Живописное побережье, чистый воздух и море впечатлений — так пройдёт ваш отдых на катере. За 5 часов вы насладитесь неспешным путешествием по Амурскому заливу, с его медузами и всевозможными рыбками. Увидите места, напоминающие пейзажи с открыток, и сделаете фотографии на фоне маяка. Будем слушать и рассказывать истории, обмениваться впечатлениями и просто душевно общаться.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будьте как дома!

Что главное в водном путешествии? Комфорт и безопасность. В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски. Никаких запредельных скоростей — лишь изящное разрезание водной глади и неспешное течение времени в кругу близких людей.

Пора в путь!

Прогулка продлится около 5 часов. Сначала проплывём вдоль берега Владивостока со стороны Амурского залива. Устроим фотосессию возле Токаревского маяка. Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять. На всём протяжении пути я буду делиться историями о здешних местах — но не в формате экскурсии с кучей дат и имён, а в виде дружеской беседы.

Организационные детали