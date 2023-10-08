Экскурсия на полуостров Брюса предполагает, что вы увидите колонны из базальта, похожие на стопку карандашей, и морские дали. Но что если отправиться к ним пешком — по тропкам среди зелени в той части, которую посещают гораздо реже? Так мы познакомимся с местной растительностью, вдохнём не только запах моря, но и аромат цветов. И гораздо глубже ощутим единение с природой.

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Описание

Что вас ожидает

На полуострове вы обязательно увидите мыс Брюса со старым маяком Бюссе, крутыми обрывами и знаменитыми базальтовыми столбами — настолько фотогеничными, что каждый кадр, снятый в этих местах, шедеврален. На противоположной стороне полуострова мы посетим мыс Парящей черепахи с причудливыми каменными арками — кекурами.

Базальтовая часть полуострова Брюса лишена какой-либо растительности, поскольку представляет собой застывшие потоки магмы. Но добираться до неё мы будем по живописным тропкам среди удивительной природы Приморского края, которая немного напоминает пейзажи Исландии. Наш неспешный треккинг займёт 4-6 часов, и за это время вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.

Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой. Однако мы можем скорректировать или полностью убрать пешую часть из нашей программы.

Организационные детали