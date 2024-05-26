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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
49 970₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман26 мая 2024Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
- ССирина13 мая 2024Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
- ВВалентина28 февраля 2024Это была самая лучшая идея за 3 дня посещения Владивостока)))
- ППолина7 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортный темп прогулки. Пейзажи острова уникальные и отличаются от других природных достопримечательностей Владивостока. Лежбище морских львов — отдельный восторг и вайб понятный, хотелось бы остаться:)
- ССергей14 октября 2023Большое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно как новичкам, так и имеющим
- ЮЮрий27 сентября 2023Спасибо за прогулку!
- ММария20 сентября 2023Очень понравилось кататься на гидроцикле. Инструктаж понятный, техника свежая, хорошая.
- УУльяна7 сентября 2023Спасибо Алексею, это было превосходно!!!
- ИИрина25 августа 2023Волшебная экскурсия! Чувствовала себя внутри фильма BBC про дикую природу) удивительной красоты природа вокруг, всех морских обитателей посмотрели близко-близко, но
- ЕЕлена10 августа 2023Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!
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