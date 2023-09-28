Вы познакомитесь с хрониками Владивостока. Увидите маяки и вокзалы, главную улицу и старинные особняки. Побываете в сквере, посвящённом первой женщине-капитану дальнего плавания, и на Корабельной набережной, откуда начинался город. Подниметесь на видовую площадку Мариинского театра и осмотрите столицу Дальнего Востока с высоты.

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Описание

Что вас ожидает

Маяки, первая женщина-капитан и вокзалы

От площади Борцов Революции вы отправитесь на мыс Токарёвского. Увидите маяк Токарёвского, маяки Шкотовского створа и сквер первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Мы познакомим вас с историей железнодорожного и морского вокзалов — кстати, именно во Владивостоке заканчивается самая длинная железная дорога в мире протяжённостью 9288 км.

Главная улица и секреты Владивостока

Дальше путь будет пролегать по основной улице города — Светланской — с её старинными особняками и интереснейшими историями. Вы узнаете, откуда начинается отсчёт маяков России и как Владивосток спас Россию в Первую мировую войну и СССР — во Вторую.

Набережная и видовая площадка

Вы заедете на Корабельную набережную, где стоят памятники первопроходцам, мемориал воинам с вечным огнём и часовней. Подниметесь на фуникулёре, который сохранился в первозданном виде с 60-х. Затем на автобусе пересечёте бухту Золотой Рог и окажетесь на смотровой площадке Приморской сцены Мариинского театра. Оттуда открывается прекрасный вид на центральную часть города.

Организационные детали