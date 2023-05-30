По Японскому морю - на прогулочном катере

Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами

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Живописное побережье, чистый воздух и море впечатлений — так пройдёт ваш отдых на катере.

За 5 часов вы насладитесь неспешным путешествием по Амурскому заливу, с его медузами и всевозможными рыбками. Увидите места, напоминающие пейзажи с открыток, и сделаете фотографии на фоне маяка. Будем слушать и рассказывать истории, обмениваться впечатлениями и просто душевно общаться.
По Японскому морю - на прогулочном катере
По Японскому морю - на прогулочном катере
По Японскому морю - на прогулочном катере
По Японскому морю - на прогулочном катере
По Японскому морю - на прогулочном катере
По Японскому морю - на прогулочном катере
По Японскому морю - на прогулочном катере
Ближайшие даты:
30
мая
4
июн
5
июн
6
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будьте как дома!

Что главное в водном путешествии? Комфорт и безопасность. В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски. Никаких запредельных скоростей — лишь изящное разрезание водной глади и неспешное течение времени в кругу близких людей.

Пора в путь!

Прогулка продлится около 5 часов. Сначала проплывём вдоль берега Владивостока со стороны Амурского залива. Устроим фотосессию возле Токаревского маяка. Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять. На всём протяжении пути я буду делиться историями о здешних местах — но не в формате экскурсии с кучей дат и имён, а в виде дружеской беседы.

Организационные детали

  • Добраться до катерной стоянки вам нужно будет самостоятельно (дорога на такси из центра займёт 10-15 минут)
  • При ухудшении погодных условий (высокие волны, сильный ветер) экскурсия может быть отменена или перенесена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте 100-летия Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Маяки
На катере

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