Мы предлагаем познакомиться с одним из самых живописных мест Приморского края — полуостровом Гамова.
На маршруте мы собрали максимальное количество ярких локаций, которые посетим без беготни и изнурительных прогулок. Будут и красочные пейзажи бухт, и видовые площадки, и увлекательные исторические факты. Бонусом от нас — пикник с морским гребешком.
На маршруте мы собрали максимальное количество ярких локаций, которые посетим без беготни и изнурительных прогулок. Будут и красочные пейзажи бухт, и видовые площадки, и увлекательные исторические факты. Бонусом от нас — пикник с морским гребешком.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кравцовские водопады. Мы прогуляемся по оборудованной экотропе среди реликтовых растений, устроим чаепитие на видовой площадке, с которой можно любоваться водными каскадами.
- Бухта Витязь. Мы посетим гребешковую ферму, где вы познакомитесь с секретами выращивания этого морского деликатеса. Купим гребешки для ещё одного нашего пикника. А затем посмотрим на останки зверобойных шхун в бухте. Вы узнаете историю покинутого корабля «Саламандра».
- Заброшенный дельфинарий. Вы рассмотрите сооружение в виде белого купола и услышите удивительные подробности про дельфинов-диверсантов.
- Замок Янковского. Полюбуетесь хоть и разрушенным, но очень красивым зданием. Узнаете о его истории и загадках.
- Видовая площадка, где вы познакомитесь с прошлым полуострова Гамова.
- Бухта Черепаха. Тут мы отдохнём, проведём мастер-класс по раскрытию ракушки гребешка и организуем пикник из морских деликатесов.
- Бухта Теляковского. Вы взглянете на знаменитые могильные сосны.
- Мыс поющих сосен. Прогуляетесь по территории, откуда открывается вид на остров Томящегося сердца.
- Остров Томящегося сердца. Выясните легенду этого места и загадаете желание.
- Морские ежи. Гид достанет их с морского дна, научит вскрывать панцирь и угостит ежовой икрой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, вход на территорию водопадов, чаепитие, морской гребешок.
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в местном кафе.
- Также можем организовать полноценный пикник с блюдами на костре (шашлыком или супом из морепродуктов) — за доплату. Подробности обсудим в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Всем привет! Меня зовут Юля. Занимаюсь спортом, люблю экстрим. Обожаю путешествовать и свой Приморский край, предпочитаю именно «дикий» туризм. Хочу показывать и рассказывать людям о самых красивых местах своей родины,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
5 июня 2024
Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍
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