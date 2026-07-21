Живописное побережье Владивостока, чистый воздух и море впечатлений ждут вас на индивидуальной водной прогулке.
За 5 часов вы сможете насладиться неспешным путешествием по Амурскому заливу, увидеть медуз и всевозможных рыбок.
Прогулка включает фотосессию возле Токаревского маяка, возможность порыбачить или искупаться в лазурных бухтах.
Это идеальный способ провести время с близкими, слушая истории о местных достопримечательностях в формате дружеской беседы
За 5 часов вы сможете насладиться неспешным путешествием по Амурскому заливу, увидеть медуз и всевозможных рыбок.
Прогулка включает фотосессию возле Токаревского маяка, возможность порыбачить или искупаться в лазурных бухтах.
Это идеальный способ провести время с близкими, слушая истории о местных достопримечательностях в формате дружеской беседы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальная прогулка
- 📸 Фотосессия у маяка
- 🐟 Возможность порыбачить
- 🏊♂️ Купание в бухтах
- 🗣️ Дружеские истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Японскому морю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться путешествием. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя температура воды может быть ниже, а погода менее стабильной. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать более прохладные условия и вероятность дождей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Токаревский маяк
Описание экскурсии
Будьте как дома!
Что главное в водном путешествии? Комфорт и безопасность. В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски. Никаких запредельных скоростей — лишь изящное разрезание водной глади и неспешное течение времени в кругу близких людей.
Пора в путь!
Прогулка продлится около 5 часов. Сначала проплывём вдоль берега Владивостока со стороны Амурского залива. Устроим фотосессию возле Токаревского маяка. Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять. На всём протяжении пути я буду делиться историями о здешних местах — но не в формате экскурсии с кучей дат и имён, а в виде дружеской беседы.
Организационные детали
- Добраться до катерной стоянки вам нужно будет самостоятельно (дорога на такси из центра займёт 10-15 минут)
- При ухудшении погодных условий (высокие волны, сильный ветер) экскурсия может быть отменена или перенесена
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте 100-летия Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 766 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. сегодня посетили экскурсию-прогулку с семьей 2ое взрослых и 4ро детей. очень красивые места! прекрасная бухта! можно заказать еду прямо на катер. Сапы, маски, море, устрицы, ежи, трепанги. классно. нас сопровождал Антон, очень радушно нас встретил. рекомендуем!
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С
Спасибо, всё было прекрасно! Отличная прогулка с красивыми видами, стоянкой в бухте и закатом. На катере есть всё что нужно от сапа и масок до удочек, капитан Антон замечательный. Вернёмся:)
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Н
Это удивительное путешествие, которое открывает незабываемые пейзажи. В сопровождении капитана Антона и его помощника можно спокойно разлабиться и отдохнуть, даже если с тобой 3 детей. Огромное спасибо, обязательно вернёмся сами и будем рекомендовать знакомым
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Добрый день! Если устали от многолюдных и не всегда чистых пляжей, то прогулка на катере в уединённые бухты - отличный вариант. Берёте с собой закуски и напитки, отдыхаете, у капитана
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Е
Это - не экскурсия. Это - очень доброе, дружеское путешествие. Где вы общаетесь просто с друзьями и с капитаном обо всём. Провели чудесно время! Благодарим, за невероятно хоршую, добрую и искреннюю атмосферу!
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О
Отличный отдых был! Накатались, наплавались, на сапах прогулялись в бухте, наловили рыбки и отобедали ею же! Ребята молодцы! Рекомендую от души!
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