Что вас ожидает

Невероятная природа

По пути на юг Приморья первым делом мы заедем полюбоваться на каскад из пяти небольших, но живописных Кравцовских водопадов. Далее направимся в поселок Славянка, где вы увидите навевающий романтическое настроение маяк Бюссе и величественный мыс Брюса. Вам надолго запомнятся его могучие базальтовые колонны, напоминающие космические пейзажи из фантастических фильмов.

Отдых на Японском море

После прогулки и фотосессии на мысе Брюса мы проедем немного дальше и окажемся на мысе Парящей черепахи. Вы впечатлитесь захватывающим дух видом на открытое Японское море, отдохнете на чистейшем пляже и поплаваете в теплой воде. А также по желанию понаблюдаете с маской и трубкой за морскими ежиками и звездочками.

Организационные детали