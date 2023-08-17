Краббе — фантастически красивый и совершенно безлюдный полуостров. Добраться до него можно только на высокопроходимом транспорте по не самой простой дороге. Но это того стоит! Вы попадёте в оазис первозданной природной красоты. Полюбуетесь отвесными скалами с гротами, редкими растениями и маяком. А в бухте Агатовая отдохнёте на берегу лазурного моря.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Полуостров Краббе вулканического происхождения, то есть мы с вами будем гулять по потухшим миллионы лет назад вулканам. За 1 день вы:

Отдохнёте на живописном пляже в бухте Агатовая

Полюбуетесь полуразрушенным, но очень романтичным маяком

Увидите вырастающую из моря скалу «Хребет Дракона»

Оцените панораму полуострова с высоты горы Дегера

Попробуете отыскать поделочные камни: агат, опал, яшму и другие

И это далеко не всё!

Организационные детали