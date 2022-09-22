Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а природа Приморья раскрывается во всей красе. В октябре и апреле тоже можно насладиться красотами, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но прохладная погода и короткий световой день могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Токаревский маяк
Золотой Рог
Русский мост
Великокняжеская батарея
Орлиное гнездо
Описание экскурсии
Маяк и остров Русский
Вы посетите «визитную карточку» Владивостока — Токаревский маяк — и полюбуетесь проливом Босфор Восточный. А еще побываете на секретной видовой площадке с шикарным видом на два моста: Золотой Рог и Русский. Насладившись панорамами города, мы отправимся в сердце края — на остров Русский. Рассмотрим с лучших ракурсов мысы Вятлина и Тобизина, посетим Великокняжескую батарею и сделаем романтичное фото с загадочным пианино на фоне скалистых берегов и моря.
Орлиное гнездо и морские бухты
Бухта Стеклянная запомнится вам живописным побережьем с цветными стеклышками. Вы подышите приятным соленым воздухом и по желанию искупаетесь в море. Кроме того, мы заедем в бухту Соболь с видом на величественную скалу и десятки морских судов в акватории Уссурийского залива. Завершающим аккордом насыщенного дня станет смотровая площадка Орлиное гнездо в центре Владивостока.
Организационные детали
В качестве приятного бонуса вы получите после путешествия яркие снимки с нашего фотоаппарата
Можно заехать на обед в кафе или взять ланчбокс и перекусить на природе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
По запросу можно продлить программу до 10-12 часов. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10.5 часов
Провела экскурсии для 220 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Ездили с подругой на экскурсию на следующий день после приезда во Владивосток, до этого во Владивостоке не были ни разу. Степан рассказал нам и показал в ходе экскурсии самые значимые читать дальшеуменьшить
достопримечательности Владивостока, очень интересно и емко рассказал о них. Погода была отличная, поэтому удалось не только восхититься Токаревским маяком, прогуляться по острову Русский и полюбоваться его красотами, но и искупаться в бухте Стеклянная. Степан дал рекомендации по посещению знаковых мест Владивостока и это оказалось очень полезным. Экскурсию рекомендую, особенно для тех кто во Владивостоке первый раз.
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В
Виктория
Спасибо, всё было здорово!!! Остались довольны.
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L
Larisa
Потрясающе! Экскурсия от Степана и Саши - это 100% попадание для тех, кто хочет в ненавязчивой обстановке осмотреть основные достопримечательности Владивостока и его окрестностей. Степан рассказывал с большим энтузиазмом о читать дальшеуменьшить
совсем городе и показывал удивительные места, куда самостоятельный турист очень вряд ли бы дошел. Я очень рекомендую всем, кто посещает Владивосток, обратиться к ребятам: меня уже несколько дней "не отпускают" впечатления от мест, что мы посетили. Отдельное спасибо за сделанные фотографии, этот бонус был для меня сюрпризом и очень приятным!
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Р
Руслан
Всё понравилось. Показали даже больше чем оговаривалось, дали возможность искупаться в море. Я бы посоветовал бы ребятам добавить перекус на природе, пусть и увеличив цену на экскурсию, и найти для обеда небольшой местный ресторан, а не сетевой, это для приезжих туристов интереснее, чем сетевой ресторан. А так всё хорошо.
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С
Светлана
Хочу поблагодарить Александру и Степана за организованную для нашей семьи экскурсию. Нам всё очень понравилось. Мы приехали во Владивосток всего на два дня с целью познакомиться с городом. Степан показал читать дальшеуменьшить
нам всё, что мы планировали, и даже больше. Если соберёмся еще на Дальний Восток, чтобы расширить и углубить знакомство с регионом, то обязательно обратимся к вам ещё) И отдельное спасибо за рекомендации по поводу ресторанов. Единственный нюанс - отсутствие детского кресла. Я указывала, что с нами ребëнок, но эта информация где-то затерялась.
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М
Маргарита
Были сегодня с мужем на экскурсии «Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день. Получили массу удовольствия и от города и его бухт и от общения с читать дальшеуменьшить
гидом Александрой Черкашиной и водителя Степана. Молодые люди Александра и Степан влюблены в свой город, знают его историю и достопримечательности очень хорошо. Мы в восторге, время проведённое на экскурсии незабываемое. . Огромное спасибо!!
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