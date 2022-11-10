Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.

На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта.

Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.

В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.