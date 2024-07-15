Гастрокруиз по островам Японского моря

За один день круиза вокруг Русского острова вы увидите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота и острова Верховского с морскими котиками. Отдохнёте
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌊 Уникальные виды Японского моря
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🐟 Вкусные блюда с морепродуктами
- 🐾 Наблюдение за морскими котиками
- 🛥 Путешествие на комфортабельном тримаране
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Русский мост
- Мыс Басаргина
- Остров Скрыплёва
- Грот на мысе Тобизина
- Розовые пещеры острова Шкота
- Острова Верховского
- Токаревская кошка
Описание круиза
Вы осмотрите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота, острова Верховского с морскими котиками, Токаревскую кошку, три действующих маяка Владивостока и многое другое. А по пути капитан расскажет об удивительных окрестностях Владивостока.
А теперь подробнее:
- Первая остановка — у мыса Тобизина, знаменитого причудливыми скалами и большим гротом, который можно увидеть только с воды. С катера вы полюбуетесь памятником природы и сделаете яркие снимки
- С борта тримарана вы рассмотрите потрясающие рельефы и живописные пляжи острова Шкота, которые получили название из-за цвета песка. Если погода позволит, мы высадимся на Розовом пляже с его марсианскими пейзажами и устроим фотосессию!
- После осмотра скал поедем к островам Верховского, где можно встретить чудесных морских котиков — дальневосточных ларг
- Наконец, мы приблизимся к главной точке путешествия — острову Шкота. Вы отдохнёте на пляже, с которого открываются панорамные виды на острова, скалы и море. А также оцените обед с морепродуктами. Кроме того, мы предложим горячий чай с лимоном и приморским мёдом и секретный владивостокский перекус
- Далее направимся обратно к точке старта через Амурский залив и пролив Босфор Восточный, где перед вами предстанут острова Уши и Елены, морской фасад нашего любимого города, Токаревский маяк и Русский мост
- Все желающие смогут сойти на берег у маяка на Токаревской кошке с очередной порцией чудесных видов
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кому важно увидеть главное в окрестностях Владивостока с моря, а также качественно отдохнуть без утомительных походов и отведать вкусные блюда местной кухни.
Организационные детали
- Мы выдадим вам спасательные жилеты, шапки и пледы
- Возможна отмена выхода в море в связи с неблагоприятными погодными условиями
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6 715 ₽
|Дети до 7 лет
|5 100 ₽
|Пенсионеры
|5 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Катерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 260 туристов
Однажды я купила билет до Владивостока и решила найти катерный тур по островам Японского моря. Посетив Приморье и его красивые места, я так влюбилась в море и бешеную энергетику стихии,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
15 июля 2024
Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь». Ближе к «экватору» распогодилось, а за время отдыха туман отступил и остаток маршрута был полон восторга. Обед был знатным-свеже выловленные морепродукты это пушка.
Несколько жаль, что не было поправки на туман и был риск уйти «в никуда» полностью.
Тур «мастхэв» посещении Владивостока.
Несколько жаль, что не было поправки на туман и был риск уйти «в никуда» полностью.
Тур «мастхэв» посещении Владивостока.
ВИКТОРИЯ
13 июля 2024
Маршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивых локаций капитан останавливался подольше, поворачивал катер, чтобы все могли сделать фото. Видели морских котиков,
Н
Наталия
11 июля 2024
Отличная поездка, все понравилось. С погода повезло, как раз для релаксного отдыха. Организаторы тура постарались. Отдельное спасибо капитану Павлу- интересно рассказывал про места, где мы проплывали и приготовил вкуснейший обед))
Александра
11 июля 2024
Чистое море, необыкновенная природа, вкусные морепродукты и самое важное -это добрый и отзывчивый капитан. 👍
Елена
10 июля 2024
Замечательная поездка. Приятная команда. Очень вкусно накормили, показали котиков. Отличная организация.
И
Игорь
9 июля 2024
Хорошая релакс экскурсия с отличными организаторами!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборМорское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
22 июля в 09:00
6 000₽ за человека
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
5 900₽ за человека