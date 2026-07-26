Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная

Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Приглашаем провести день в окружении моря, скал и лесов на индивидуальной экскурсии по бухтам Шамора, Стеклянная и Десантная во Владивостоке.

Вы сможете прогуляться по знаменитому пляжу "Стекляшка", усыпанному разноцветным бутылочным стеклом,
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и услышать увлекательные истории о затонувших кораблях.

Также узнаете о природе и геологии Приморского края, посетите место, которому посвятила один из альбомов группа Мумий Тролль. На мысе Вятлина на острове Русский увидите арт-объект "Дверь возможностей" и красивый риф.

Шамора, известная по одноименному альбому Мумий Тролля, порадует трехкилометровым песчаным пляжем и живописными скалами. Завершите день в бухте Десантная с каменными кекурами, памятниками природы - Жаба и Тюлень. Удобная обувь и купальные принадлежности летом обязательны. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

5
62 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Проведите день в окружении моря, скал и лесов
  • 🏖️ Прогуляйтесь по знаменитому пляжу «Стекляшка»
  • 📚 Узнайте легенды о затонувших кораблях
  • 🌲 Полюбуйтесь зелеными лесистыми сопками
  • 🗺️ Посетите уникальные природные локации
  • 🧳 Откройте для себя военное прошлое 1910 года

Лучшее время для посещения

янв
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Лучшее время для посещения бухт Шамора, Стеклянная и Десантная - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и купания, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что погода может быть менее благоприятной для пляжного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная

Что можно увидеть

  • Мыс Вятлина
  • Арт-объект «Дверь возможностей»
  • Риф длиной 270 метров
  • Затонувший корабль 1905 года
  • Бухта Лазурная (Шамора)
  • Трехкилометровый песчаный пляж
  • Бухта Стеклянная
  • Бухта Десантная
  • Кекуры Жаба и Тюлень

Описание экскурсии

Мыс Вятлина на острове Русский

На мысе Вятлина у края обрыва расположен арт-объект «Дверь возможностей». У края мыса находится красивый риф, длинной 270 метров, а на дне — корабль, потерпевший крушение в 1905 году. Вас ждут красивые природные локации, а я расскажу про военное прошлое 1910 г.

Чарующая Шамора

Шамора — старинное название бухты Лазурная, ставшее известным всей стране после выхода одноименного альбома Мумий Тролля в 1989 году. Вы погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь зелеными лесистыми сопками, живописными скалами, похожими по очертаниям на животных, и могучими водами Уссурийского залива Японского моря. А я расскажу, что означает название бухты и какой известный ученый и писатель любил подниматься на расположенный неподалеку береговой хребет «Богатая грива».

Бухты Стеклянная и Десантная

Усыпанный разноцветным бутылочным стеклом пляж «Стекляшка» — одно из самых известных мест Приморского края. В мире есть только один его аналог — в Калифорнии. Вы услышите историю образования бухты и узнаете, как к ней относятся местные жители и чем она привлекает романтиков и коммерсантов. А в завершение посетите бухту Десантная с каменными кекурами, памятниками природы — Жаба и Тюлень.

Организационные детали

  • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви. Летом возьмите с собой купальные принадлежности.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3167 туристов
Действительный член Русского географического общества — Общества изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих. Вместе с командой единомышленников будем рады открыть для вас секреты Дальнего Востока!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
1
3
1
2
1
Ольга
Прекрасная поездка. Александр интересно и подробно рассказывал во время поездки, по его рекомендации вкусно пообедали. Время пролетело незаметно. Отлично.
Прекрасная поездка. Александр интересно и подробно рассказывал во время поездки, по его рекомендации вкусно пообедали. Время
Прекрасная поездка. Александр интересно и подробно рассказывал во время поездки, по его рекомендации вкусно пообедали. Время
Прекрасная поездка. Александр интересно и подробно рассказывал во время поездки, по его рекомендации вкусно пообедали. Время
Прекрасная поездка. Александр интересно и подробно рассказывал во время поездки, по его рекомендации вкусно пообедали. Время
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Михаил
Огромная благодарность Александру за экскурсию. Исторически увлекательные рассказы (с опорой на жизненный опыт и множеством колоритных деталей, которых не найдешь в путеводителях), красивая культурная речь, заботливое отношение, человеческий контакт - сделали нашу поездку полезной, приятной, интересной, впечатляющей. Владивосток и Приморье открылись нам с новых сторон. Александр, спасибо Вам большое, было замечательно! Михаил, Анастасия, Аня.
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Вадим
Про бухты много всего написано, очень красивые и необычные, гиду Елене отдельное спасибо, очень познавательная экскурсия, рассказала много обо всем, что есть и во Владивостоке, и в Приморском, человек-энциклопедия, очень приятная и дружелюбная, спасибо огромное за замечательную экскурсию
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Дарья
Очень благодарна Елене, что она отозвалась день в день, и мы смогли поехать по прекрасным бухтам. Гидом у нас был Александр, который просто очаровал нас - заботливый, крайне интересный человек с невероятной историей жизни настоящего владивостокца!
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Д
Всё супер, спасибо Елене за увлекательное путешествие!!!
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Р
Дата посещения: 13 июн 2025
Очень понравилась экскурсия по бухтам, организованная для нас Еленой. Прекрасная природа, котрую нам показала Елена, удивительные стихи и песни о Владивостоке. Так много увидели и узнали нового. Очень рекомендуем. Заказывайте экскурсии, вы не будете разочарованы!
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