Проведите день на мысе Брюса, наслаждаясь морскими панорамами, треккингом и видами на маяк Буссе. Уникальные базальтовые колонны и уединение ждут вас
Мыс Брюса привлекает сочетанием доступности и роскошных морских панорам. Уединенность и фактурные базальтовые колонны создают неповторимую атмосферу. На подготовленном автомобиле отправляемся в этот красивый уголок Приморья.
Прогулка вдоль Японского моря, виды читать дальшеуменьшить
на мыс Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег оставят незабываемые впечатления. Маяк Буссе, хотя и закрыт для посещения, впечатляет своим видом.
Юго-западная часть мыса Брюса с шестигранниками из застывшей магмы и зеленые холмы на остальных участках маршрута не оставят равнодушными.
Гид расскажет интересные истории о природе Хасанского района, дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. В бухточках можно увидеть бакланов с потомством. Остановка для перекуса с видом на море завершит день
Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для прогулок на свежем воздухе вдоль Японского моря. В это время года природа радует разнообразием красок, а морской бриз делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также можно насладиться живописными видами и спокойствием. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в полной мере ощутить уединение и красоту природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мыс Парящей черепахи
Маяк Буссе
Базальтовые колонны
Описание экскурсии
Прогулка вдоль Японского моря. Застывшие лавовые изваяния, очертания мыса Парящей черепахи и 60-метровый скалистый берег, край которого заканчивается отвесным обрывом — виды, которые откроются вам во время треккинга, точно войдут в золотую коллекцию впечатлений о Дальнем Востоке.
Маяк Буссе — одна из главных достопримечательностей мыса Брюса. Территория маяка закрыта, но мы обязательно оценим со стороны, как органично он вписывается в приморский пейзаж.
Мощь базальтовых колонн. Юго-западная часть мыса Брюса лишена растительности, зато привлекает внимание огромными шестигранниками из застывшей магмы. А на остальных участках маршрута вас встретят зеленые холмы и отвесные скалы.
О Приморье — и не только. В пути гид не оставит вас без интересных историй: особое внимание уделим природе Хасанского района — вы узнаете о дальневосточных заповедниках, местной флоре и фауне. Если повезет, даже встретим ее представителей: осенью на мысе в бухточках можно увидеть бакланов с потомством.
Релакс и созерцание. На маршруте мы обязательно устроим долгую остановку, чтобы перекусить с потрясающим видом на море, вдоволь пофотографировать и отдохнуть под шум морских волн.
Организационные детали
Мы забираем вас с гостиницы утром, отправляемся в путешествие в Хасанский район и привозим обратно после экскурсии
Время в пути — примерно 2,5 часа + около 20 минут пешком до старта основного маршрута (в одну сторону). Прогулка займет примерно 5 часов с отдыхом, маршрут несложный, примерно 3/5.
С собой стоит взять: перекус, удобную обувь, ветровку
Дополнительно можно посетить Кравцовские водопады (уточните такую возможность у гида в переписке)
Экскурсию для вас проведет гид-проводник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 790 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край!
Моя команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи, необычные маршруты, где можно насладиться тишиной, читать дальшеуменьшить
шумом моря и просторами гор… да-да, такие ещё бывают! Мы не работаем под копирку, а показываем край через нашу искреннюю любовь!
Самое главное в наших программах — это показать вам красоту нашего края, красоту нашей страны! Поэтому многие наши туры — это фототуры, чтобы у вас осталась память о путешествии!
Мы очень любим то, чем занимаемся: для нас это не просто работа, для нас это жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Ася
Замечательное путешествие,очень рады,что нам добавили катание на катере к ларгам, это было незабываемо,спасибо большое! 😀
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
20 июня ездили на мыс Брюса с Александром. Место невероятной красоты, которую не передать в фото. Сама поездка была комфортной. Гид сделал много фото, которыми с удовольствием поделился.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Денис
У нас был гид Екатерина. Ей удалось продемонстрировать нам мыс Брюса и его окрестности во всей красе, за что мы ей очень благодарны!
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Мы приехали во Владивосток впервые и помимо самого города хотелось посмотреть природу Приморского края. Случайно нашла данную экскурсию здесь и всё совпало именно так как нужно!) Ольга - потрясающий гид и читать дальшеуменьшить
добрейшей души человек, это проявлялось буквально во всём. Дорога до мыса не близкая (нас это не смущает, но я знаю, что некоторых путешественников может смущать), но это расстояние за интересными разговорами не ощущается совершенно, атмосфера очень дружественная, как будто мы не только что познакомились, а встретились как старые добрые друзья, знакомые очень давно) Места поражают своей красотой, и если кто-то сомневается, стоит ли ехать на мыс осенью - стоит! Осенние пейзажи ничуть не уступают летним по красоте и величественности. Мы безумно благодарны Ольге за этот потрясающий день на краю земли, за интересные беседы на протяжении всего дня, пикник на берегу моря в маленькой, скрытой от глаз бухточке - это вообще что-то отдельное) Это те впечатления, которые остаются на всю жизнь!)
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Рустем
День, проведенный с гидом Михаилом на Юго-Западном побережье Японского моря, навсегда останется в наших с сыном воспоминаниях о краткосрочном отпуске в Приморский край! Я давно мечтал побродить по дикому побережью, где крутые отвесные скалы, одинокие маяки, чайки и ветер! Мечта сбылась. В нашу суетливую Москву увезем с сыном фото и воспоминания.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Это скорей не экскурсия, а поход по очень красивым местам. В октябре мы были на мысе практически одни. От красот захватывает дух. Гуляли без спешки. Было время и посидеть на скалах и полежать. Ольга очень тактична, никуда не торопит. Показала все самые красивые места. Угостила горячим чаем с вкусняшками. Рекомендуем!