Гастрокруиз по островам Японского моря

Погрузитесь в атмосферу Японского моря, наслаждаясь живописными видами и вкусными блюдами. Этот круиз подарит вам незабываемые впечатления и отличные фотографии
За один день круиза вокруг Русского острова вы увидите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота и острова Верховского с морскими котиками. Отдохнёте
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на пляже с чистейшей бирюзовой водой и попробуете фирменную пасту с морепродуктами. Капитан расскажет об удивительных окрестностях Владивостока.

Также вы сможете насладиться горячим чаем с лимоном и приморским мёдом, а также секретным владивостокским перекусом.

Круиз подходит для тех, кто хочет увидеть главное в окрестностях Владивостока с моря и качественно отдохнуть без утомительных походов

4.83
6 отзывов

5 причин купить этот билет на круиз

  1. 🌊 Уникальные виды Японского моря
  2. 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  3. 🐟 Вкусные блюда с морепродуктами
  4. 🐾 Наблюдение за морскими котиками
  5. 🛥 Путешествие на комфортабельном тримаране
Гастрокруиз по островам Японского моря
Гастрокруиз по островам Японского моря
Гастрокруиз по островам Японского моря
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Русский мост
  • Мыс Басаргина
  • Остров Скрыплёва
  • Грот на мысе Тобизина
  • Розовые пещеры острова Шкота
  • Острова Верховского
  • Токаревская кошка

Описание круиза

Вы осмотрите Русский мост, мыс Басаргина, остров Скрыплёва, грот на мысе Тобизина, Розовые пещеры острова Шкота, острова Верховского с морскими котиками, Токаревскую кошку, три действующих маяка Владивостока и многое другое. А по пути капитан расскажет об удивительных окрестностях Владивостока.

А теперь подробнее:

  • Первая остановка — у мыса Тобизина, знаменитого причудливыми скалами и большим гротом, который можно увидеть только с воды. С катера вы полюбуетесь памятником природы и сделаете яркие снимки
  • С борта тримарана вы рассмотрите потрясающие рельефы и живописные пляжи острова Шкота, которые получили название из-за цвета песка. Если погода позволит, мы высадимся на Розовом пляже с его марсианскими пейзажами и устроим фотосессию!
  • После осмотра скал поедем к островам Верховского, где можно встретить чудесных морских котиков — дальневосточных ларг
  • Наконец, мы приблизимся к главной точке путешествия — острову Шкота. Вы отдохнёте на пляже, с которого открываются панорамные виды на острова, скалы и море. А также оцените обед с морепродуктами. Кроме того, мы предложим горячий чай с лимоном и приморским мёдом и секретный владивостокский перекус
  • Далее направимся обратно к точке старта через Амурский залив и пролив Босфор Восточный, где перед вами предстанут острова Уши и Елены, морской фасад нашего любимого города, Токаревский маяк и Русский мост
  • Все желающие смогут сойти на берег у маяка на Токаревской кошке с очередной порцией чудесных видов

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому важно увидеть главное в окрестностях Владивостока с моря, а также качественно отдохнуть без утомительных походов и отведать вкусные блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Мы выдадим вам спасательные жилеты, шапки и пледы
  • Возможна отмена выхода в море в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный6 715 ₽
Дети до 7 лет5 100 ₽
Пенсионеры5 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Катерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
2
1
Н
15 июля 2024
Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь». Ближе к «экватору» распогодилось, а за время отдыха туман отступил и остаток маршрута был полон восторга. Обед был знатным-свеже выловленные морепродукты это пушка.
Несколько жаль, что не было поправки на туман и был риск уйти «в никуда» полностью.
Тур «мастхэв» посещении Владивостока.
Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь».Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь».Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь».Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь».Начало тура было весьма сомнительным-третий день в городе был сильнейший туман, первая треть маршрута была «наощупь».
ВИКТОРИЯ
13 июля 2024
Маршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивых локаций капитан останавливался подольше, поворачивал катер, чтобы все могли сделать фото. Видели морских котиков,
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плавающих в море. К сожалению было очень плохо слышно рассказ капитана из за шума мотора. Останавливались для купания и обеда- пляжи, конечно, не ах…, но это не главное в этой экскурсии. Гастрокруиз конечно звучит слишком пафосно, но перекус с чаем был неплох, макарошки с морепродуктами тоже кстати. Оба капитана приятные, вежливые и симпатичные! Спасибо!

Маршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивыхМаршрут пролегал вокруг островов Русский, Шкота и прочих маленьких островков. Виды шикарные, около всех особенно красивых
Н
11 июля 2024
Отличная поездка, все понравилось. С погода повезло, как раз для релаксного отдыха. Организаторы тура постарались. Отдельное спасибо капитану Павлу- интересно рассказывал про места, где мы проплывали и приготовил вкуснейший обед))
Александра
11 июля 2024
Чистое море, необыкновенная природа, вкусные морепродукты и самое важное -это добрый и отзывчивый капитан. 👍
Елена
10 июля 2024
Замечательная поездка. Приятная команда. Очень вкусно накормили, показали котиков. Отличная организация.
И
9 июля 2024
Хорошая релакс экскурсия с отличными организаторами!

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