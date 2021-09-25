Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день

Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым живописным местам города и окрестностей

4.8
8 отзывов
Приглашаем оценить фантастические ландшафты Приморского края! Вы увидите знаменитые мысы Вятлина и Тобизина на острове Русский, полюбуетесь Японским морем, погуляете по разноцветной Стеклянной бухте и подниметесь на смотровую площадку Орлиное гнездо.

А мы не дадим вам заскучать ни на минуту и раскроем «фишки», о которых знают только местные.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день

Что вас ожидает

Маяк и остров Русский

Вы посетите «визитную карточку» Владивостока — Токаревский маяк — и полюбуетесь проливом Босфор Восточный. А еще побываете на секретной видовой площадке с шикарным видом на два моста: Золотой Рог и Русский. Насладившись панорамами города, мы отправимся в сердце края — на остров Русский. Рассмотрим с лучших ракурсов мысы Вятлина и Тобизина, посетим Великокняжескую батарею и сделаем романтичное фото с загадочным пианино на фоне скалистых берегов и моря.

Орлиное гнездо и морские бухты

Бухта Стеклянная запомнится вам живописным побережьем с цветными стеклышками. Вы узнаете историю этого необычного места, подышите приятным соленым воздухом и по желанию искупаетесь в море. Кроме того, мы заедем в бухту Соболь с видом на величественную скалу и десятки морских судов в акватории Уссурийского залива. Завершающим аккордом насыщенного дня станет смотровая площадка Орлиное гнездо в центре Владивостока.

Организационные детали

  • В качестве приятного бонуса вы получите после путешествия яркие снимки с нашего фотоаппарата
  • Можно заехать на обед в кафе или взять ланчбокс и перекусить на природе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По запросу можно продлить экскурсию до 10-12 часов. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!
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8 реальных отзывов от туристов

Вероника
25 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Подойдёт для тех, кто хочет в краткие сроки посмотреть все основные локации города. Мы были с ребёнком 5 лет и индивидуальный тур для нас стал идеальным вариантом. Степан, благодарим Вас за этот прекрасный день.
И
19 сен 2021
Замечательная экскурсия, благодаря которой можно увидеть город с разного ракурса, увидеть все красоты и достопримечательности. Ребята любят, интересуются и радеют за свой город. Экскурсия прошла в легкой и веселой обстановке.
герман
14 сен 2021
Всё замечательно, спасибо
Н
6 авг 2021
"Не понравилась: нет рассказа о городе, его истории. Гид вообще молчал об этом.
Понравилось: можно попасть на машине в любые труднодоступные для автобусной прогулки места. Я бы хотела рассказа об истории, основателях, важных датах и событиях города.
Александра
Ответ гида:
Наталья, очень жаль это слышать. Возможно мы изначально не так поняли друг друга. Наша экскурсия не позиционируется как историческая, а больше направлена на обозрение природных красот, труднодоступных и удалённых от общественного транспорта. При этом мы всегда готовы ответить на вопросы гостей касаемо истории города.

Также, из-за вашего состояния здоровья, наша экскурсия, по вашей же просьбе, оборвалась на половине, поэтому мы не успели рассказать вам много занимательных фактов о городе и показать остальные места по нашей программе. Соответственно, вам, наверное, было сложно оценить общую картину впечатлений от нашей экскурсии!
Сергей
26 июля 2021
Экскурсия понравилась, посетили интересные и очень красивые места. Услышали много любопытной и познавательной информации о Владивостоке и острове Русский. Рекомендую!
М
24 июля 2021
Были сегодня с мужем на экскурсии «Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день. Получили массу удовольствия и от города и его бухт и от общения с гидом Александрой Черкашиной и водителя Степана. Молодые люди Александра и Степан влюблены в свой город, знают его историю и достопримечательности очень хорошо. Мы в восторге, время проведённое на экскурсии незабываемое. . Огромное спасибо!
Е
21 июля 2021
Экскурсия понравилась безумно. Много необычных мест посетили. Было очень интересно. Ни минуты не было скучно. Ребята очень позитивные с такими гидами легко и комфортно себя чувствуешь.
Е
12 июля 2021
Были очень рады познакомиться с такой замечательной и позитивной парой Степаном и Александрой! Ребята нам показали красивейшие места Владивостока и острова Русский. Для меня было важно, что бы экскурсия понравилась детям. В итоге все остались довольны, что даже не хотелось расставаться))
Благодарим вас за этот замечательный день! Всего вам наилучшего. )

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