Индивидуальная экскурсия к Кравцовским водопадам: неповторимая красота природы
Мы отправляемся к Приморью — край, завораживающий своими пейзажами.
Вы сможете наблюдать каскад из пяти Кравцовских водопадов, могучие базальтовые колонны на мысе Брюса.
После мы проедем к мысу Парящей черепахи, где у вас будет возможность искупаться в теплой воде Японского моря.
Вы сможете наблюдать каскад из пяти Кравцовских водопадов, могучие базальтовые колонны на мысе Брюса.
После мы проедем к мысу Парящей черепахи, где у вас будет возможность искупаться в теплой воде Японского моря.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кравцовские водопады
- Мыс Брюса
- Маяк Бюссе
- Японское море
- Мыс Парящая черепаха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фантастическая природа Приморья Перед поездкой к югу Приморья мы отправимся полюбоваться на живописный каскад Кравцовских водопадов. Несмотря на свою небольшую высоту, 4-7 метров, бурлящие потоки водопадов в окружении местной флоры впечатляют многих туристов. После мы переместимся в поселок Славянка. Здесь находится маяк Бюссе и величественный мыс Брюса. Особенно он знаменит своими базальтовыми колоннами, будто сошедшими с кадров фантастических фильмов. У берегов моря Прогулявшись по округе, мы проедем немного дальше. Нашей следующей локацией станет мыс Парящей черепахи, откуда открывается невероятный вид на открытое Японское море. При желании вы можете отдохнуть на чистейшем пляже или поплавать в теплой воде.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный трансфер
- Услуги гида
- Посещение Кравцовских водопадов
- Что не входит
- Обед в кафе
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой воду и перекус. Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании