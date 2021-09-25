Что вас ожидает

Маяк и остров Русский

Вы посетите «визитную карточку» Владивостока — Токаревский маяк — и полюбуетесь проливом Босфор Восточный. А еще побываете на секретной видовой площадке с шикарным видом на два моста: Золотой Рог и Русский. Насладившись панорамами города, мы отправимся в сердце края — на остров Русский. Рассмотрим с лучших ракурсов мысы Вятлина и Тобизина, посетим Великокняжескую батарею и сделаем романтичное фото с загадочным пианино на фоне скалистых берегов и моря.

Орлиное гнездо и морские бухты

Бухта Стеклянная запомнится вам живописным побережьем с цветными стеклышками. Вы узнаете историю этого необычного места, подышите приятным соленым воздухом и по желанию искупаетесь в море. Кроме того, мы заедем в бухту Соболь с видом на величественную скалу и десятки морских судов в акватории Уссурийского залива. Завершающим аккордом насыщенного дня станет смотровая площадка Орлиное гнездо в центре Владивостока.

Организационные детали