Необычные маршруты по Владивостоку

Что вас ожидает

Секреты японского квартала

Вы пройдете по улочкам, где когда-то жили японские подданные, и рассмотрите дом бывшего Генерального консульства Японии на Океанском проспекте. Увидите здание, где размещалась редакция японской газеты, и, благодаря одной песне, узнаете, как связан с сегодняшним днем ее редактор, поэт Арсений Несмелов. А еще заглянете в сохранившийся японский квартал и подумаете, как найти золото Колчака.

Сквер Восточного института и литературный камень

На улице Алеутской я покажу торговые и жилые дома, связанные с японской диаспорой. А немного дальше — памятный знак на месте буддийского храма Ниси Хонгандзи. В завершение вы посетите сквер Восточного института и рассмотрите памятник японской поэтессе Акико Ёсано. Я расскажу, сколько литературных камней установлено в честь нее в Японии и почему один из них нашел себе место во Владивостоке.