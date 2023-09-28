Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
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11 отзывов
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с хрониками Владивостока. Увидите маяки и вокзалы, главную улицу и старинные особняки.
Побываете в сквере, посвящённом первой женщине-капитану дальнего плавания, и на Корабельной набережной, откуда начинался город. Подниметесь на видовую площадку Мариинского театра и осмотрите столицу Дальнего Востока с высоты.
Ближайшие даты:
11 окт
12 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маяки, первая женщина-капитан и вокзалы
От площади Борцов Революции вы отправитесь на мыс Токарёвского. Увидите маяк Токарёвского, маяки Шкотовского створа и сквер первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Мы познакомим вас с историей железнодорожного и морского вокзалов — кстати, именно во Владивостоке заканчивается самая длинная железная дорога в мире протяжённостью 9288 км.
Главная улица и секреты Владивостока
Дальше путь будет пролегать по основной улице города — Светланской — с её старинными особняками и интереснейшими историями. Вы узнаете, откуда начинается отсчёт маяков России и как Владивосток спас Россию в Первую мировую войну и СССР — во Вторую.
Набережная и видовая площадка
Вы заедете на Корабельную набережную, где стоят памятники первопроходцам, мемориал воинам с вечным огнём и часовней. Подниметесь на фуникулёре, который сохранился в первозданном виде с 60-х. Затем на автобусе пересечёте бухту Золотой Рог и окажетесь на смотровой площадке Приморской сцены Мариинского театра. Оттуда открывается прекрасный вид на центральную часть города.
Организационные детали
Это автобусная экскурсия с остановками и выходами
Дети до 3 лет посещают экскурсию бесплатно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 13:00, в среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 13:00, в среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 240 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Клавдия
28 сен 2023
Так себе
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Татьяна
28 сен 2023
Заказал маме, она восторге, все очень понравилось! спасибо!
И
Ирина
20 сен 2023
Очень насыщенная, содержательная и интересная экскурсия. Мы просто влюбились во Владивосток!!! . Большое спасибо организаторам
Н
Наталия
17 сен 2023
Не зацепило….. к сожалению Я сбежала на жд вокзале. Скучный рассказ, поверхностный (на мой взгляд) Жаль прошедшего впустую дня- времяпровождение было подстроено под экскурсию ((((
Галина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за ваш отзыв. Надежда Александровна знает материал и рассказывает с душой и эмоциями, но видимо не ваш формат гида. Возможно экскурсия от другого нашего гида вам бы понравилась более. Приглашаем ее посетить бесплатно в четверг или пятницу.
С
Сергей
13 сен 2023
Отлично спасибо
Т
Татьяна
13 сен 2023
Экскурсия длилась 4 часа. Этого времени хватило для чтобы усвоить материал про Владивосток и не утомиться от экскурсии. Экскурсовод дополнял свой рассказ дополнительным материалом из личного опыта. Не заметили как пролетело время!
М
Марина
12 сен 2023
Обзорная экскурсия, была хороша, много интересного я узнала о Владивостоке, но лично мне бы хотелось ещё побольше красивых остановок и немного подольше полюбоваться городом и сделать фото.
Е
Елена
8 сен 2023
Отличная экскурсия, Илья- экскурсовод от Бога! Рекомендую эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом!
С
Светлана
4 сен 2023
Рекомендую! Не тратьте ни деньги ни время на так называемые индивидуальные экскурсии. Здесь работают профессионалы,с соответствующим образованием, и знаниями,и,что особенно ценно, с любовью к городу и уважению к его истории! Поверьте, вам покажут именно так как он того заслуживает. С наилучшими пожеланиями городу и этой прекрасной команде! Ребята,вы лучшие!
С
Светлана
29 авг 2023
Началась экскурсия с песни о Владивостоке в исполнении Пугачевой, я не хочу слушать ее и даже слышать о ней с нынешней ситуации, экскурсовод проигнорировал мое замечание. Я Возмущена!!! Считаю, что экскурсоводу пора перестроить экскурсию в соответствии с настоящим временем и ситуацией.
Галина
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Ваше пожалание учтем и песню заменим на другого приморского исполнителя.
О
Ольга
19 авг 2023
Отличная экскурсия. Очень интересный и оригинальный рассказчик. Много слушали, смотрели, успели на выстрел пушки
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