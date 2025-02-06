В этой поездке вы с комфортом исследуете лучшие места Приморского края.
Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться вдоль берега рядом с маяком, полюбоваться водопадами и познакомиться с жизнью леопардов — всё это вы успеете за один день. И конечно, не обойдётся без интересных историй, вкусных впечатлений и ярких фото на память!
Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться вдоль берега рядом с маяком, полюбоваться водопадами и познакомиться с жизнью леопардов — всё это вы успеете за один день. И конечно, не обойдётся без интересных историй, вкусных впечатлений и ярких фото на память!
Описание экскурсии
- Полуостров Брюса — удивительное место с невероятными пейзажами. Здесь среди уютных бухт вы насладитесь живописными пляжами и видами на море. Это идеальное место для спокойного отдыха и прогулок на свежем воздухе.
- Маяк Буссе (осмотр со стороны) — историческое строение, которое служит ориентиром для мореплавателей. Рядом открывается потрясающий вид на морские просторы.
- Берег Парящей черепахи — захватывающее место с кристально чистой водой и живописными скалами. Сюда приезжают наблюдать за местными видами животных, исследовать подводный мир и пополнять свою фотоколлекцию.
- Кравцовские водопады — мощные потоки воды в окружении зелени и свежего воздуха.
- «Земля леопарда» — парк-музей, где вы узнаете о жизни этих величественных животных. Изучив экспозиции, посвященные леопардам и их среде обитания, вы углубите свои знания о животном мире.
- Китайское кафе — отличное место для ценителей восточной кухни. Вы попробуете разнообразные блюда, приготовленные по традиционным рецептам Китая, насладитесь яркими вкусами и атмосферой восточной культуры.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего, БЕЗ исторической составляющей. Водитель не является профессональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет локации.
- Точная информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается накануне вечером.
- Поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah — машина эконом-класса, но с высоким клиренсом, для удобного проезда в труднодоступные места.
- Входные билеты и другие расходы оплачиваются дополнительно: водопады — 200 ₽ за чел., музей «Земля леопарда» 300 ₽ за чел., кафе китайской кухни (средний чек) 700 ₽ за чел.
- Сопровождать вас буду я или другой водитель из нашей команды.
ежедневно в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1560 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
6 фев 2025
Спасибо за море, спасибо за водопады! Спасибо за зимнею сказку! Очень приятный день. Дорога легкая, в пути на микроавтобусе вышло часа три в одну сторону. Водитель спокойно ожидал, если требовались доп остановки (покушать, покурить). Мне нравится подход и маленькая группа. Теперь нужно съездить летом.
Н
Наталья
30 янв 2025
Снежный Брюса, водопады, маленькая компания, вкусный обед. Что еще нужно для счастья?)
Ребята, СПАСИБО)
Ваша команда лучшая.
Обнимаю!
Ребята, СПАСИБО)
Ваша команда лучшая.
Обнимаю!
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