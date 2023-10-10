Экскурсия для любителей природы и истории! Сначала мы посетим приграничную территорию в поселке Хасан. Здесь встречаются границы России, Северной Кореи и Китайской народной республики.
В дороге и по прибытии вас ждет
В дороге и по прибытии вас ждет
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Что вас ожидает:
- Пос. Хасан
- Стык границ трех государств - России, Китая и Северной Кореи
- Полуостров Краббе
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Нас ждет долгий, но увлекательный переезд в пос. Хасан. Поселок находится на стыке границ трех государств — России, Китая и Северной Кореи. По пути вы узнаете о событиях, которые затронули судьбы многий семей нашего края. Мы поговорим о боях у озера Хасан, вспомним о героях этих событий, о русско-китайских, русско-корейских и русско-японских отношениях. В поселке Хасан первым делом посетим сквер Героям Хасана, где увековечены имена 26-ти Героев Советского Союза. Далее отправимся к месту, где установлен в 1999 году трехсторонний знак. На этой территории нужно будет соблюдать особые правила, о которых вам расскажет гид. На расстоянии вытянутой руки проходит граница с Китаем, за которой виднеется вышка в национальном китайском стиле. Несмотря на пышную зелень, хорошо видно железнодорожный мост Дружбы России и Северной Кореи. Это единственный мост через реку Туманган между 2-мя государствами. Далее мы поднимемся на небольшую обзорную точку, чтобы в полной мере ощутить всю уникальность этого места: ты стоишь на территории России, а буквально в паре сотен метров Китай и Северная Корея. Затем нас ждет катерная экскурсия вокруг полуострова Краббе. С воды вы увидите самые невероятные уголки нашего края: Грот жертвоприношения, косу Назимова и маяк Назимова, кекур Слоненок, остров Черкавского, Падающий Камень, Бакланий Камень, Камень Разлуки, памятник морякам, каменный зоопарк: кекуры Пьющая Утка, Слон, Нос Поросенка, Варан, кекур Арка, Берег Каменной сказки, кекур Стражник, гроты, острова Большой и Малый Гаккель с лежбищем тюленей ларга. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Маршрут доступен только для граждан Российской Федерации. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
По четвергам в июле и августе в 05:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пос. Хасан
- Стык границ трех государств - России, Китая и Северной Кореи
- Полуостров Краббе
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в июле и августе в 05:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Беги
10 окт 2023
Большое спасибо за замечательное путешествие на полуостров Краббе с инструктором Ириной! Мы с удовольствием слушали рассказы о родных местах, даже будучи из другой части России. Ирина подробно и интересно рассказывала нам о военных событиях, природных объектах, исторических фактах и животных, обитающих в этом районе. Кроме того, само место невероятно красивое, и мы обязательно захотим вернуться сюда ещё раз.
Оксана
10 окт 2023
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ирине! Она поделилась столь многогранной и интересной информацией о таком небольшом полуострове. Сказать, что это красивое место, просто недостаточно. Надо самому увидеть! Впечатления от
Т
Татьяна
18 сен 2023
Организация на высшем уровне, всегда предоставляют полную информацию о предстоящем походе за день до начала. В воскресенье мы отправились в трекинг по полуострову Краббе, и это было просто замечательно!
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