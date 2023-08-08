Мы отправляемся к Приморью — край, завораживающий своими пейзажами. Вы сможете наблюдать каскад из пяти Кравцовских водопадов, могучие базальтовые колонны на мысе Брюса. После мы проедем к мысу Парящей черепахи, где у вас будет возможность искупаться в теплой воде Японского моря.

Описание

Фантастическая природа Приморья Перед поездкой к югу Приморья мы отправимся полюбоваться на живописный каскад Кравцовских водопадов. Несмотря на свою небольшую высоту, 4-7 метров, бурлящие потоки водопадов в окружении местной флоры впечатляют многих туристов. После мы переместимся в поселок Славянка. Здесь находится маяк Бюссе и величественный мыс Брюса. Особенно он знаменит своими базальтовыми колоннами, будто сошедшими с кадров фантастических фильмов. У берегов моря Прогулявшись по округе, мы проедем немного дальше. Нашей следующей локацией станет мыс Парящей черепахи, откуда открывается невероятный вид на открытое Японское море. При желании вы можете отдохнуть на чистейшем пляже или поплавать в теплой воде.