Живописное побережье Владивостока, чистый воздух и море впечатлений ждут вас на индивидуальной водной прогулке.



За 5 часов вы сможете насладиться неспешным путешествием по Амурскому заливу, увидеть медуз и всевозможных рыбок.



Прогулка включает фотосессию возле Токаревского маяка, возможность порыбачить или искупаться в лазурных бухтах.



Это идеальный способ провести время с близкими, слушая истории о местных достопримечательностях в формате дружеской беседы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Японскому морю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться путешествием. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя температура воды может быть ниже, а погода менее стабильной. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать более прохладные условия и вероятность дождей.

Сейчас август — это идеальное время.