Приморье поражает своими природными красотами и историей.На экскурсии к мысам Брюса и Парящей черепахи можно увидеть каскад из пяти водопадов и базальтовые колонны, напоминающие сцены из фантастических фильмов. Путешествие включает

посещение поселка Славянка и маяка Бюссе. Участники смогут насладиться отдыхом на чистом пляже и купанием в Японском море. Узнайте, почему тигр был сакральным животным для коренных жителей и как местный путешественник Арсеньев исследовал эти земли

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения мысов Брюса и Парящей черепахи - июнь, июль и август. В это время можно насладиться теплым морем и комфортной температурой, что делает отдых на пляже особенно приятным. Также это период, когда природа наиболее живописна, а водопады полны воды. Май, сентябрь и октябрь тоже подходят для поездки. В это время можно избежать большого наплыва туристов и насладиться более спокойной атмосферой, однако вода может быть прохладнее.

Сейчас август — это идеальное время.