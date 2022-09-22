Владивосток не перестает удивлять своими панорамами и тайнами, которые раскрываются лишь истинным путешественникам.



Предлагаем уникальную возможность за один день окунуться в мир захватывающих видов на Японское море, остров Русский и морские бухты.



Погрузитесь в атмосферу маяков, секретных видовых площадок и романтических фотосессий среди природных красот.



Экскурсия обещает стать незабываемым приключением с историями о местах, которые впечатлят даже искушенных путешественников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а природа Приморья раскрывается во всей красе. В октябре и апреле тоже можно насладиться красотами, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но прохладная погода и короткий световой день могут повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.