница Уссурийского и Амурского заливов
Единственный в России морской биосферный заповедник
Единственный в России морской биосферный заповедник
Отправимся на морскую экскурсию по Дальневосточному морскому заповеднику, а после прогуляемся вдоль бухты и отдохнем на берегу
Самый южный российский остров
Самый южный российский остров
На пешеходной экскурсии в сопровождении сотрудника заповедника узнает о флоре и фауне острова Фуругельма, полюбуемся природными красотами
Национальный парк «Земля леопарда»
Национальный парк «Земля леопарда»
Встретимся с пятнистыми оленями, посетим видовую площадку на мысе Опасный и прокатимся на внедорожном автобусе
Самый большой океанариум страны
Самый большой океанариум страны
Увидим представителей всех океанов планеты во время визита в Приморский океанариум

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток - Обзорная экскурсия по городу

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер из аэропорта в гостиницу.

Размещение в номерах с 14:00.

16:00–19:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.

Прибытие во Владивосток - Обзорная экскурсия по городуПрибытие во Владивосток - Обзорная экскурсия по городуПрибытие во Владивосток - Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсия на остров Попова - Поездка на катере

Завтрак.

8:00 Сбор группы.

Доставка катером на остров Попова, в пути около 1 часа.

На пирсе пересаживаемся в автобус — доставка в бухту Пограничную, в пути 20 минут.

10:00–12:00 Экскурсия по мысу Ликандера, островной Ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной.

Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дорожке, тропинке и по камням вдоль прибойной полосы моря.

12:00–16:00 Свободное время. Можно искупаться в море или совершить дополнительные экскурсии.

Обед-пикник.

Нужно взять с собой: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты. На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков.

16:00 Посадка в микроавтобусы, доставка к пирсу.

16:30–18:00 Доставка на катере во Владивосток.

Экскурсия на остров Попова - Поездка на катереЭкскурсия на остров Попова - Поездка на катереЭкскурсия на остров Попова - Поездка на катереЭкскурсия на остров Попова - Поездка на катере
3 день

Морская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника - Отдых на берегу - пос. Барабаш

Ранний выезд из гостиницы Владивостока.

Завтрак на вынос необходимо заказать заранее.

7:30–11:00 Доставка автобусом в пос. Славянка Хасанского района.

Посадка в катер.

11:00–13:00 Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:

  • вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
  • мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».

Выход на берег.

Пешеходная прогулка вдоль бухты Средней.

Обед-пикник.

Отдых на берегу.

16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.

18:00 Доставка в пос. Барабаш.

Ужин в кафе.

Размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба». Комфортабельные номера с туалетом, ванной, кондиционером.

Морская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника - Отдых на берегу - пос. БарабашМорская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника - Отдых на берегу - пос. БарабашМорская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника - Отдых на берегу - пос. БарабашМорская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника - Отдых на берегу - пос. Барабаш
4 день

Заповедный остров Фуругельма - самый южный остров России

Завтрак.

Выезд из гостиницы на автобусе.

Дорога в пос. Посьет Хасанского района, самый юг России, в пути около 2 часов.

Посадка в быстроходный катер. В течение часа доставка в бухту Западную на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.

Пешеходная экскурсия по острову в сопровождении сотрудника заповедника.

Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.

Родник «женского здоровья», «дом с привидениями» и многое другое!

Продолжительность экскурсии 2 часа.

Обед-пикник, отдых на берегу моря, купание.

Доставка катером в пос. Посьет, далее автобусом в пос. Барбаш.

Ужин в кафе.

Ночлег в «Центральной усадьбе».

Заповедный остров Фуругельма - самый южный остров РоссииЗаповедный остров Фуругельма - самый южный остров РоссииЗаповедный остров Фуругельма - самый южный остров России
5 день

Экскурсия "Олени и море" в парке "Земля леопарда" - Отдых в бухте Сивучьей - Поездка на внедорожном автобусе - Владивосток

Ранний завтрак.

Выселение из гостиницы.

08:00 Выезд из гостиницы «Центральная усадьба» с вещами.

Доставка автобусом в с. Андреевка, Хасанского района

10:00–14:00 Экскурсия «Олени и море» по территории национального парка «Земля леопарда». Наблюдение пятнистых оленей, загон оленух с малышами.

Видовая площадка с красивыми могильными соснами на мысе Опасный.

Отдых в заповедной бухте Сивучьей.

Передвижение по полуострову Гамова на внедорожном проходимом автобусе-«вахта» на базе «Камаза».

Обед-пикник.

20:00 Возвращение группы во Владивосток.

Размещение в городской гостинице.

Экскурсия "Олени и море" в парке "Земля леопарда" - Отдых в бухте Сивучьей - Поездка на внедорожном автобусе - ВладивостокЭкскурсия "Олени и море" в парке "Земля леопарда" - Отдых в бухте Сивучьей - Поездка на внедорожном автобусе - ВладивостокЭкскурсия "Олени и море" в парке "Земля леопарда" - Отдых в бухте Сивучьей - Поездка на внедорожном автобусе - Владивосток
6 день

Приморский Океанариум - Свободное время

Завтрак в гостинице.

10:00–15:00 Экскурсия в Приморский Океанариум — самый большой океанариум страны.

После обеда — время покупки сувениров и вкусных ресторанчиков.

Приморский Океанариум - Свободное время
7 день

Выезд из гостиницы - Отправление домой

Завтрак.

Выезд из гостиницы до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 4 ночи в гостинице Владивостока;
  • 2 ночи в гостинице национального парка.


Стоимость тура в рублях на 1 человека:

Гостиница

Действие цены

2-местный номер

3-местный номер

1-местный номер

«Моряк» 2*

1-2-местный стандартный номер

3-местное в семейном номере

16 - 29 июня

73 000

73 700

84 500

30 июня - сентябрь

76 500

76 000

89 500

«Жемчужина» 3*

1-2-местный стандартный номер

июнь - сентябрь

79 600

-

97 900

«Экватор» 3*

1-2-местный стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

16 июня - 27 июля

80 800

77 550

99 500

28 июля - 31 августа

83 800

79 500

103 400

«Версаль» 3*

стандартный номер,

первая категория

16 июня - 27 июля

82 000

-

100 300

28 июля - 31 августа

86 800

-

107 500

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

1-2-местный номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

16 - 29 июня

84 200

85 300

99 500

30 июня - 31 августа

90 600

88 700

107 900

Варианты проживания

«Моряк» 2

4 ночи

Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Номера представлены различной категории.

В номерах: собственная ванная комната, набор полотенец, бесплатный Wi-fi, холодильник, TV.

В каждом номере имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.

В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Трансфер из аэропорта и обратно предоставляется по запросу за доп. плату, на территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.

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«Жемчужина» 3

4 ночи

Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.

На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта.

Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.

В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.

«Жемчужина» 3«Жемчужина» 3«Жемчужина» 3

«Экватор» 3

4 ночи

Гостиница расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.

Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.

При необходимости можно воспользоваться прачечной, либо заказать трансфер. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.

К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

В каждой категории есть собственная ванная комната.

На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.

«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3

«Версаль» 3

4 ночи

Отель "Версаль" расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.

Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.

Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.

За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей.

Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала - менее 3 км.

«Версаль» 3«Версаль» 3«Версаль» 3

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4

4 ночи

Отель располагается в центре города.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе "Шведский стол". В ресторане "Порт Авеню" представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4

Центральная усадьба

2 ночи

Гостиница «Центральная усадьба» – современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш.

В номерах две 1,5-спальные кровати или одна большая, шкаф для одежды, журнальный столик, тумбочки, балкон, ТВ, поттер, холодильник, посуда, постельное белье, банные принадлежности (шампунь, гель для душа, зубной набор), одноразовые тапочки.

В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона.

Водно-оздоровительный комплекс – сауна, хамам, бассейн.

Тренажерный зал.

Пикниковая зона.

Центральная усадьбаЦентральная усадьбаЦентральная усадьбаЦентральная усадьба

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсии и входные билеты
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владивостока и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дайвинг в Морском заповеднике
  • Фотоохота
Место начала и завершения?
Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка включена в стоимость тура.

Возможна ли замена экскурсии?

Для сертифицированных дайверов – возможна замена экскурсии во вторник или субботу, на дайвинг в Морском заповеднике в районе острова Большой Пелис (за доп. плату).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
1
С
10 ноя 2022
В этот раз с менеджером не повезло, недопонимание с первого же диалога, хотя беру тур от данного тур-оператора уже не в первый раз.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте.
Большое спасибо за обратную связь! Сожалеем, что взаимодействие с нашей компанией не оправдали ваших ожиданий. Менеджер, который вел вашу заявку на данный момент уже не работает в компании. Надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 3% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше общение с менеджером будет приятным.
А
2 ноя 2022
Большая страна - отличная компания. Ездили с ними во Владивосток. Организовано все было на высшем уровне. Всё, что было заявлено в туре, компания выполнила. У нас были дополнительные запросы, и Компания нам помогла со всеми нашими желаниями. Тур был очень интересный. Так что рекомендую и туроператора и их туры.
Г
31 окт 2022
На сайте туроператора "Большая страна" можно выбрать, забронировать, оплатить интересующий тур. Желательно заявку отправить за 2 недели до поездки, так как многие вопросы с гостиницами можно решить.

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