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Если вы пока ничего не знаете про мыс Сосновый, просто посмотрите на фото! Здесь прозрачное море, величественные кекуры, обильная растительность и дикие пляжи заставляют забыть, что вы в России.



Чтобы попасть в это райское место, мы доедем к морю на внедорожнике, а потом неспешно прогуляемся из бухты Льва к мысу, наслаждаясь видами! А когда устроим привал, гид угостит вас вкусным чаем.