Полуостров Краббе - это место, где природа предстает во всей своей первозданной красоте. Добраться сюда можно только на внедорожнике, что делает поездку еще более захватывающей. Вас ждут отвесные скалы, гроты

и редкие растения. На пляже бухты Агатовая можно отдохнуть, наслаждаясь видом на лазурное море. Не упустите шанс увидеть скалу «Хребет Дракона» и полюбоваться панорамой с горы Дегера. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и желание вернуться снова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения полуострова Краббе - июль и август. В это время года природа особенно живописна, а погода позволяет максимально насладиться отдыхом на пляже и прогулками. Вода в бухте Агатовая тёплая, что делает купание приятным. В мае, июне, сентябре и октябре также можно отправиться на экскурсию. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойное время для путешествий, когда туристов меньше, а природа радует яркими красками и свежестью.

Сейчас август — это идеальное время.