Полуостров Брюса во всей красе

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Полуостров Брюса во всей красе
Полуостров Брюса во всей красе
Полуостров Брюса во всей красе
Полуостров Брюса во всей красе
Полуостров Брюса во всей красе
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Парящей черепахи
  • Мыс Брюса
  • Видовая на утесе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Полуостров Брюса – одно из самых живописных мест на побережье Приморья. А еще это место с особой энергетикой, куда можно возвращаться бесконечно и любоваться красотой окружающей природы в любое время года. Всё побережье полуострова Брюса настолько живописно, что частые остановки во время прогулки для фотографирования обеспечены.
Мыс Парящей Черепахи и Пьющий верблюд.
Мы совершим несложную прогулку вдоль отвесных скал к мысу Парящей черепахи, получившего свое название из за камня, напоминающего рептилию на самом краю скалы, которая словно приподнимается и вглядывается за горизонт. Чуть подальше еще одна живописная скала, напоминающая верблюда, пьющего воду.
Видовая на утесе.
Затем мы отправимся на видовую площадку, расположенную на одиноком утесе, откуда открывается изумительный вид на скалы стены, окружающие острова и недоступную для легковых автомобилей и туристических автобусов.
Мыс Брюса.
И в завершении нашего путешествия мы совершим несложную прогулку к мысу Брюса. Это настоящее чудо природы. Он представляет собой базальтовые колонны – застывшие потоки магмы, которые когда-то вырвались из недр на поверхность земли. По этим колоннам можно попрыгать, полазить, сделать огромное количество незабываемых фотографий, а в ясную погоду с мыса можно даже увидеть Владивосток и остров Русский.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Завершение: По согласованию с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Одевайте удобную одежду и обувь
  • В теплое время года имеется возможность искупаться и позагорать
  • В машине отсутствует детское кресло, экскурсия не подходит для детей младше 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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