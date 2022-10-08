За что вы наверняка полюбите мыс Брюса? За сочетание его доступности и роскошных морских панорам, за чувство уединенности и фактурные базальтовые колонны. Мы отправимся на подготовленном автомобиле в этот удивительно красивый уголок Приморья. Совершим несложный треккинг, увидим мыс Парящей черепахи и устроим релакс-остановку у Японского моря.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка вдоль Японского моря. Застывшие лавовые изваяния, очертания мыса Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег, край которого заканчивается отвесным обрывом — виды, которые откроются вам во время треккинга, точно войдут в золотую коллекцию впечатлений о Дальнем Востоке.

Маяк Буссе — одна из главных достопримечательностей мыса Брюса. Территория маяка закрыта, но мы обязательно оценим со стороны, как органично он вписывается в приморский пейзаж.

Мощь базальтовых колонн. Юго-западная часть мыса Брюса лишена растительности, зато привлекает внимание огромными шестигранниками из застывшей магмы. А на остальных участках маршрута вас встретят зеленые холмы и отвесные скалы.

О Приморье — и не только. В пути гид не оставит вас без интересных историй: особое внимание уделим природе Хасанского района — вы узнаете о дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. Если повезет, даже встретим ее представителей: осенью на мысе в бухточках можно увидеть бакланов с потомством.

Релакс и созерцание. На маршруте мы обязательно устроим долгую остановку, чтобы перекусить с потрясающим видом на море, вдоволь пофотографировать и отдохнуть под шум морских волн.

Организационные детали