Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии

Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам

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Экскурсия на полуостров Брюса предполагает, что вы увидите колонны из базальта, похожие на стопку карандашей, и морские дали.

Но что если отправиться к ним пешком — по тропкам среди зелени в той части, которую посещают гораздо реже? Так мы познакомимся с местной растительностью, вдохнём не только запах моря, но и аромат цветов. И гораздо глубже ощутим единение с природой.
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На полуострове вы обязательно увидите мыс Брюса со старым маяком Бюссе, крутыми обрывами и знаменитыми базальтовыми столбами — настолько фотогеничными, что каждый кадр, снятый в этих местах, шедеврален. На противоположной стороне полуострова мы посетим мыс Парящей черепахи с причудливыми каменными арками — кекурами.

Базальтовая часть полуострова Брюса лишена какой-либо растительности, поскольку представляет собой застывшие потоки магмы. Но добираться до неё мы будем по живописным тропкам среди удивительной природы Приморского края, которая немного напоминает пейзажи Исландии. Наш неспешный треккинг займёт 4-6 часов, и за это время вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.

Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой. Однако мы можем скорректировать или полностью убрать пешую часть из нашей программы.

Организационные детали

  • Я заберу вас от места вашего проживания. Дорога в одну сторону займёт около 3.5 часов.
  • По пути мы можем заехать в магазин и взять с собой продукты, чтобы устроить лёгкий пикник на берегу моря. Пожалуйста, сообщите о желаемом пикнике заранее
  • Возьмите с собой удобную обувь на хорошей подошве, а летом — купальник/плавки и коралловые тапочки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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