Необычные маршруты по Владивостоку

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Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца

Марина
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Марина – ваш гид
Я расскажу, когда во Владивосток приехали первые японцы, чем они занимались и как повлияли на уклад местной жизни.

Покажу дома, где они жили и вели торговые дела, здание японской начальной школы и памятный знак на месте буддийского храма.

А еще раскрою интересные факты русско-японских отношений на историческом и бытовом уровнях.
3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча на центральной площади города
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Японские страницы Владивостока
Японские страницы Владивостока

Что вас ожидает

Секреты японского квартала
Вы пройдете по улочкам, где когда-то жили японские подданные, и рассмотрите дом бывшего Генерального консульства Японии на Океанском проспекте. Увидите здание, где размещалась редакция японской газеты, и, благодаря одной песне, узнаете, как связан с сегодняшним днем ее редактор, поэт Арсений Несмелов. А еще заглянете в сохранившийся японский квартал и подумаете, как найти золото Колчака.

Сквер Восточного института и литературный камень
На улице Алеутской я покажу торговые и жилые дома, связанные с японской диаспорой. А немного дальше — памятный знак на месте буддийского храма Ниси Хонгандзи. В завершение вы посетите сквер Восточного института и рассмотрите памятник японской поэтессе Акико Ёсано. Я расскажу, сколько литературных камней установлено в честь нее в Японии и почему один из них нашел себе место во Владивостоке.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Японские страницы Владивостока
Японские страницы Владивостока
Японские страницы Владивостока
Японские страницы Владивостока
Японские страницы Владивостока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я окончила исторический факультет, прошла обучение на курсах экскурсоводов и добровольную аттестацию гидов. Состою в секции «Экскурсоведение и краеведение» Приморского отделения Русского Географического Общества. С удовольствием покажу вам самые интересные места Владивостока и раскрою его богатую и разнообразную историю.
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