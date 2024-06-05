Кравцовские водопады – экскурсии во Владивостоке

Найдено 15 экскурсий в категории «Кравцовские водопады» во Владивостоке, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000 за человека
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000 за всё до 3 чел.
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000 за всё до 3 чел.
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за человека
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000 за человека
Кравцовские водопады и Земля леопарда
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 700 за всё до 4 чел.
3 топовые локации Юга Приморья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500 за всё до 2 чел.
Маяк Бюссе и мысы Славянки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1949017 541 за всё до 4 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
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    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • В
    Виталий
    18 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
    😍 загляденье
  • A
    Aleksey
    17 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
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    2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов, можно так же пойти в любой лес. В конце подъем к качелям довольно сложный и не уверен, что это интересная локация, водопады +/- нормально. Вместо качелей и тропы леопарда лучше рядом посмотреть еще интересные места и добавить их в программу.

  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Из Владивостока - в заповедное Приморье
    Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа дальнего Востока. Алексей провел
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    нас по маршруту, хорошо и доступно рассказывая про каждое из посещенных мест. Интересный, веселый и позитивный человек. Хоть были и не выспавшимися после перелета, но экскурсия и позитивная энергетика Алексея нас разбудила. В итоге прекрасно провели время. После экскурсии Алексей завез нас в дом, где мы пили чай и дегустировали гребешков, купленных после экскурсии на ферме. Впечатления от гида исключительно положительные. Рекомендую — не пожалеете!

    Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природаПосещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
    Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
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    красот Приморского края и от уровня комфорта на протяжении всего маршрута. Каждая деталь продумана до мелочей, и впечатления от разнообразных природных красот были вдохновляющими. А в конце нас ждал релакс в теплых водах моря.

  • Д
    Дина
    14 апреля 2024
    Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
    Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.
  • т
    татьяна
    13 апреля 2024
    Из Владивостока - в заповедное Приморье
    очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком… неожиданно и прекрасно, с
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    сюрпризами и обаянием прошло наше путешествие по приморскому краю с Алексеем…. всем советуем с ним путешествовать по всем направлениям - он чудесный, спортивный, умный и тонкий… с радостью еще не раз вернемся сюда!!

    очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…очень благодарны Алексею, который оказался отличным … … отличным гидом, рассказчиком, товарищем и просто удивительным человеком…
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2023
    Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
    Просто отлично! Без лишних слов, 5 баллов)
  • М
    Марина
    16 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
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    третьего водопада. Октябрьские виды природы придавали путешествию невероятную красоту. Мыс Брюса и скала с парящей черепахой великолепны! Александр прекрасно справлялся и с вождением машины и с функционалом гида по Хасанскому району, дал много интересной инормации исторической и краеведческой направленности. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кравцовские водопады»

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  1. Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
  2. Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
  3. Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
  4. Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
  5. Из Владивостока - в заповедное Приморье
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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
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