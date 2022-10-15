Что вас ожидает:

Великолепный день среди лазурного моря и могущественных сосен

Наша прогулка начнётся с видовой на бухту Теляковского и остров Томящегося сердца. Насладимся красотой юга Приморья не через окно автомобиля, а пешком, чтобы иметь возможность рассмотреть все до мельчайших подробностей. Фотостопов будет много. По пути нам откроются виды на мыс Сосновый, кекуры Бакланьи, архипелаг островов Римского-Корсакова, бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и бухту Орлинка. До бухты Орлинка дойдем за 90 минут. В ней мы сделаем большой привал и хороший отдых, чтобы успеть все изучить и накупаться. Здесь на маленьких скалистых островках, увенчанных сосной густоцветковой, можно наблюдать за жизнью морских обитателей. Вода в этой бухте считается самой теплой на полуострове.

Перед нашими глазами будут открываться панорамы заповедных бухт и Японского моря. Неспешно этот путь мы преодолеем за 90 минут, включая фотостопы.

Поднимемся на внедорожнике на верхнюю точку полуострова Гамова откуда открываются виды на весь полуостров (бухта Астафьева, Томящиеся Сердце, бухта Теляковского, Орлинка, гора Туманная, мыс Шульца и другие)

Совершим переход вброд к острову Томящегося Сердца расстояние 100 метров. Преодолеем себя, чтобы увидеть красивейший панорамный вид.

Оценим красоту и размах Полуострова Гамова, полюбуемся на отвесные скалы и чистейшее море

Прогуляемся по заповедной тропе среди сосен и найдем укромную бухту Орлинка, где устроим пикник на берегу.