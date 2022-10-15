Морской заповедник Гамова

Полуостров Гамова - потрясающие «открыточные» пейзажи с лазурной прозрачной водой, свисающими соснами в обрывы

Полуостров Гамова — потрясающие «открыточные» пейзажи с лазурной прозрачной водой, свисающими соснами в обрывы.

Поднимемся на внедорожнике на верхнюю точку полуострова Гамова откуда открываются виды на весь полуостров: бухта Астафьева, Томящиеся Сердце, бухта Теляковского, Орлинка, гора Туманная, мыс Шульца.
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова
Морской заповедник Гамова

Что вас ожидает 🤩

  • Панорамные виды среди сосен и скал на Томящиеся сердце
  • Панорамные виды бухты Витязь
  • Бухта Теляковского
  • Бухта Орлинка
  • Бухта Астафьева
  • Замок Янковского
  • Бухта Черепаха
  • Панорамные виды на мыс Шульца
  • Виды на гору Туманную и камни Таранцева
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Великолепный день среди лазурного моря и могущественных сосен
Наша прогулка начнётся с видовой на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Насладимся красотой юга Приморья не через окно автомобиля, а пешком, чтобы иметь возможность рассмотреть все до мельчайших подробностей. Фотостопов будет много. По пути нам откроются виды на мыс Сосновый, кекуры Бакланьи, архипелаг островов Римского-Корсакова, бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и бухту Орлинка. До бухты Орлинка дойдем за 90 минут. В ней мы сделаем большой привал и хороший отдых, чтобы успеть все изучить и накупаться. Здесь на маленьких скалистых островках, увенчанных сосной густоцветковой, можно наблюдать за жизнью морских обитателей. Вода в этой бухте считается самой теплой на полуострове.
Перед нашими глазами будут открываться панорамы заповедных бухт и Японского моря. Неспешно этот путь мы преодолеем за 90 минут, включая фотостопы.
Поднимемся на внедорожнике на верхнюю точку полуострова Гамова откуда открываются виды на весь полуостров (бухта Астафьева, Томящиеся Сердце, бухта Теляковского, Орлинка, гора Туманная, мыс Шульца и другие)
Совершим переход вброд к острову Томящегося Сердца расстояние 100 метров. Преодолеем себя, чтобы увидеть красивейший панорамный вид.
Оценим красоту и размах Полуострова Гамова, полюбуемся на отвесные скалы и чистейшее море
Прогуляемся по заповедной тропе среди сосен и найдем укромную бухту Орлинка, где устроим пикник на берегу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Страховка
  • Услуги опытного гида–проводника
Что не входит
  • Питание и напитки на весь день
Место начала и завершения?
ул. Луговая, 21а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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