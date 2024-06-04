Бухта Астафьева – экскурсии во Владивостоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Бухта Астафьева» во Владивостоке, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000 за всё до 3 чел.
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900 за всё до 3 чел.
Из Владивостока к острову Томящего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
  • E
    Evgeniia
    2 июня 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
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    выматывающая. Но она необходимая. С нами был Александр. Его машина — монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть. Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично). Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба

    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Очень насыщенный день. Шикарная природа. Советую одевать треккинговые ботинки. Попробовали копченую акулу, свежий гребешок. Очень повезло увидеть цветущий рододендрон Шлиппенбаха. В
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    пути есть небольшой кусочек сложной дороги, но наш гид Петр прекрасно с ней справился. Отличный пикник на пляже. Сам гид очень позитивны, веселый.

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка понравилась. Отличные виды.
  • M
    Marina
    21 мая 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
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    препятствие для такого отличного водителя как Катя. Благодаря ее мастерству мы добрались до всех объектов нашего маршрута и увидели незабываемые пейзажи, услышали интересный рассказ. Стоит отметить, что для этого маршрута нужна достаточно хорошая физическая подготовка, иначе самые интересные места будут недоступны. Спасибо большое организаторам и Екатерине лично.

  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Из Владивостока - в заповедное Приморье
    Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа дальнего Востока. Алексей провел
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    нас по маршруту, хорошо и доступно рассказывая про каждое из посещенных мест. Интересный, веселый и позитивный человек. Хоть были и не выспавшимися после перелета, но экскурсия и позитивная энергетика Алексея нас разбудила. В итоге прекрасно провели время. После экскурсии Алексей завез нас в дом, где мы пили чай и дегустировали гребешков, купленных после экскурсии на ферме. Впечатления от гида исключительно положительные. Рекомендую — не пожалеете!

    Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природаПосещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа
  • В
    Валерия
    9 мая 2024
    На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
    Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали
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    на мыс Парящей черепахи, здесь своя неповторимая атмосфера, обрывистые скалы поражают воображение. Благодаря тому что выехали рано, успели застать бухту Теляковского абсолютно пустой от туристов. Александр опытный внимательный гид, по дороге рассказывал истории о Приморье и рекомендовал места к посещению. Поездка оставила массу приятных впечатлений. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но
  • т
    татьяна
    13 апреля 2024
    Из Владивостока - в заповедное Приморье
    очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком… неожиданно и прекрасно, с
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    сюрпризами и обаянием прошло наше путешествие по приморскому краю с Алексеем…. всем советуем с ним путешествовать по всем направлениям - он чудесный, спортивный, умный и тонкий… с радостью еще не раз вернемся сюда!!

    очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
  • А
    Анна
    20 января 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами. Экскурсия для тех, кто хочет забыть про цивилизацию.
    Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Астафьева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
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  3. Из Владивостока - на юг Приморья
  4. Из Владивостока - в заповедное Приморье
  5. На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Астафьева" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 200 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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