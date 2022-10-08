День на мысе Брюса

Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря

За что вы наверняка полюбите мыс Брюса? За сочетание его доступности и роскошных морских панорам, за чувство уединенности и фактурные базальтовые колонны. Мы отправимся на подготовленном автомобиле в этот удивительно красивый уголок Приморья.

Совершим несложный треккинг, увидим мыс Парящей черепахи и устроим релакс-остановку у Японского моря.
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
День на мысе Брюса
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка вдоль Японского моря. Застывшие лавовые изваяния, очертания мыса Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег, край которого заканчивается отвесным обрывом — виды, которые откроются вам во время треккинга, точно войдут в золотую коллекцию впечатлений о Дальнем Востоке.

Маяк Буссе — одна из главных достопримечательностей мыса Брюса. Территория маяка закрыта, но мы обязательно оценим со стороны, как органично он вписывается в приморский пейзаж.

Мощь базальтовых колонн. Юго-западная часть мыса Брюса лишена растительности, зато привлекает внимание огромными шестигранниками из застывшей магмы. А на остальных участках маршрута вас встретят зеленые холмы и отвесные скалы.

О Приморье — и не только. В пути гид не оставит вас без интересных историй: особое внимание уделим природе Хасанского района — вы узнаете о дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. Если повезет, даже встретим ее представителей: осенью на мысе в бухточках можно увидеть бакланов с потомством.

Релакс и созерцание. На маршруте мы обязательно устроим долгую остановку, чтобы перекусить с потрясающим видом на море, вдоволь пофотографировать и отдохнуть под шум морских волн.

Организационные детали

  • Мы забираем вас с гостиницы утром, отправляемся в путешествие в Хасанский район и привозим обратно после экскурсии
  • Время в пути — примерно 2,5 часа + около 20 минут пешком до старта основного маршрута (в одну сторону). Прогулка займет примерно 5 часов с отдыхом, маршрут несложный, примерно 3/5.
  • С собой стоит взять: перекус, удобную обувь, ветровку
  • Дополнительно можно посетить Кравцовские водопады (уточните такую возможность у гида в переписке)
  • Экскурсию для вас проведет гид-проводник из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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