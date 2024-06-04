Это было одно из самых потрясающих приключений. Отвесные скалы берега Парящей черепахи сводят с ума своей красотой, сводит дух, когда подходишь к краю, такие скалы я видела только на картинках и вот я вижу их воочию. Мыс Брюса настолько необычный, что оставит память на всю жизнь. Эта поездка была просто супер. Звезд не хватает. Организаторам поездки большой респект и спасибо.