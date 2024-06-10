Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная

Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Приглашаем вас на встречу с тиграми! А ещё со львом, лилигром и медведями. Мы доедем до сафари-парка, где вы увидите хищников (и не только!) с безопасного расстояния. По пути погуляете по бухте Стеклянная и поищите то самое заветное стёклышко в форме сердца. А на обратной дороге соберёте ракушки и при желании искупаетесь в бухте Шамора.
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога до сафари-парка. Вы услышите о Приморском крае:

  • Какие уникальные растения тут есть
  • Как киви из Приморья оказался в Новой Зеландии
  • Что выращивали в знаменитой бухте Шамора
  • Как стекло оказалось на пляже
  • И для чего создали сафари-парк

Бухта Стеклянная — разноцветная мозаика, которая переливается в лучах солнца. Вы узнаете о происхождении бухты и погуляете по её берегу в поисках того самого стеклянного камешка на память.

Сафари-парк с животными уссурийской тайги. Парк безопасен как для них, так и для людей. Вы понаблюдаете за хищниками с мостов на безопасном расстоянии. Увидите знаменитого амурского тигра, погладите косуль и кроликов. При желании покормите их. Работники парка проведут для вас экскурсии и расскажут о животных подробнее.

  • Первая экскурсия: парк тигров — парк копытных — парк леопардов — парк гималайских и бурых медведей. Продолжительность экскурсии: 1 час и 10 мин.
  • Вторая экскурсия: парк мелких хищных зверей и парк птиц. Продолжительность экскурсии: 40 мин.
  • Третья экскурсия: парк львов (самостоятельный осмотр)

Бухта Шамора — у этой бухты есть своя история, которую вы услышите. В тёплое время здесь можно искупаться.

Из окна автобуса вы также увидите «Океан» — пионерский лагерь федерального значения.

Примерный тайминг экскурсии

  • Дорога до сафари-парка — 1,5 часа
  • Бухта Стеклянная — 1 час
  • Сафари — парк — 3 часа
  • Бухта Шамора — 1 час

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и детям с 5 лет. Не рекомендуем посещать её с колясками, так как в сафари-парке нужно ходить по металлическим мостам, коляске по ним не проехать
  • Экскурсия проходит на автобусах MITSUBISHI ROSA, HIGER KLQ6840. Если на экскурсию записалось небольшое количество участников, то поездка пройдёт на машине — детское кресло предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Входные билеты в Сафари-парк:

  • Комплексный тариф № 1 (при одновременной покупке билетов на 1-ю и 2-ю экскурсии (2 парка): взрослый — 1 000 руб., дети 5-13 лет и пенсионеры по возрасту — 600 руб.
  • Комплексный тариф № 2 (при одновременной покупке билетов на все 3 парка): взрослый — 1 300 руб., дети 5-13 лет и пенсионеры по возрасту — 800 руб.
  • Плюс мясо для диких кошек, если вы захотите их покормить

Обед:

  • Перекус в киоске сафари-парка — около 200 руб. /чел.
  • В бухте Шамора в кафе — 500-2000 руб. /чел.

в понедельник в 09:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 900 ₽
Дети до 14 лет2 700 ₽
Пенсионеры по возрасту2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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