Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок

Ощутить мультикультурализм Владивостока на прогулке по старинным слободкам и узнать историю диаспор

Марина
Марина – Гид из Владивостока
Немцы, французы, американцы, китайцы, японцы, корейцы оставили след в истории 📖 и культуре Владивостока.

Мы поговорим о прошлом города и первых поселенцах, проходя по старинным улочкам, и вспоним интересные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок

Что вас ожидает

Первые поселенцы
Я расскажу, кто первым появился на берегу бухты Золотой Рог и чем здесь занимался, как во Владивостоке образовалась корейская диаспора и где она располагалась, а также — о предприимчивых японцах с традиционным бизнесом. Как на одной земле уживались разные нации? Почему исчезновение китайского населения останавливало жизнь в городе? Мы отыщем местный чайна-таун и Корейскую слободку Я расскажу множество интересных историй о жителях и их традициях, а также покажу старинные фотокарточки. Вы узнаете, сколько имён носил город 🏙️ в XIX веке, и окунётесь в мир Востока с его обычаями и культурой.

Начало и место завершения
🚩 на ул. Светланской, у дома №20
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я окончила исторический факультет, прошла обучение на курсах экскурсоводов и добровольную аттестацию гидов. Состою в секции «Экскурсоведение и краеведение» Приморского отделения Русского Географического Общества. С удовольствием покажу вам самые интересные места Владивостока и раскрою его богатую и разнообразную историю.
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Марина проводит ещё 1 экскурсию

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