Владивосток — это не только море и острова. Это ещё и сопки — высокие и не очень. На маленьких расположены дома и улицы. На больших обычно ничего нет. Ничего, кроме безлюдных троп, растительности и… панорамных видов.
На охоту за которыми мы с вами и отправимся! А ещё побываем в двух невероятно живописных бухтах и полюбуемся морем, скалами и стеклянным пляжем.
На охоту за которыми мы с вами и отправимся! А ещё побываем в двух невероятно живописных бухтах и полюбуемся морем, скалами и стеклянным пляжем.
Описание экскурсии
Живописные бухты
Вас ждут две невероятные бухты. В Шаморе вы прогуляетесь по песчаному пляжу, полюбуетесь величественным Уссурийским заливом и живописными скалами, которые так похожи на таинственных животных. А в Стеклянной бухте увидите пляж, усыпанный разноцветными осколками — в мире всего два таких места. И одно из них перед вами!
Подъём на сопку
Отправляемся покорять одну из самых высоких сопок Владивостока! Поверьте, подъём того стоит — в конце пути вам откроются впечатляющие панорамы. С вершины сопки вы увидите, как два залива омывают город и составите в голове реальную карту местности. Насладитесь видами и попытаетесь понять, где начало города, а где его конец:)
А ещё устроим привал — перекусим, отдохнём и обсудим впечатления!
Организационные детали
- Поезда пройдёт на комфортабельном Subaru Forester 5
- Пешая нитка маршрута длится 30-50 минут по пересечённой местности, перепад высот — до 400 м. Для прохождения нужна средняя физическая подготовка. Маршрут не подходит людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы
- Перекус включён в стоимость
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- За доплату экскурсию можно расширить — и посетить, например, мыс Тобизина, мыс Вятлина, Ворошиловскую или Новосильцевскую батареи и другие локации
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 77 туристов
Меня зовут Антон. Я — местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям изЗадать вопрос
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