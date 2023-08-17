Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами
Краббе — фантастически красивый и совершенно безлюдный полуостров. Добраться до него можно только на высокопроходимом транспорте по не самой простой дороге. Но это того стоит! Вы попадёте в оазис первозданной природной красоты. Полюбуетесь отвесными скалами с гротами, редкими растениями и маяком. А в бухте Агатовая отдохнёте на берегу лазурного моря.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Полуостров Краббе вулканического происхождения, то есть мы с вами будем гулять по потухшим миллионы лет назад вулканам. За 1 день вы:
- Отдохнёте на живописном пляже в бухте Агатовая
- Полюбуетесь полуразрушенным, но очень романтичным маяком
- Увидите вырастающую из моря скалу «Хребет Дракона»
- Оцените панораму полуострова с высоты горы Дегера
- Попробуете отыскать поделочные камни: агат, опал, яшму и другие
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Это видовое путешествие, не предполагающее исторического содержания
- Экскурсия проходит на высокопроходимых авто MMC Delica
- Почти весь маршрут мы проезжаем на авто, для пешей части остается не более 1 км.
- Тайминг: 4 часа в пути в одну сторону, 30 минут пешеходная прогулка, 3 часа отдых у моря
- Питание оплачивается дополнительно. Обычно мы останавливаемся в придорожных кафе или берём еду с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор во Владивостоке
Привет всем! Мы официальная туристическая компания во Владивостоке. Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
17 авг 2023
В связи с погодными условиями мы изменили маршрут на полуостров Гамова, но не капельки не пожалели. Эту красоту надо обязательно увидеть.
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