«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку

«По страницам истории»

4.7
306 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как на Дальнем Востоке на берегу Японского моря появился город-порт Владивосток? На этот вопрос вы сможете найти ответ на нашей экскурсии.

За два часа мы посетим все главные достопримечательности города — Токаревский маяк, Золотой мост и многие другие знаковые места.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
Ближайшие даты:
18
окт
20
окт
22
окт
23
окт
25
окт
27
окт
29
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Токаревский маяк
  • Маяки Шкотовского створа (3 башни)
  • Сквер Анны Щетининой и его видовая
  • Золотой мост
  • А также памятники, исторические здания и острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Оплот России на Дальнем Востоке.
  • Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города. Морская история Владивостока от Русского острова до Токаревского маяка. История Владивостока с момента рождения и по настоящее время.
  • Маршрут: стартуем от Корабельной набережной, 36 причал («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — Токаревский маяк — Маячный шкотовский створ (3 маячных башни) — сквер первой в мире женщины —капитана дальнего плавания А. И. Щетининой — проезжаем ЖД вокзал, площадь Борцов за власть Советов, Золотой мост — Сквер Рыбацкой Славы — проезжаем Русский мост — Смотровая площадка на острове Русском в районе бухты Балка, открывающая прекрасный обзор морских входных ворот Владивостока — маяка на острове Скрыплев и полуострове Басаргин (2 маяка) — возвращение в город на Центральную площадь г. Владивостока.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Через день в 10:30 и 14:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги транспорта (комфортабельный автобус с кондиционером и громкой связью)
  • Услуги гида
  • Подъем на Фуникулере (при выборе большой экскурсии 4 часа)
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Подъем на Фуникулере (при выборе экспресс-экскурсии 2 часа)
Когда и сколько длится?
Когда: Через день в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 306 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
244
4
43
3
12
2
2
1
3
О
6 окт 2023
За 4 часа проехались по набережной,съездили на маяк Токаревского,Морвокзал и ЖД вокзал,экскурсовод приятный мужчина,много знает и рассказывает,отвечает на вопросы,лёгок в общении. Но вот организация желает лучшего. Записалась заранее,мне подтвердили. Начала сама звонить в 5ч вечера,потому что никакой информации не было,мне сказали,что определяется время и мне позвонят. Первоначально было в 13.00. Никто не перезвонил,забыли,я позвонила в 20.00,оказывается изменили время,на 10.00 и 14.00 на машине.
С
5 окт 2023
Т
4 окт 2023
Была на обзорной экскурсии с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, очень интересно и содержательно. Узнала много нового, виды со смотровой Нагорного парка восхительны. Спасибо!
Н
2 окт 2023
Т
2 окт 2023
Все понравилось. Интересно, много достопримечательностей увидели.
И
2 окт 2023
Д
29 сен 2023
Н
29 сен 2023
Очень интересная и обширная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Юлию! Кроме эрудированности очень доступное и интересное изложение информации, до сих пор перед глазами образ первой женщины капитана дальнего плавания Анны Ивановны Щетининой! Кроме исторической информации много нужных советов где можно попробовать интересную кухню, после рассказа о Приморском киш-мише попробовала его на следующий день - кроме полезности, сладкийий и ароматный, вкуснее чем киви! Работа Юли на 5+👍👏
А
29 сен 2023
Отличная экскурсия! Хороший знающий гид
Б
29 сен 2023
С
28 сен 2023
Ф
28 сен 2023
Экскурсия прошла замечательно! Очень понравился город, много интересных, исторических мест. Дмитрий много рассказывал о городе, о его зарождении, показал прекрасные места, памятники великих людей. Я в восторге!
А
28 сен 2023
Е
27 сен 2023
А
26 сен 2023
Ещё 291 отзыв

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Групповые
На автобусе
Обзорные
Мосты
Маяки

Похожие туры из Владивостока

Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
на площади Борцов Революции
21 окт
2 ноя
4 ноя
9 ноя
1 400 за человека
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
Сегодня
Завтра
17 окт
19 окт
7 800 за всё до 3 чел.
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
62 отзыва
Городские легенды Владивостока
Познакомиться с главными символами города и заглянуть в прошлые эпохи на обзорной прогулке
на ж/д станции Владивостока
Завтра
18 окт
20 окт
23 окт
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ