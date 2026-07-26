Елена проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения бухт Шамора, Стеклянная и Десантная - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и купания, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что погода может быть менее благоприятной для пляжного отдыха.

Приглашаем провести день в окружении моря, скал и лесов на индивидуальной экскурсии по бухтам Шамора, Стеклянная и Десантная во Владивостоке.Вы сможете прогуляться по знаменитому пляжу "Стекляшка", усыпанному разноцветным бутылочным стеклом,

и услышать увлекательные истории о затонувших кораблях. Также узнаете о природе и геологии Приморского края, посетите место, которому посвятила один из альбомов группа Мумий Тролль. На мысе Вятлина на острове Русский увидите арт-объект "Дверь возможностей" и красивый риф. Шамора, известная по одноименному альбому Мумий Тролля, порадует трехкилометровым песчаным пляжем и живописными скалами. Завершите день в бухте Десантная с каменными кекурами, памятниками природы - Жаба и Тюлень. Удобная обувь и купальные принадлежности летом обязательны. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мыс Вятлина на острове Русский

На мысе Вятлина у края обрыва расположен арт-объект «Дверь возможностей». У края мыса находится красивый риф, длинной 270 метров, а на дне — корабль, потерпевший крушение в 1905 году. Вас ждут красивые природные локации, а я расскажу про военное прошлое 1910 г.

Чарующая Шамора

Шамора — старинное название бухты Лазурная, ставшее известным всей стране после выхода одноименного альбома Мумий Тролля в 1989 году. Вы погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь зелеными лесистыми сопками, живописными скалами, похожими по очертаниям на животных, и могучими водами Уссурийского залива Японского моря. А я расскажу, что означает название бухты и какой известный ученый и писатель любил подниматься на расположенный неподалеку береговой хребет «Богатая грива».

Бухты Стеклянная и Десантная

Усыпанный разноцветным бутылочным стеклом пляж «Стекляшка» — одно из самых известных мест Приморского края. В мире есть только один его аналог — в Калифорнии. Вы услышите историю образования бухты и узнаете, как к ней относятся местные жители и чем она привлекает романтиков и коммерсантов. А в завершение посетите бухту Десантная с каменными кекурами, памятниками природы — Жаба и Тюлень.

Организационные детали