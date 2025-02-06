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В этой поездке вы с комфортом исследуете лучшие места Приморского края.



Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться вдоль берега рядом с маяком, полюбоваться водопадами и познакомиться с жизнью леопардов — всё это вы успеете за один день. И конечно, не обойдётся без интересных историй, вкусных впечатлений и ярких фото на память!