Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи

Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день

Приморье — край могучих и порой сюрреалистических пейзажей.

Вы увидите каскад из пяти водопадов, базальтовые колонны, бескрайнее море и нависающие над ним каменистые мысы.

Услышите историю изучения этих земель и раскроете, почему коренные жители считали тигра сакральным животным и кто помогал местному путешественнику Арсеньеву.
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи

Что вас ожидает

Невероятная природа

По пути на юг Приморья первым делом мы заедем полюбоваться на каскад из пяти небольших, но живописных Кравцовских водопадов. Далее направимся в поселок Славянка, где вы увидите навевающий романтическое настроение маяк Бюссе и величественный мыс Брюса. Вам надолго запомнятся его могучие базальтовые колонны, напоминающие космические пейзажи из фантастических фильмов.

Отдых на Японском море

После прогулки и фотосессии на мысе Брюса мы проедем немного дальше и окажемся на мысе Парящей черепахи. Вы впечатлитесь захватывающим дух видом на открытое Японское море, отдохнете на чистейшем пляже и поплаваете в теплой воде. А также по желанию понаблюдаете с маской и трубкой за морскими ежиками и звездочками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы заедем в кафе на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Для любителей снорклинга мы предоставим маску и трубку

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке, экскурсии провожу в команде увлеченных гидов. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер.
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