Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍