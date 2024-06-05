1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1949017 541₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ВВиталий18 мая 2024😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
- AAleksey17 мая 2024Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
- ДДенис16 мая 2024Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа дальнего Востока. Алексей провел
- ННаталия15 апреля 2024Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
- ДДина14 апреля 2024Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.
- ттатьяна13 апреля 2024очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком… неожиданно и прекрасно, с
- ТТатьяна26 октября 2023Просто отлично! Без лишних слов, 5 баллов)
- ММарина16 октября 2023Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кравцовские водопады»
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