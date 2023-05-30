Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Живописное побережье, чистый воздух и море впечатлений — так пройдёт ваш отдых на катере.
За 5 часов вы насладитесь неспешным путешествием по Амурскому заливу, с его медузами и всевозможными рыбками. Увидите места, напоминающие пейзажи с открыток, и сделаете фотографии на фоне маяка. Будем слушать и рассказывать истории, обмениваться впечатлениями и просто душевно общаться.
За 5 часов вы насладитесь неспешным путешествием по Амурскому заливу, с его медузами и всевозможными рыбками. Увидите места, напоминающие пейзажи с открыток, и сделаете фотографии на фоне маяка. Будем слушать и рассказывать истории, обмениваться впечатлениями и просто душевно общаться.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Будьте как дома!
Что главное в водном путешествии? Комфорт и безопасность. В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски. Никаких запредельных скоростей — лишь изящное разрезание водной глади и неспешное течение времени в кругу близких людей.
Пора в путь!
Прогулка продлится около 5 часов. Сначала проплывём вдоль берега Владивостока со стороны Амурского залива. Устроим фотосессию возле Токаревского маяка. Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять. На всём протяжении пути я буду делиться историями о здешних местах — но не в формате экскурсии с кучей дат и имён, а в виде дружеской беседы.
Организационные детали
- Добраться до катерной стоянки вам нужно будет самостоятельно (дорога на такси из центра займёт 10-15 минут)
- При ухудшении погодных условий (высокие волны, сильный ветер) экскурсия может быть отменена или перенесена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте 100-летия Владивостока
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 49 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину до самых укромных уголков и побывал там, где не бывали 90% населения нашего прекрасного субъекта. Всё это я могу вам показать. Я имею большой опыт организации пеших туров как для больших, так и для малых групп, для людей различного уровня подготовки — выживаемость 100%:) Предлагаю систему «гибких» экскурсий, что подразумевает под собой возможность отклонения от основного выбранного маршрута при вашем желании. Помимо экскурсий одного дня организую индивидуальные вип-туры. Мои дополнительные увлечения — сноуборд, дайвинг, волейбол, большой теннис, мотоспорт, сап, каякинг, роупджампинг, а также вкусная еда. Поэтому сможем общаться на любые темы. До встречи!
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