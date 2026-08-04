Необычные маршруты по Владивостоку

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете, когда во Владивосток приехали первые японцы, чем они занимались и как повлияли на уклад местной жизни.Прогулка по улочкам, где жили японские подданные, дом бывшего

Генерального консульства Японии, здание японской начальной школы и памятный знак на месте буддийского храма. Интересные факты о русско-японских отношениях на историческом и бытовом уровнях. Посещение сквера Восточного института и памятника японской поэтессе Акико Ёсано. Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по историческим улицам Владивостока. В это время город оживает, и можно насладиться его культурным наследием в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места. В это время года атмосфера более спокойная, что позволяет сосредоточиться на изучении истории и архитектуры.

Сейчас август — это идеальное время.