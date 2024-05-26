Речные прогулки во Владивостоке

Найдено 18 экскурсий в категории «Речные прогулки» во Владивостоке, цены от 3 060 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
По Японскому морю на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050 за всё до 2 чел.
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
На гидроцикле
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000 за человека
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406 за всё до 4 чел.
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000 за всё до 6 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000 за всё до 10 чел.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808 за всё до 10 чел.
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300 за всё до 4 чел.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
49 970 за всё до 4 чел.
По Японскому морю - на прогулочном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за человека
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самостоятельная прогулка на лодке
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 999 за всё до 4 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
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    и не простой. Нужно готовиться к тому что придется немного устать:) Но, ребята адаптировали маршрут под пожелания - можно погулять подольше и посмотреть больше объектов, можно поменьше - и посмотреть только основные. Мы посмотрели маяки, артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, остатки РЛС и техники. На самой высокой точке острова, недавно поставили новую часовню из кедра - к ней, уже подниматься не стали, но уверен что вид оттуда - отличный. На морской части прогулки подходили к лежбищу сивучей и ларг. Их было довольно много, одни с интересом наблюдали за нами, близко подплывали к катеру, а другие с настроенностью смотрели со стороны. Подходили на катере близко, но очень аккуратно и бережно. Мы не купались, так как еще было холодно, но если будете в летнее время - пляж на острове отличный, обязательно берите купальные принадлежности. Смело могу рекомендовать эту экскурсию!

    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • С
    Сирина
    13 мая 2024
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
  • В
    Валентина
    28 февраля 2024
    Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
    Это была самая лучшая идея за 3 дня посещения Владивостока)))
  • П
    Полина
    7 ноября 2023
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортный темп прогулки. Пейзажи острова уникальные и отличаются от других природных достопримечательностей Владивостока. Лежбище морских львов — отдельный восторг и вайб понятный, хотелось бы остаться:)
    Экскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортныйЭкскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортныйЭкскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортныйЭкскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортный
  • С
    Сергей
    14 октября 2023
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Большое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно как новичкам, так и имеющим
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    опыт. Хочется напомнить,что смотреть можно не только по сторонам,но и вниз:) Морские звезды, всевозможные ракушки - все рядом). Приятный бонус - фото и видео в тот же день!

    Большое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно какБольшое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно как
  • Ю
    Юрий
    27 сентября 2023
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Спасибо за прогулку!
  • М
    Мария
    20 сентября 2023
    Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
    Очень понравилось кататься на гидроцикле. Инструктаж понятный, техника свежая, хорошая.
  • У
    Ульяна
    7 сентября 2023
    По Японскому морю на моторной лодке
    Спасибо Алексею, это было превосходно!!!
  • И
    Ирина
    25 августа 2023
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Волшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морских обитателей посмотрели близко-близко, но
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    в тоже время бережно, чтобы их не беспокоить. Внимательные гиды, которые прислушиваются к пожеланиям и поддерживают. Сразу видно, что людям по-настоящему нравится их работа и их край. Трансфер тоже был комфорный, забрали у дома и довезли обратно. Спасибо всей команде и чудесному гиду Ольге.

    Волшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морскихВолшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морскихВолшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морскихВолшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морскихВолшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морских
  • Е
    Елена
    10 августа 2023
    На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
    Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!
    Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
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  1. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  2. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
  3. Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
  4. Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
  5. Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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