На пять дней в Хуньчунь из Владивостока

Пятидневное путешествие в Хуньчунь: Индивидуальная экскурсия из Владивостока

5
8 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пятидневный тур в приграничный китайский городок Хуньчунь — небольшой, но с массой интересных локаций.

Вы узнаете, как приготовить знаменитое национальное блюдо из баклажанов, примите участие в настоящий чайной церемонии и научитесь писать иероглифы, прогуляетесь по торговым центрам и посетите знаковые достопримечательности.
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
Ближайшие даты:
19
сен
21
сен
22
сен
23
сен
26
сен
7
окт
10
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение.
Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (730+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.

Дополнительные экскурсии на выбор:

Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»

Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»

Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»

Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»

Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»

Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники

Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь

Экскурсия «Горячие источники Шенлон»

Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»

В любой день по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Визовые формальности
  • Проживание в отеле (двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Услуги гида-переводчика
  • Встречи и проводы
  • Бесплатные экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание (кроме завтраков)
  • Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Доплата за одноместное размещение в отелях
  • Экскурсии по желанию (см. список дополнительных экскурсий в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по договоренности
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Н
24 июля 2023
Ездила в Хуньчунь на лечение. Я прилетела во Владивосток с Сахалина. Меня встретили, разместили на квартире, и все это очень оперативно. В Китае тоже меня встретили, разместили в гостинице. Все великолепно было. Мне, наверное, сам Бог послал гида Мариночку и переводчика Олю. Они за 12 дней мне стали как родные сестры. Я ни на минуту не оставалась без их внимания. Любой мой вопрос они моментально решали. Окружили меня такой заботой и вниманием, чего я конечно не ожидала. Спасибо!
А
2 июля 2023
Руководитель Марина очень хорошая в плане многозадачности. Они с Ольгой оперативно доставили нашу группу в гостиницу. Эта девушка могла быть в 12 местах за час и везде успевала. Это очень поразительно и замечательно. Под таким началом не страшно ехать, зная, что ты в хороших руках. Лучше руководителя мы никогда не видели. Марина постоянно интересовалась нашими делами и всем прочим, не оставляла ни на минуту. Выражаем ей огромную благодарность за это. Так же спасибо менеджеру Кристине. Устроила в хороший автобус по пути назад и была очень добра и внимательна.
Н
30 июня 2023
Хочется поблагодарить менеджера, руководителя и переводчиков. Всех!!! Поехала на протезирование в Хуньчунь, а смогла ещё посетить кучу интересных мест, влюбиться в этот город за пять дней 😍. Это был настоящий мини отпуск! С горячими источниками и аквапарком, вкусной кухней, релакс массажем, экскурсиями по ночным городам (Хуньчунь, Янцзы). И самое главное мои новые зубки. Ни малейшего дискомфорта! Очень бережно отношение стоматолога и скурпулезнейший подбор материала, цвета, прикуса. Спасибо 😘
В
10 июня 2023
Ездила в Хуньчунь в прошлом году, поездка прошла супер и лечение и экскурсии. Марина нас водила везде. Спасибо! Все замечательно!
Н
5 июня 2023
Ездили в Хуньчунь с дочерью впервые, поездкой остались очень довольны и это благодаря Марине и переводчику Олечке, которые сопровождали нас всегда и везде. Организованно всё отлично нас встретили в аэропорту, вели за ручку всю дорогу и проводили обратно. При размещении в гостинице, экскурсиях и прочих мероприятиях учитывалось мнение и пожелание каждого. На мой взгляд без внимания никто не остался. Марина вообще супер, не давала нам сидеть на месте, начиная с 7 утра всё было расписано, совмещали приятное с полезным (лечение, шопинг, прогулки, рестораны, экскурсии, массажи, шоу, вечернии танцы, ночная еда) вообщем всё, всё, всё. Море впечатлений и удовольствий. Спасибо за прекрасный отдых!!!
Е
20 мая 2023
В Хуньчунь езжу уже не первый раз. В первую мою поездку я долго искала с какой турфирмой мне поехать, так как моя поездка была с целью лечения, а если точнее, то протезирование зубов. Когда я связалась с менеджером Мариной я поняла что моя поездка будет супер. И я не ошиблась в своем выборе. Прекрасный руководитель, замечательные переводчики. Помогли в выборе клиники, в выборе специалистов. Во время моей поездки я узнала, что лечение можно совместить с отдыхом и шопингом. Не жалею о выборе.
Т
9 мая 2023
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность Вашей компании. Ездим в Хуньчунь с Вашей компанией уже не первый год, очень отзывчивые и внимательные сотрудники. Особенную благодарность хочу выразить нашему гиду Марине и переводчику Оле. Глядя на Марину и откровенно говоря, я бы так не смогла, быть одновременно во всех местах, сразу со всеми туристами. Очень отзывчивый и внимательный гид. Поможет по любому вопросу хоть днем, хоть ночью. Спасибо Вам большое и процветания Вашей компании!! Семья Панасюк.
О
21 апр 2023
Хочу поблагодарить Марину за организацию уже не в первый раз моего отдыха в Хуньчунь! 🤗 Организация на высшем уровне! 🔥🔥🔥 Огромное спасибо!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
На автобусе
Необычные
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры
tury-v-kitay

Похожие туры из Владивостока

Владивосток зимой и весной
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
г. Владивосток
4 янв
11 янв
18 янв
25 янв
от 19 700 за человека
Рождество во Владивостоке
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
г. Владивосток
2 янв
от 38 900 за человека
Вкусный Владивосток
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток
Приморский край, Владивосток
18 сен
11 окт
от 119 700 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ