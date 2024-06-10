Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Приглашаем вас на встречу с тиграми! А ещё со львом, лилигром и медведями. Мы доедем до сафари-парка, где вы увидите хищников (и не только!) с безопасного расстояния. По пути погуляете по бухте Стеклянная и поищите то самое заветное стёклышко в форме сердца. А на обратной дороге соберёте ракушки и при желании искупаетесь в бухте Шамора.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога до сафари-парка. Вы услышите о Приморском крае:
Какие уникальные растения тут есть
Как киви из Приморья оказался в Новой Зеландии
Что выращивали в знаменитой бухте Шамора
Как стекло оказалось на пляже
И для чего создали сафари-парк
Бухта Стеклянная — разноцветная мозаика, которая переливается в лучах солнца. Вы узнаете о происхождении бухты и погуляете по её берегу в поисках того самого стеклянного камешка на память.
Сафари-парк с животными уссурийской тайги. Парк безопасен как для них, так и для людей. Вы понаблюдаете за хищниками с мостов на безопасном расстоянии. Увидите знаменитого амурского тигра, погладите косуль и кроликов. При желании покормите их. Работники парка проведут для вас экскурсии и расскажут о животных подробнее.
Первая экскурсия: парк тигров — парк копытных — парк леопардов — парк гималайских и бурых медведей. Продолжительность экскурсии: 1 час и 10 мин.
Вторая экскурсия: парк мелких хищных зверей и парк птиц. Продолжительность экскурсии: 40 мин.
Третья экскурсия: парк львов (самостоятельный осмотр)
Бухта Шамора — у этой бухты есть своя история, которую вы услышите. В тёплое время здесь можно искупаться.
Из окна автобуса вы также увидите «Океан» — пионерский лагерь федерального значения.
Примерный тайминг экскурсии
Дорога до сафари-парка — 1,5 часа
Бухта Стеклянная — 1 час
Сафари — парк — 3 часа
Бухта Шамора — 1 час
Организационные детали
Экскурсия подходит взрослым и детям с 5 лет. Не рекомендуем посещать её с колясками, так как в сафари-парке нужно ходить по металлическим мостам, коляске по ним не проехать
Экскурсия проходит на автобусах MITSUBISHI ROSA, HIGER KLQ6840. Если на экскурсию записалось небольшое количество участников, то поездка пройдёт на машине — детское кресло предусмотрено
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в Сафари-парк:
Комплексный тариф № 1 (при одновременной покупке билетов на 1-ю и 2-ю экскурсии (2 парка): взрослый — 1 000 руб., дети 5-13 лет и пенсионеры по возрасту — 600 руб.
Комплексный тариф № 2 (при одновременной покупке билетов на все 3 парка): взрослый — 1 300 руб., дети 5-13 лет и пенсионеры по возрасту — 800 руб.
Плюс мясо для диких кошек, если вы захотите их покормить
Обед:
Перекус в киоске сафари-парка — около 200 руб. /чел.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 438 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как читать дальше
любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!