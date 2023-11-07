Богатства древнего города

Шэньян — это очень важный промышленный и исторический центр Китая, расположенный на севере от Великой китайской стены. Это один из крупнейших китайских городов, являющийся столицей провинции Ляонин.

Сюда едут за тем, чтобы за раз увидеть сразу три памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, изучить уникальную местную культуру и попробовать знаменитую северную кухню, которая, по заверениям знатоков, очень отличается от общекитайской.

Главные достопримечательности Шэньяна:

Мукденский дворец (Шэньянский Гугун) — резиденция первых императоров Маньчжурской династии.

Шэньянский Бэйлин — это парк, где находятся живописные озера, сосновый бор и интересные исторические здания.

Шэньянский Дунлин — мавзолей императора Нурхаци и его императрицы.

Шэньян предлагает своим гостям впечатляющий выбор достопримечательностей и развлечений на любой вкус!

Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.