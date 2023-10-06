«По страницам истории»
Как на Дальнем Востоке на берегу Японского моря появился город-порт Владивосток? На этот вопрос вы сможете найти ответ на нашей экскурсии.
За два часа мы посетим все главные достопримечательности города — Токаревский маяк, Золотой мост и многие другие знаковые места.
За два часа мы посетим все главные достопримечательности города — Токаревский маяк, Золотой мост и многие другие знаковые места.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
20
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
25
окт
окт
27
окт
окт
29
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Токаревский маяк
- Маяки Шкотовского створа (3 башни)
- Сквер Анны Щетининой и его видовая
- Золотой мост
- А также памятники, исторические здания и острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Оплот России на Дальнем Востоке.
- Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города. Морская история Владивостока от Русского острова до Токаревского маяка. История Владивостока с момента рождения и по настоящее время.
- Маршрут: стартуем от Корабельной набережной, 36 причал («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — Токаревский маяк — Маячный шкотовский створ (3 маячных башни) — сквер первой в мире женщины —капитана дальнего плавания А. И. Щетининой — проезжаем ЖД вокзал, площадь Борцов за власть Советов, Золотой мост — Сквер Рыбацкой Славы — проезжаем Русский мост — Смотровая площадка на острове Русском в районе бухты Балка, открывающая прекрасный обзор морских входных ворот Владивостока — маяка на острове Скрыплев и полуострове Басаргин (2 маяка) — возвращение в город на Центральную площадь г. Владивостока.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Через день в 10:30 и 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги транспорта (комфортабельный автобус с кондиционером и громкой связью)
- Услуги гида
- Подъем на Фуникулере (при выборе большой экскурсии 4 часа)
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Подъем на Фуникулере (при выборе экспресс-экскурсии 2 часа)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Через день в 10:30 и 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 306 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
6 окт 2023
За 4 часа проехались по набережной,съездили на маяк Токаревского,Морвокзал и ЖД вокзал,экскурсовод приятный мужчина,много знает и рассказывает,отвечает на вопросы,лёгок в общении. Но вот организация желает лучшего. Записалась заранее,мне подтвердили. Начала сама звонить в 5ч вечера,потому что никакой информации не было,мне сказали,что определяется время и мне позвонят. Первоначально было в 13.00. Никто не перезвонил,забыли,я позвонила в 20.00,оказывается изменили время,на 10.00 и 14.00 на машине.
С
Сотникова
5 окт 2023
Т
Татьяна
4 окт 2023
Была на обзорной экскурсии с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, очень интересно и содержательно. Узнала много нового, виды со смотровой Нагорного парка восхительны. Спасибо!
Н
Наталья
2 окт 2023
Т
Татьяна
2 окт 2023
Все понравилось. Интересно, много достопримечательностей увидели.
И
Ирина
2 окт 2023
Д
Дмитрий
29 сен 2023
Н
Наталья
29 сен 2023
Очень интересная и обширная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Юлию! Кроме эрудированности очень доступное и интересное изложение информации, до сих пор перед глазами образ первой женщины капитана дальнего плавания Анны Ивановны Щетининой! Кроме исторической информации много нужных советов где можно попробовать интересную кухню, после рассказа о Приморском киш-мише попробовала его на следующий день - кроме полезности, сладкийий и ароматный, вкуснее чем киви! Работа Юли на 5+👍👏
А
Альбина
29 сен 2023
Отличная экскурсия! Хороший знающий гид
Б
Башкирова
29 сен 2023
С
Саввинова
28 сен 2023
Ф
Фёдорова
28 сен 2023
Экскурсия прошла замечательно! Очень понравился город, много интересных, исторических мест. Дмитрий много рассказывал о городе, о его зарождении, показал прекрасные места, памятники великих людей. Я в восторге!
А
Антепа
28 сен 2023
Е
Елена
27 сен 2023
А
Анастасия
26 сен 2023
Ещё 291 отзыв
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