За 4 часа проехались по набережной,съездили на маяк Токаревского,Морвокзал и ЖД вокзал,экскурсовод приятный мужчина,много знает и рассказывает,отвечает на вопросы,лёгок в общении. Но вот организация желает лучшего. Записалась заранее,мне подтвердили. Начала сама звонить в 5ч вечера,потому что никакой информации не было,мне сказали,что определяется время и мне позвонят. Первоначально было в 13.00. Никто не перезвонил,забыли,я позвонила в 20.00,оказывается изменили время,на 10.00 и 14.00 на машине.