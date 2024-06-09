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Для этой прогулки не понадобятся специальные права на управление водным транспортом. И даже опыт не нужен. Лишь желание попробовать свои силы и сразу пойти вдоль берега по морю. К вашим услугам будет 4-местная лодка с сильным двигателем.



Наш инструктор обучит азам вождения, проведёт инструктаж перед прогулкой и даст советы, куда и как лучше идти.