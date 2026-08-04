Необычные маршруты по Владивостоку

Погрузитесь в историю японского присутствия во Владивостоке. Прогулка по улочкам, исторические здания и памятники. Узнайте больше о русско-японских отношениях
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете, когда во Владивосток приехали первые японцы, чем они занимались и как повлияли на уклад местной жизни.
Прогулка по улочкам, где жили японские подданные, дом бывшего читать дальшеуменьшить
Генерального консульства Японии, здание японской начальной школы и памятный знак на месте буддийского храма. Интересные факты о русско-японских отношениях на историческом и бытовом уровнях. Посещение сквера Восточного института и памятника японской поэтессе Акико Ёсано. Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по историческим улицам Владивостока. В это время город оживает, и можно насладиться его культурным наследием в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места. В это время года атмосфера более спокойная, что позволяет сосредоточиться на изучении истории и архитектуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом бывшего Генерального консульства Японии
Здание японской начальной школы
Памятный знак на месте буддийского храма Ниси Хонгандзи
Сквер Восточного института
Памятник Акико Ёсано
Описание экскурсии
Секреты японского квартала
Вы пройдете по улочкам, где когда-то жили японские подданные, и рассмотрите дом бывшего Генерального консульства Японии на Океанском проспекте. Увидите здание, где размещалась редакция японской газеты, и, благодаря одной песне, узнаете, как связан с сегодняшним днем ее редактор, поэт Арсений Несмелов. А еще заглянете в сохранившийся японский квартал и подумаете, как найти золото Колчака.
Сквер Восточного института и литературный камень
На улице Алеутской я покажу торговые и жилые дома, связанные с японской диаспорой. А немного дальше — памятный знак на месте буддийского храма Ниси Хонгандзи. В завершение вы посетите сквер Восточного института и рассмотрите памятник японской поэтессе Акико Ёсано. Я расскажу, сколько литературных камней установлено в честь нее в Японии и почему один из них нашел себе место во Владивостоке.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1059 туристов
Меня зовут Марина. Я окончила исторический факультет, прошла обучение на курсах экскурсоводов и добровольную аттестацию гидов. Состою в секции «Экскурсоведение и краеведение» Приморского отделения Русского Географического Общества. С удовольствием покажу вам самые интересные места Владивостока и раскрою его богатую и разнообразную историю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Большое спасибо Марине за возможность познакомиться с городом не с самой явной, но не менее значимой его стороны. Очень интересно и познавательно, рекомендуем😊
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Яна
Прекрасная и продуманная историческая экскурсия о жизни и влиянии японцев во Владивостоке. Спасибо Марине за интересный рассказ, атмосферу и интересную подачу материала!
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Е
Елизавета
Без преувеличения один из лучших гидов, которые когда то мне встречались - это Марина. Я во второй раз во Владивостоке и 2 года назад была на Марининой экскурсии "Город трех читать дальшеуменьшить
границ". Так вот я на протяжении этих двух лет периодически вспоминала и Марину и эту экскурсию и очень ясно помнила все подробности и детали, умудрялась даже рассказывать другим) для меня это высший показатель профессионализма гида и того, что он работает с душой. Узнав, что снова буду во Владивостоке тут же забронировала ее вторую экскурсию о истории японского народа. И они вместе как мозаика сложились в моей голове, составляя настолько многогранную, уникальную историю этого прекрасного города. А с Мариной встретились уже как давние друзья) я в полном восторге, считаю что обе эти экскурсии обязательны к посещению для того, чтобы влюбиться во Владивосток окончательно. Ну и хочется сказать, что я даже историю своего родного города теперь настолько хорошо не знаю, как Владивостока)) Большое спасибо!
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Alex
Уже второй раз Гуляем по городу с Мариной, прекрасный рассказчик и экскурсовод. сначала бы изучили китайские страницы города и это нас очень вдохновило на изучение второй части, японской. Во время экскурсии узнали не только про Владивосток, но и про особенности менталитета наших соседей
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Дмитрий
Экскурсия очень понравилась. Марина поведала массу интересных деталей и про «японский след» в истории города и про людей с ним связанных. Прогулка была идеально выстроена, рассказ безупречно структурирован. Самые хорошие впечатления!
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Ирина
Нам с Мариной повезло. Она так гармонично подала информацию,что за короткое время экскурсии, мы четко сложили информацию в голове, и структурированность рассказа,сложила все пазлы об истории города и дополнили информацию от читать дальшеуменьшить
гида Анатолия. Даже,отказавшись от экскурсии от гида Евгения на середине пути (слов -сорняков максимум,а информации по теме ноль,к тому же нас обманули с колличеством экскурсантов),мы все поняли про историю заселения местности. Легко и интересно пролетело наше время с Мариной! Желаем ей удачи!!!
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