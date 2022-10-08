Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка вдоль Японского моря. Застывшие лавовые изваяния, очертания мыса Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег, край которого заканчивается отвесным обрывом — виды, которые откроются вам во время треккинга, точно войдут в золотую коллекцию впечатлений о Дальнем Востоке.
Маяк Буссе — одна из главных достопримечательностей мыса Брюса. Территория маяка закрыта, но мы обязательно оценим со стороны, как органично он вписывается в приморский пейзаж.
Мощь базальтовых колонн. Юго-западная часть мыса Брюса лишена растительности, зато привлекает внимание огромными шестигранниками из застывшей магмы. А на остальных участках маршрута вас встретят зеленые холмы и отвесные скалы.
О Приморье — и не только. В пути гид не оставит вас без интересных историй: особое внимание уделим природе Хасанского района — вы узнаете о дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. Если повезет, даже встретим ее представителей: осенью на мысе в бухточках можно увидеть бакланов с потомством.
Релакс и созерцание. На маршруте мы обязательно устроим долгую остановку, чтобы перекусить с потрясающим видом на море, вдоволь пофотографировать и отдохнуть под шум морских волн.
Организационные детали
Мы забираем вас с гостиницы утром, отправляемся в путешествие в Хасанский район и привозим обратно после экскурсии
Время в пути — примерно 2,5 часа + около 20 минут пешком до старта основного маршрута (в одну сторону). Прогулка займет примерно 5 часов с отдыхом, маршрут несложный, примерно 3/5.
С собой стоит взять: перекус, удобную обувь, ветровку
Дополнительно можно посетить Кравцовские водопады (уточните такую возможность у гида в переписке)
Экскурсию для вас проведет гид-проводник из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Наша команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи… да-да, такие ещё бывают! Отдых в палатках и единение с природой — это наш конек. Только ни в коем случае не берите с собой в путь своё снаряжение: мы всё предоставим.