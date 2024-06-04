Экскурсии на автобусе во Владивостоке

Найдено 27 экскурсий в категории «На автобусе» во Владивостоке, цены от 1 250 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800 за человека
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
🚌 На автобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590 за человека
Владивосток на закате солнца
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
21 отзыв
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250 за человека
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
18 июня в 10:00
1 900 за человека
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком
Начало: На центральной площади
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 400 за человека
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900 за человека
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
141 отзыв
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500 за человека
Остров Путятина: ларги и сивучи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
20 отзывов
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 500 за человека
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
7 отзывов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500 за человека
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500 за человека
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за человека
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000 за человека
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
9 отзывов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000 за человека
Поездка на стеклянный пляж
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Поездка на стеклянный пляж
Начало: Светланская 31 кинотеатр Уссури
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
14 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700 за человека
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640 за человека
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300 за человека
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450 за человека
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник в 09:15
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
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    все очень хорошо рассказывал. Я уже нескольким людям посоветовала эту экскурсию. Особенно понравился поход на маяк, да еще и в такую погоду. Фото очень впечатляющие. очень рекомендую всем.

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо за этот день! До каждого пляжа довезли. Экскурсия лайтовая и яркая, всё продумано. Возможность увидеть несколько объектов. Дмитрий - водитель с опытом.
    Спасибо за этот день!
  • Н
    Нина
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
    Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбиласьКлассная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Владивосток на закате солнца
    Очень понравилось.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Благодарим за экскурсию. Нам было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!
  • O
    Olga
    29 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
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    самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк. Встреча с Тихим океаном через такие уютные и непохожие бухточки прошла взаимно и тепло 🩵💙 Раиса не только прекрасно чувствует, но и вкусно обрисовывает атмосферу каждого места, которое она любит (или не любит ☺️). Из-за непогоды мои катерные экскурсии были отменены, и Раиса составила для меня подробный must-have по Владивостоку с учётом моих гастрономических вкусов 😏 К тому же, теперь мне знакомы тонкости пляжного отдыха в Приморье 💪 Про сам Сафари-парк здесь писать не буду: гиды там свои, они сами и ухаживают, и любовно рассказывают о своих питомцах. Если вы не мечтали покормить с рук лисиц, енотов или львов и/или подразнить амурского тигра, тогда бы вы ничего и не узнавали бы про Сафари-парк. В тот день я была очень усталой после долгого перелёта и учебы и прямо-таки засыпала на ходу по возвращении из парка. И всё-таки, воодушевлённые рассказы о своем городе вытащили меня из отеля после недолгого отдыха, чтобы я насладилась закатом на 3-х набережных и побродила по ночному Арбату. Благодарю 💜 Во всех отношениях на этой экскурсии были правильные люди в правильном месте.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
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    удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
  2. Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
  3. Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
  4. Владивосток на закате солнца
  5. Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На автобусе" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 1 250 до 25 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1032 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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