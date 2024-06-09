Для этой прогулки не понадобятся специальные права на управление водным транспортом. И даже опыт не нужен. Лишь желание попробовать свои силы и сразу пойти вдоль берега по морю. К вашим услугам будет 4-местная лодка с сильным двигателем.
Наш инструктор обучит азам вождения, проведёт инструктаж перед прогулкой и даст советы, куда и как лучше идти.
Наш инструктор обучит азам вождения, проведёт инструктаж перед прогулкой и даст советы, куда и как лучше идти.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы можете:
- Обойти вокруг маяка Токарëвского, бросить якорь рядом с ним и искупаться
- Отправиться вдоль острова Елены и осмотреть его мысы
- Высадиться на остров Папенберга и пройти до беседки ушуистов
Маршрут ограничен только вашим воображением и временем.
Организационные детали
- В стоимость прогулки включены аренда лодки и услуги инструктора
- Мы выдадим вам спасательные жилеты
- Поездка возможна с детьми от 6 лет
- При желании можно продлить аренду, уточняйте это при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала на маяке Токарëвского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 381 туриста
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхакамиЗадать вопрос
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