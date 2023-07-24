Пятидневное путешествие в Хуньчунь: Индивидуальная экскурсия из Владивостока
Пятидневный тур в приграничный китайский городок Хуньчунь — небольшой, но с массой интересных локаций.
Вы узнаете, как приготовить знаменитое национальное блюдо из баклажанов, примите участие в настоящий чайной церемонии и научитесь писать иероглифы, прогуляетесь по торговым центрам и посетите знаковые достопримечательности.
Вы узнаете, как приготовить знаменитое национальное блюдо из баклажанов, примите участие в настоящий чайной церемонии и научитесь писать иероглифы, прогуляетесь по торговым центрам и посетите знаковые достопримечательности.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение.
Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (730+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»
Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»
Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»
Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»
Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»
Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники
Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь
Экскурсия «Горячие источники Шенлон»
Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»
В любой день по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Визовые формальности
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Бесплатные экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Экскурсии по желанию (см. список дополнительных экскурсий в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день по договоренностиЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 июля 2023
Ездила в Хуньчунь на лечение. Я прилетела во Владивосток с Сахалина. Меня встретили, разместили на квартире, и все это очень оперативно. В Китае тоже меня встретили, разместили в гостинице. Все великолепно было. Мне, наверное, сам Бог послал гида Мариночку и переводчика Олю. Они за 12 дней мне стали как родные сестры. Я ни на минуту не оставалась без их внимания. Любой мой вопрос они моментально решали. Окружили меня такой заботой и вниманием, чего я конечно не ожидала. Спасибо!
А
Анна
2 июля 2023
Руководитель Марина очень хорошая в плане многозадачности. Они с Ольгой оперативно доставили нашу группу в гостиницу. Эта девушка могла быть в 12 местах за час и везде успевала. Это очень поразительно и замечательно. Под таким началом не страшно ехать, зная, что ты в хороших руках. Лучше руководителя мы никогда не видели. Марина постоянно интересовалась нашими делами и всем прочим, не оставляла ни на минуту. Выражаем ей огромную благодарность за это. Так же спасибо менеджеру Кристине. Устроила в хороший автобус по пути назад и была очень добра и внимательна.
Н
Надежда
30 июня 2023
Хочется поблагодарить менеджера, руководителя и переводчиков. Всех!!! Поехала на протезирование в Хуньчунь, а смогла ещё посетить кучу интересных мест, влюбиться в этот город за пять дней 😍. Это был настоящий мини отпуск! С горячими источниками и аквапарком, вкусной кухней, релакс массажем, экскурсиями по ночным городам (Хуньчунь, Янцзы). И самое главное мои новые зубки. Ни малейшего дискомфорта! Очень бережно отношение стоматолога и скурпулезнейший подбор материала, цвета, прикуса. Спасибо 😘
В
Вероника
10 июня 2023
Ездила в Хуньчунь в прошлом году, поездка прошла супер и лечение и экскурсии. Марина нас водила везде. Спасибо! Все замечательно!
Н
Неля
5 июня 2023
Ездили в Хуньчунь с дочерью впервые, поездкой остались очень довольны и это благодаря Марине и переводчику Олечке, которые сопровождали нас всегда и везде. Организованно всё отлично нас встретили в аэропорту, вели за ручку всю дорогу и проводили обратно. При размещении в гостинице, экскурсиях и прочих мероприятиях учитывалось мнение и пожелание каждого. На мой взгляд без внимания никто не остался. Марина вообще супер, не давала нам сидеть на месте, начиная с 7 утра всё было расписано, совмещали приятное с полезным (лечение, шопинг, прогулки, рестораны, экскурсии, массажи, шоу, вечернии танцы, ночная еда) вообщем всё, всё, всё. Море впечатлений и удовольствий. Спасибо за прекрасный отдых!!!
Е
Елена
20 мая 2023
В Хуньчунь езжу уже не первый раз. В первую мою поездку я долго искала с какой турфирмой мне поехать, так как моя поездка была с целью лечения, а если точнее, то протезирование зубов. Когда я связалась с менеджером Мариной я поняла что моя поездка будет супер. И я не ошиблась в своем выборе. Прекрасный руководитель, замечательные переводчики. Помогли в выборе клиники, в выборе специалистов. Во время моей поездки я узнала, что лечение можно совместить с отдыхом и шопингом. Не жалею о выборе.
Т
Татьяна
9 мая 2023
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность Вашей компании. Ездим в Хуньчунь с Вашей компанией уже не первый год, очень отзывчивые и внимательные сотрудники. Особенную благодарность хочу выразить нашему гиду Марине и переводчику Оле. Глядя на Марину и откровенно говоря, я бы так не смогла, быть одновременно во всех местах, сразу со всеми туристами. Очень отзывчивый и внимательный гид. Поможет по любому вопросу хоть днем, хоть ночью. Спасибо Вам большое и процветания Вашей компании!! Семья Панасюк.
О
Олеся
21 апр 2023
Хочу поблагодарить Марину за организацию уже не в первый раз моего отдыха в Хуньчунь! 🤗 Организация на высшем уровне! 🔥🔥🔥 Огромное спасибо!!!
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