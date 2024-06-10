Приглашаем вас на встречу с тиграми! А ещё со львом, лилигром и медведями. Мы доедем до сафари-парка, где вы увидите хищников (и не только!) с безопасного расстояния. По пути погуляете по бухте Стеклянная и поищите то самое заветное стёклышко в форме сердца. А на обратной дороге соберёте ракушки и при желании искупаетесь в бухте Шамора.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога до сафари-парка. Вы услышите о Приморском крае:

Какие уникальные растения тут есть

Как киви из Приморья оказался в Новой Зеландии

Что выращивали в знаменитой бухте Шамора

Как стекло оказалось на пляже

И для чего создали сафари-парк

Бухта Стеклянная — разноцветная мозаика, которая переливается в лучах солнца. Вы узнаете о происхождении бухты и погуляете по её берегу в поисках того самого стеклянного камешка на память.

Сафари-парк с животными уссурийской тайги. Парк безопасен как для них, так и для людей. Вы понаблюдаете за хищниками с мостов на безопасном расстоянии. Увидите знаменитого амурского тигра, погладите косуль и кроликов. При желании покормите их. Работники парка проведут для вас экскурсии и расскажут о животных подробнее.

Первая экскурсия: парк тигров — парк копытных — парк леопардов — парк гималайских и бурых медведей. Продолжительность экскурсии: 1 час и 10 мин.

Вторая экскурсия: парк мелких хищных зверей и парк птиц. Продолжительность экскурсии: 40 мин.

Третья экскурсия: парк львов (самостоятельный осмотр)

Бухта Шамора — у этой бухты есть своя история, которую вы услышите. В тёплое время здесь можно искупаться.

Из окна автобуса вы также увидите «Океан» — пионерский лагерь федерального значения.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до сафари-парка — 1,5 часа

Бухта Стеклянная — 1 час

Сафари — парк — 3 часа

Бухта Шамора — 1 час

Организационные детали

Экскурсия подходит взрослым и детям с 5 лет. Не рекомендуем посещать её с колясками, так как в сафари-парке нужно ходить по металлическим мостам, коляске по ним не проехать

Экскурсия проходит на автобусах MITSUBISHI ROSA, HIGER KLQ6840. Если на экскурсию записалось небольшое количество участников, то поездка пройдёт на машине — детское кресло предусмотрено

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Входные билеты в Сафари-парк:

Комплексный тариф № 1 (при одновременной покупке билетов на 1-ю и 2-ю экскурсии (2 парка): взрослый — 1 000 руб., дети 5-13 лет и пенсионеры по возрасту — 600 руб.

Комплексный тариф № 2 (при одновременной покупке билетов на все 3 парка): взрослый — 1 300 руб., дети 5-13 лет и пенсионеры по возрасту — 800 руб.

Плюс мясо для диких кошек, если вы захотите их покормить

Обед: