Марина проводит ещё 1 экскурсию

Первые поселенцы Я расскажу, кто первым появился на берегу бухты Золотой Рог и чем здесь занимался, как во Владивостоке образовалась корейская диаспора и где она располагалась, а также — о предприимчивых японцах с традиционным бизнесом. Как на одной земле уживались разные нации? Почему исчезновение китайского населения останавливало жизнь в городе? Мы отыщем местный чайна-таун и Корейскую слободку Я расскажу множество интересных историй о жителях и их традициях, а также покажу старинные фотокарточки. Вы узнаете, сколько имён носил город 🏙️ в XIX веке, и окунётесь в мир Востока с его обычаями и культурой.
Начало и место завершения
🚩 на ул. Светланской, у дома №20
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Марина. Я окончила исторический факультет, прошла обучение на курсах экскурсоводов и добровольную аттестацию гидов. Состою в секции «Экскурсоведение и краеведение» Приморского отделения Русского Географического Общества. С удовольствием покажу вам самые интересные места Владивостока и раскрою его богатую и разнообразную историю.