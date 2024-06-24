Если вы пока ничего не знаете про мыс Сосновый, просто посмотрите на фото! Здесь прозрачное море, величественные кекуры, обильная растительность и дикие пляжи заставляют забыть, что вы в России.
Чтобы попасть в это райское место, мы доедем к морю на внедорожнике, а потом неспешно прогуляемся из бухты Льва к мысу, наслаждаясь видами! А когда устроим привал, гид угостит вас вкусным чаем.
Чтобы попасть в это райское место, мы доедем к морю на внедорожнике, а потом неспешно прогуляемся из бухты Льва к мысу, наслаждаясь видами! А когда устроим привал, гид угостит вас вкусным чаем.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ещё недавно в эти приграничные места было практически невозможно попасть из-за особо секретного статуса. К тому же, мыс находится на охраняемой территории Дальневосточного морского биосферного заповедника. Весной здесь цветет рододендрон, а ближе к лету распускаются дикие пионы и лилии. Отличное место, чтобы сбежать от толп людей и машин, суеты, шума и забот!
Маршрут
- Бухта Льва – очень длинная красивая бухта с мелкой галькой и песком
- Заброшенная казарма – жители Приморья считают это здание бывшим поместьем. А что на самом деле, будем разбираться на месте
- Кекур Штаны – визитная карточка этой экскурсии. Тот момент, когда увидев его, вы скажете “вау”
- Кекуры Бакланьи – возле них часто скапливаются тюлени!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Общая протяженность тропы в одну сторону 3,9 км
- Специальная подготовка не требуется: справятся даже дети (не младше 10 лет) и пожилые люди (60+)
- Возможно провести экскурсию для группы более 7 человек на 2 автомобилях (размер доплаты уточняйте в личной переписке)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов во Владивостоке
Я — Роман. Уже более 10 лет занимаюсь тем, что показываю людям красивые природные локации, которые когда то меня впечатлили и очень нравятся сейчас. Путешествую с 10 лет по РоссииЗадать вопрос
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