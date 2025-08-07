Полуостров Краббе - это место, где природа предстает во всей своей первозданной красоте. Добраться сюда можно только на внедорожнике, что делает поездку еще более захватывающей. Вас ждут отвесные скалы, гроты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Вулканические ландшафты
- 🏖 Пляжный отдых в бухте Агатовая
- 🌿 Редкие растения
- 🗺 Панорамные виды с горы Дегера
- 🪨 Поиск поделочных камней
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения полуострова Краббе - июль и август. В это время года природа особенно живописна, а погода позволяет максимально насладиться отдыхом на пляже и прогулками. Вода в бухте Агатовая тёплая, что делает купание приятным. В мае, июне, сентябре и октябре также можно отправиться на экскурсию. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойное время для путешествий, когда туристов меньше, а природа радует яркими красками и свежестью.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк
- Скала «Хребет Дракона»
- Гора Дегера
Описание экскурсии
Полуостров Краббе вулканического происхождения, то есть мы с вами будем гулять по потухшим миллионы лет назад вулканам. За 1 день вы:
- Отдохнёте на живописном пляже в бухте Агатовая
- Полюбуетесь полуразрушенным, но очень романтичным маяком
- Увидите вырастающую из моря скалу «Хребет Дракона»
- Оцените панораму полуострова с высоты горы Дегера
- Попробуете отыскать поделочные камни: агат, опал, яшму и другие
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Это видовое путешествие, не предполагающее исторического содержания
- Экскурсия проходит на высокопроходимых авто MMC Delica
- Почти весь маршрут мы проезжаем на авто, для пешей части остается не более 1 км.
- Тайминг: 4 часа в пути в одну сторону, 30 минут пешеходная прогулка, 3 часа отдых у моря
- Питание оплачивается дополнительно. Обычно мы останавливаемся в придорожных кафе или берём еду с собой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1054 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за такое замечательное путешествие! Полуостров Краббе это просто сказка! Отдельно хочется поблагодарить Максима! Мы очень переживали, что часть дороги будет по бездорожью, НО ЗРЯ! Огромный профессионал на своей замечательной вездеходной машине! Впечатления не забываемые! А бонусом была красивая яркая двойная радуга!
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Влад прекрасный человек. Очень интересно все рассказал. Все показал. Немного бездорожья. Сама по себе поездка долгая. Но проходит на комфортной машине. С прекрасным водителем. Красоты стоят того чтобы туда добраться.
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Отличная видовая экскурсия! Не надо много ходить, постоянно подниматься и спускаться… машина довезет до смотровых точек максимально близко. Очень рекомендую тем, кто хочет отдохнуть на лайте
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Ю
Одна из тех экскурсий, ради которых мы снова прилетели во Владивосток, хотя изначально не собирались. Огромное спасибо Владиславу за прохождение такого сложного внедорожного маршрута, с которым может справиться только подготовленный автомобиль и профессиональный водитель. Круто, что такая экскурсия появилась и есть возможность увидеть фантастически красивые места.
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В связи с погодными условиями мы изменили маршрут на полуостров Гамова, но не капельки не пожалели. Эту красоту надо обязательно увидеть.
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Одна из лучших экскурсий Приморья! Ехать далеко и часть пути проходит по сложной дороге. Но это того стоит! После городской суеты попадаешь в безлюдный мир, когда вокруг только природа! Погода
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