1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта в Владивосток на комфортабельном авто
Выберите удобный трансфер в Владивостоке: встреча у терминала, помощь с багажом, комфортная поездка
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно! Хоть погода нас и подвела, но наш гид немного изменил маршрут и свозил
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ММарьяна3 июня 2024Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
- ЮЮлия3 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На машине»
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