Марина проводит ещё 1 экскурсию

Представляем эксклюзивную экскурсию по Владивостоку, где вы окунётесь в историю города трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок.Эта индивидуальная прогулка позволит вам узнать, как разные культуры - немецкая, французская, американская, китайская,

японская и корейская - сформировали лицо современного Владивостока. Ваш личный гид расскажет увлекательные истории о первых поселенцах, их традициях и обычаях, пройдётесь по старинным улочкам, где каждый камень хранит память о прошлом. Вас ждут истории о корейской диаспоре, японском бизнесе и китайском влиянии на жизнь города. Вместе мы найдём местный чайна-таун и Корейскую слободку, а также увидим старинные фотографии, которые помогут лучше представить былую эпоху. Забронируйте экскурсию сейчас и погрузитесь в мир Востока, полный удивительных открытий и неповторимой атмосферы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок». В это время можно полностью погрузиться в атмосферу Владивостока, насладиться его историей и культурой без отвлекающих факторов. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также можно провести увлекательное время. Эти месяцы подходят для более спокойного и размеренного изучения города, когда туристический поток снижается, а достопримечательности остаются доступными.

Сейчас август — это идеальное время.