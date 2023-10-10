Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Маршрут доступен только для граждан Российской Федерации. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.

Что вас ожидает: Нас ждет долгий, но увлекательный переезд в пос. Хасан. Поселок находится на стыке границ трех государств — России, Китая и Северной Кореи. По пути вы узнаете о событиях, которые затронули судьбы многий семей нашего края. Мы поговорим о боях у озера Хасан, вспомним о героях этих событий, о русско-китайских, русско-корейских и русско-японских отношениях. В поселке Хасан первым делом посетим сквер Героям Хасана, где увековечены имена 26-ти Героев Советского Союза. Далее отправимся к месту, где установлен в 1999 году трехсторонний знак. На этой территории нужно будет соблюдать особые правила, о которых вам расскажет гид. На расстоянии вытянутой руки проходит граница с Китаем, за которой виднеется вышка в национальном китайском стиле. Несмотря на пышную зелень, хорошо видно железнодорожный мост Дружбы России и Северной Кореи. Это единственный мост через реку Туманган между 2-мя государствами. Далее мы поднимемся на небольшую обзорную точку, чтобы в полной мере ощутить всю уникальность этого места: ты стоишь на территории России, а буквально в паре сотен метров Китай и Северная Корея. Затем нас ждет катерная экскурсия вокруг полуострова Краббе. С воды вы увидите самые невероятные уголки нашего края: Грот жертвоприношения, косу Назимова и маяк Назимова, кекур Слоненок, остров Черкавского, Падающий Камень, Бакланий Камень, Камень Разлуки, памятник морякам, каменный зоопарк: кекуры Пьющая Утка, Слон, Нос Поросенка, Варан, кекур Арка, Берег Каменной сказки, кекур Стражник, гроты, острова Большой и Малый Гаккель с лежбищем тюленей ларга. Важная информация: