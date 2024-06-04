На авто-пешеходной экскурсии вы с комфортом исследуете лучшие места Приморского края.
Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться вдоль берега рядом с маяком, полюбоваться водопадами и познакомиться с жизнью леопардов — всё это вы успеете за один день.
И конечно, в поездке не обойдётся без интересных историй, вкусных впечатлений и ярких фото на память!
Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться вдоль берега рядом с маяком, полюбоваться водопадами и познакомиться с жизнью леопардов — всё это вы успеете за один день.
И конечно, в поездке не обойдётся без интересных историй, вкусных впечатлений и ярких фото на память!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Полуостров Брюса — удивительное место с невероятными пейзажами. Здесь среди уютных бухт вы насладитесь живописными пляжами и видами на море. Это идеальное место для спокойного отдыха и прогулок на свежем воздухе.
- Маяк Буссе (осмотр со стороны) — историческое строение, которое служит ориентиром для мореплавателей. Рядом открывается потрясающий вид на морские просторы.
- Берег Парящей черепахи — захватывающее место с кристально чистой водой и живописными скалами. Сюда приезжают наблюдать за местными видами животных, исследовать подводный мир и пополнять свою фотоколлекцию.
- Кравцовские водопады — мощные потоки воды в окружении зелени и свежего воздуха.
- «Земля леопарда» — парк-музей, где вы узнаете об истории и жизни этих величественных животных. Изучив экспозиции, посвященные леопардам и их среде обитания, вы углубите свои знания о животном мире.
- Китайское кафе — отличное место для ценителей восточной кухни. Вы попробуете разнообразные блюда, приготовленные по традиционным рецептам Китая, насладитесь яркими вкусами и атмосферой восточной культуры.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего, БЕЗ исторической составляющей. Водитель не является профессональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет локации.
- Точная информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается накануне вечером.
- Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды.
- Поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah — машина эконом-класса, но с высоким клиренсом, для удобного проезда в труднодоступные места.
- Входные билеты и другие расходы оплачиваются дополнительно: водопады — 200 руб. /чел., музей «Земля леопарда» 300 руб. /чел., кафе китайской кухни (средний чек) 700 руб. /чел.
ежедневно в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 885 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
4 июня 2024
Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю
В
Виталий
18 мая 2024
😍 загляденье
Как же прекрасны семейные походы 🤍
Спасибо всем, кто был рядом
Как же прекрасны семейные походы 🤍
Спасибо всем, кто был рядом
A
Aleksey
17 мая 2024
Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами.
Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там 2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов,
Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там 2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов,
Елена
9 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Евгению за высокий профессионализм!
М
Максим
4 мая 2024
Отлично продуманная программа, чтобы увидеть по-настоящему уникальные природные достопримечательности. Доля романтики, физической активности и полезного опыта!
Виктория
3 мая 2024
Это было одно из самых потрясающих приключений. Отвесные скалы берега Парящей черепахи сводят с ума своей красотой, сводит дух, когда подходишь к краю, такие скалы я видела только на картинках и вот я вижу их воочию. Мыс Брюса настолько необычный, что оставит память на всю жизнь. Эта поездка была просто супер. Звезд не хватает. Организаторам поездки большой респект и спасибо.
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