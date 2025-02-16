Владивосток — это не только море и острова. Это ещё и сопки — высокие и не очень. На маленьких расположены дома и улицы. На больших обычно ничего нет. Ничего, кроме безлюдных троп, растительности и… панорамных видов. На охоту за которыми мы с вами и отправимся! А ещё побываем в двух невероятно живописных бухтах и полюбуемся морем, скалами и стеклянным пляжем.

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Описание экскурсии

Живописные бухты

Вас ждут две невероятные бухты. В Шаморе вы прогуляетесь по песчаному пляжу, полюбуетесь величественным Уссурийским заливом и живописными скалами, которые так похожи на таинственных животных. А в Стеклянной бухте увидите пляж, усыпанный разноцветными осколками — в мире всего два таких места. И одно из них перед вами!

Подъём на сопку

Отправляемся покорять одну из самых высоких сопок Владивостока! Поверьте, подъём того стоит — в конце пути вам откроются впечатляющие панорамы. С вершины сопки вы увидите, как два залива омывают город и составите в голове реальную карту местности. Насладитесь видами и попытаетесь понять, где начало города, а где его конец:)

А ещё устроим привал — перекусим, отдохнём и обсудим впечатления!

Организационные детали