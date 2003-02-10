Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Чарующая Шамора

Шамора — старинное название бухты Лазурная, ставшее известным всей стране после выхода одноименного альбома Мумий Тролля в 1989 году. Вы погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь зелеными лесистыми сопками, живописными скалами, похожими по очертаниям на животных, и могучими водами Уссурийского залива Японского моря 🌊. А я расскажу, что означает название бухты и какой известный ученый и писатель любил подниматься на расположенный неподалеку береговой хребет «Богатая грива».

Бухты Стеклянная и Новик

Усыпанный разноцветным бутылочным стеклом пляж 🏖️ «Стекляшка» — одно из самых известных мест Приморского края. В мире есть только один его аналог — в Калифорнии. Вы услышите историю 📖 образования бухты и узнаете, как к ней относятся местные жители и чем она привлекает романтиков и коммерсантов. А в завершение отправитесь на остров 🏝️ Русский, где посетите его самую большую бухту Новик и по желанию продегустируете морские деликатесы в одном из лучших ресторанов региона.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.