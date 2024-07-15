Гастрокруиз по островам Японского моря

За один день круиза вокруг Русского острова вы увидите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота и острова Верховского с морскими котиками. Отдохнёте

на пляже с чистейшей бирюзовой водой и попробуете фирменную пасту с морепродуктами. Капитан расскажет об удивительных окрестностях Владивостока. Также вы сможете насладиться горячим чаем с лимоном и приморским мёдом, а также секретным владивостокским перекусом. Круиз подходит для тех, кто хочет увидеть главное в окрестностях Владивостока с моря и качественно отдохнуть без утомительных походов

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Описание круиза

Вы осмотрите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота, острова Верховского с морскими котиками, Токаревскую кошку, три действующих маяка Владивостока и многое другое. А по пути капитан расскажет об удивительных окрестностях Владивостока.

А теперь подробнее:

Первая остановка — у мыса Тобизина , знаменитого причудливыми скалами и большим гротом, который можно увидеть только с воды. С катера вы полюбуетесь памятником природы и сделаете яркие снимки

, знаменитого причудливыми скалами и большим гротом, который можно увидеть только с воды. С катера вы полюбуетесь памятником природы и сделаете яркие снимки С борта тримарана вы рассмотрите потрясающие рельефы и живописные пляжи острова Шкота, которые получили название из-за цвета песка. Если погода позволит, мы высадимся на Розовом пляже с его марсианскими пейзажами и устроим фотосессию!

с его марсианскими пейзажами и устроим фотосессию! После осмотра скал поедем к островам Верховского , где можно встретить чудесных морских котиков — дальневосточных ларг

, где можно встретить чудесных морских котиков — дальневосточных ларг Наконец, мы приблизимся к главной точке путешествия — острову Шкота . Вы отдохнёте на пляже, с которого открываются панорамные виды на острова, скалы и море. А также оцените обед с морепродуктами. Кроме того, мы предложим горячий чай с лимоном и приморским мёдом и секретный владивостокский перекус

. Вы отдохнёте на пляже, с которого открываются панорамные виды на острова, скалы и море. А также оцените обед с морепродуктами. Кроме того, мы предложим горячий чай с лимоном и приморским мёдом и секретный владивостокский перекус Далее направимся обратно к точке старта через Амурский залив и пролив Босфор Восточный, где перед вами предстанут острова Уши и Елены, морской фасад нашего любимого города, Токаревский маяк и Русский мост

Все желающие смогут сойти на берег у маяка на Токаревской кошке с очередной порцией чудесных видов

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому важно увидеть главное в окрестностях Владивостока с моря, а также качественно отдохнуть без утомительных походов и отведать вкусные блюда местной кухни.

Организационные детали