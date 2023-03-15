Полуостров Брюса – одно из самых живописных мест на побережье Приморья. А еще это место с особой энергетикой, куда можно возвращаться бесконечно и любоваться красотой окружающей природы в любое время года. Всё побережье полуострова Брюса настолько живописно, что частые остановки во время прогулки для фотографирования обеспечены.

Мыс Парящей Черепахи и Пьющий верблюд.

Мы совершим несложную прогулку вдоль отвесных скал к мысу Парящей черепахи, получившего свое название из за камня, напоминающего рептилию на самом краю скалы, которая словно приподнимается и вглядывается за горизонт. Чуть подальше еще одна живописная скала, напоминающая верблюда, пьющего воду.

Видовая на утесе.

Затем мы отправимся на видовую площадку, расположенную на одиноком утесе, откуда открывается изумительный вид на скалы стены, окружающие острова и недоступную для легковых автомобилей и туристических автобусов.

Мыс Брюса.

И в завершении нашего путешествия мы совершим несложную прогулку к мысу Брюса. Это настоящее чудо природы. Он представляет собой базальтовые колонны – застывшие потоки магмы, которые когда-то вырвались из недр на поверхность земли. По этим колоннам можно попрыгать, полазить, сделать огромное количество незабываемых фотографий, а в ясную погоду с мыса можно даже увидеть Владивосток и остров Русский.