Сейчас август — это идеальное время.

Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для прогулок на свежем воздухе вдоль Японского моря. В это время года природа радует разнообразием красок, а морской бриз делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также можно насладиться живописными видами и спокойствием. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в полной мере ощутить уединение и красоту природы.

Мыс Брюса привлекает сочетанием доступности и роскошных морских панорам. Уединенность и фактурные базальтовые колонны создают неповторимую атмосферу. На подготовленном автомобиле отправляемся в этот красивый уголок Приморья.Прогулка вдоль Японского моря, виды

на мыс Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег оставят незабываемые впечатления. Маяк Буссе, хотя и закрыт для посещения, впечатляет своим видом. Юго-западная часть мыса Брюса с шестигранниками из застывшей магмы и зеленые холмы на остальных участках маршрута не оставят равнодушными. Гид расскажет интересные истории о природе Хасанского района, дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. В бухточках можно увидеть бакланов с потомством. Остановка для перекуса с видом на море завершит день

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Прогулка вдоль Японского моря. Застывшие лавовые изваяния, очертания мыса Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег, край которого заканчивается отвесным обрывом — виды, которые откроются вам во время треккинга, точно войдут в золотую коллекцию впечатлений о Дальнем Востоке.

Маяк Буссе — одна из главных достопримечательностей мыса Брюса. Территория маяка закрыта, но мы обязательно оценим со стороны, как органично он вписывается в приморский пейзаж.

Мощь базальтовых колонн. Юго-западная часть мыса Брюса лишена растительности, зато привлекает внимание огромными шестигранниками из застывшей магмы. А на остальных участках маршрута вас встретят зеленые холмы и отвесные скалы.

О Приморье — и не только. В пути гид не оставит вас без интересных историй: особое внимание уделим природе Хасанского района — вы узнаете о дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. Если повезет, даже встретим ее представителей: осенью на мысе в бухточках можно увидеть бакланов с потомством.

Релакс и созерцание. На маршруте мы обязательно устроим долгую остановку, чтобы перекусить с потрясающим видом на море, вдоволь пофотографировать и отдохнуть под шум морских волн.

Организационные детали