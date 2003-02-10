Елена проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик

Посетить самые живописные бухты в окрестностях Владивостока и насладиться приморскими пейзажами

Елена
Елена – представитель из Владивостока
Приглашаю отдохнуть от шумной городской жизни и провести день в окружении моря 🌊, скал и лесов.

Вы погуляете по знаменитому пляжу «Стекляшка», попробуете морские деликатесы на острове 🏝️ Русский и услышите легенды о затонувших кораблях.

А также узнаете о природе и геологии нашего края и побываете в месте, которому посвятила один из альбомов группа Мумий Тролль.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик

Что вас ожидает

Чарующая Шамора
Шамора — старинное название бухты Лазурная, ставшее известным всей стране после выхода одноименного альбома Мумий Тролля в 1989 году. Вы погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь зелеными лесистыми сопками, живописными скалами, похожими по очертаниям на животных, и могучими водами Уссурийского залива Японского моря 🌊. А я расскажу, что означает название бухты и какой известный ученый и писатель любил подниматься на расположенный неподалеку береговой хребет «Богатая грива».

Бухты Стеклянная и Новик
Усыпанный разноцветным бутылочным стеклом пляж 🏖️ «Стекляшка» — одно из самых известных мест Приморского края. В мире есть только один его аналог — в Калифорнии. Вы услышите историю 📖 образования бухты и узнаете, как к ней относятся местные жители и чем она привлекает романтиков и коммерсантов. А в завершение отправитесь на остров 🏝️ Русский, где посетите его самую большую бухту Новик и по желанию продегустируете морские деликатесы в одном из лучших ресторанов региона.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 на площади Борцов Революции
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Новик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Действительный член Русского географического общества. Председатель секции «Экскурсоведения и краеведения» при Обществе изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих. Вместе с командой единомышленников будем рады открыть для вас секреты Дальнего Востока!
Напишите мне

Елена проводит ещё 2 экскурсии

Город у Тихого океана
6 500
3 часа
Город у Тихого океана
80 отзывов
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Морские деликатесы острова Русский
7 800
6 часов
Морские деликатесы острова Русский
15 отзывов
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты

Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Владивосток как на ладони
5 850
3 часа
Владивосток как на ладони
41 отзыв
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
скидка15%
От
3000
2 550
2 часа
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
36 отзывов
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Путешествие к мысу Тобизина
6 500
3.5 часа
Путешествие к мысу Тобизина
22 отзыва
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3 000
1.5 часа
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
21 отзыв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
6 500
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
18 отзывов
Посетить главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский
Один день на острове Русский
7 800
4.5 часов
Один день на острове Русский
14 отзывов
Рассмотреть изнутри крупнейший российский форт и вдохновиться природой Дальнего Востока