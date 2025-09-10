Приморье поражает своими природными красотами и историей.
На экскурсии к мысам Брюса и Парящей черепахи можно увидеть каскад из пяти водопадов и базальтовые колонны, напоминающие сцены из фантастических фильмов. Путешествие включает
На экскурсии к мысам Брюса и Парящей черепахи можно увидеть каскад из пяти водопадов и базальтовые колонны, напоминающие сцены из фантастических фильмов. Путешествие включает
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Виды на Японское море
- 📸 Живописные фотосессии
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🗺️ Исторические факты о Приморье
- 🏖️ Отдых на чистом пляже
- 🍽️ Возможность обеда в кафе
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения мысов Брюса и Парящей черепахи - июнь, июль и август. В это время можно насладиться теплым морем и комфортной температурой, что делает отдых на пляже особенно приятным. Также это период, когда природа наиболее живописна, а водопады полны воды. Май, сентябрь и октябрь тоже подходят для поездки. В это время можно избежать большого наплыва туристов и насладиться более спокойной атмосферой, однако вода может быть прохладнее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кравцовские водопады
- Маяк Бюссе
- Мыс Брюса
- Мыс Парящей черепахи
Описание экскурсии
Невероятная природа
По пути на юг Приморья первым делом мы заедем полюбоваться на каскад из пяти небольших, но живописных Кравцовских водопадов. Далее направимся в поселок Славянка, где вы увидите навевающий романтическое настроение маяк Бюссе и величественный мыс Брюса. Вам надолго запомнятся его могучие базальтовые колонны, напоминающие космические пейзажи из фантастических фильмов.
Отдых на Японском море
После прогулки и фотосессии на мысе Брюса мы проедем немного дальше и окажемся на мысе Парящей черепахи. Вы впечатлитесь захватывающим дух видом на открытое Японское море, отдохнете на чистейшем пляже и поплаваете в теплой воде.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Мы заедем в кафе на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Посещение Кравцовских водопадов включено в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4057 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы узнали много интересного о Приморье. Благодаря ей мы пересмотрели фильм «Дерсу Узала». Сначала заехали
+2
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Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не связаны с экскурсией, но дали нам очень правильный фокус в нашем путешествии на Дальний Восток в этот отпуск. Успели покупаться и даже посмотреть в маске на морских ежей и звёзд. Мечтаем теперь пожить в отеле у мыса Парящей черепахи.
+2
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А
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о истории Приморья и поделятся жизнью жителей края сегодня. Во время путешествия вы сможете искупаться на хорошем пляже, куда рекомендуем взять аква тапки и очки или маску
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Отличная прогулка. Красивое побережье, также удалось искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
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Спасибо большое Антону за экскурсию! Нам всё очень понравилось: маршрут, комфорт, рассказ, доброжелательное отношение и ценные советы относительно мест, где можно вкусно покушать)))
Очень хотелось бы вернуться в эти места летом и уже с детьми, чтобы показать им эту красоту вживую!
Очень хотелось бы вернуться в эти места летом и уже с детьми, чтобы показать им эту красоту вживую!
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О
Красиво, но дорога очень утомительна.
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