Площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке
Морской и железнодорожный вокзалы
Амурский залив
Памятник Муравьеву-Амурскому
Бухта Золотой Рог
Золотой мост
Видовая площадка "Орлиное гнездо"
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Во время экскурсии по городу вы познакомитесь с портовым городом, который находится на Дальнем Востоке России, на полуострове Муравьева-Амурского. Владивосток омывается водами двух заливов и бухты Золотой Рог. Город является экономическим, политическим и культурным центром региона.
Программа
Корабельная набережная, место, откуда город берет свое начало. Вы увидите мемориал с Вечным огнем, посвященный воинам, чьи жизни унесла Вторая мировая война, а также памятник первопроходцам.
Музей “Подводная лодка С-56”. У вас будет возможность изнутри осмотреть военную подлодку, получившую звание гвардейской благодаря участию в боевых действиях. Важным фактом считается то, что подводная лодка совершила кругосветную экспедицию.
Мемориальный корабль "Красный вымпел". Неподалеку, на набережной, находится Штаб Тихоокеанского флота, где на рейде стоят военные корабли - российские и иностранные. Обратите внимание на корабль “Красный вымпел”, с которого начинался Тихоокеанский флот России.
Морской и железнодорожный вокзалы. Пройдя по этой известной старинной улице Светланской, вы выйдете к двум вокзалам. Интересной особенностью Владивостока считается то, что морской и железнодорожный вокзалы расположены рядом. Это дает возможность туристам завершить путешествие по Великой Транссибирской магистрали пересадкой на теплоход до берегов Японии или Южной Кореи. Кстати, 9000 км пути от Москвы до Владивостока поезд проходит 7 суток. На перроне можно увидеть специальный знак, который показывает окончание самой длинной в мире железной дороги. На Морском вокзале часто видно известные круизные лайнеры “Принцессы”. Они швартуются в бухте Золотой Рог и привозят туристов со всех уголков земного шара.
Панорамная площадка “Орлиное гнездо”.
На обзорную площадку вы поднимитесь на фуникулере, следующем в гору. Сверху откроется невероятный вид на бухту Золотой Рог, остров Русский и Золотой мост.
Ответы на вопросы
Что не входит
Входные билеты в музей «Подводная лодка С-56»: взрослые - 100 руб.
Дети - 50 руб
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Среда в 10:00
Tez Tour — Организатор во Владивостоке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина Э.
26 авг 2021
Объёмная экскурсия, нас свозили и до моря и по мосту покатали и по городу. Информации Лилия Андреевна даёт много, даже стихи читает. Удобно, что экскурсия транспортная, не успеваешь устать
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