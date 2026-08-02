Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок

Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Представляем эксклюзивную экскурсию по Владивостоку, где вы окунётесь в историю города трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок.

Эта индивидуальная прогулка позволит вам узнать, как разные культуры - немецкая, французская, американская, китайская,
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японская и корейская - сформировали лицо современного Владивостока.

Ваш личный гид расскажет увлекательные истории о первых поселенцах, их традициях и обычаях, пройдётесь по старинным улочкам, где каждый камень хранит память о прошлом. Вас ждут истории о корейской диаспоре, японском бизнесе и китайском влиянии на жизнь города.

Вместе мы найдём местный чайна-таун и Корейскую слободку, а также увидим старинные фотографии, которые помогут лучше представить былую эпоху.

Забронируйте экскурсию сейчас и погрузитесь в мир Востока, полный удивительных открытий и неповторимой атмосферы

5
91 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальная история Владивостока
  • 🏛 Многонациональная культура
  • 📸 Старинные фотокарточки
  • 🗣 Интересные легенды
  • 👥 Погружение в жизнь первых поселенцев

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок». В это время можно полностью погрузиться в атмосферу Владивостока, насладиться его историей и культурой без отвлекающих факторов. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также можно провести увлекательное время. Эти месяцы подходят для более спокойного и размеренного изучения города, когда туристический поток снижается, а достопримечательности остаются доступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок

Что можно увидеть

  • Чайна-таун
  • Корейская слободка
  • Бухта Золотой Рог

Описание экскурсии

Первые поселенцы

Я расскажу, кто первым появился на берегу бухты Золотой Рог и чем здесь занимался, как во Владивостоке образовалась корейская диаспора и где она располагалась, а также — о предприимчивых японцах с традиционным бизнесом. Как на одной земле уживались разные нации? Почему исчезновение китайского населения останавливало жизнь в городе? Мы отыщем местный чайна-таун и Корейскую слободку Я расскажу множество интересных историй о жителях и их традициях, а также покажу старинные фотокарточки. Вы узнаете, сколько имён носил город в XIX веке, и окунётесь в мир Востока с его обычаями и культурой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланской, у дома №20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1047 туристов
Меня зовут Марина. Я окончила исторический факультет, прошла обучение на курсах экскурсоводов и добровольную аттестацию гидов. Состою в секции «Экскурсоведение и краеведение» Приморского отделения Русского Географического Общества. С удовольствием покажу вам самые интересные места Владивостока и раскрою его богатую и разнообразную историю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
2
3
2
2
1
О
Очень интересная и впечатляющая экскурсия. Охвачены политические, экономические, культурные и религиозные особенности жизни китайцев, корейцев и японцев в Приморье, их взаимоотношения с русским населением. Подростки 15 лет также слушали с
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большим интересом, рассказ гида был адаптирован к этому возрасту. Показ улочек и зданий дополнялся фотографиями. На другой день мы еще раз самостоятельно прогулялись по этому маршруту, посетили магазинчики восточных товаров, сделали фото со скульптурами

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Н
отличная, информативная экскурсия
отличная, информативная экскурсия
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Ирина
Интересная, хорошо структурированная экскурсия с лёгкой подачей.
Гид Марина хорошо разбирается в теме, доброжелательная и приятная в общении.
Увидели много интересных двориков и арт-объектов, которые сами бы не нашли.
Приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
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Н
Прекрасная атмосферная экскурсия, мы побывали в кварталах (китайский корейский, японский), увидели изнанку главных улиц, совершили погружение в мир и историю трех народов, проживавших на территории Владивостока. После экскурсии многие исторические моменты стали понятны. Спасибо Марине за познавательную и увлекательную экскурсию!
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Мария
Выбрали эту экскурсию, чтобы сразу узнать о трех диаспорах и рассказ оправдал наши ожидания. Посмотрели изнанку Владивосток. Да, грязные дворы, но это граничит с красивыми туристическими маршрутами. Такова реальность.
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Л
Экскурсия очень понравилась. Прошло все отлично и четко. Марина прекрасно знает тему, владеет обширной информацией по истории города и его жителей, наверное, ее хватило бы на 2-3 двухчасовых экскурсии. (К сожалению, наши ноги и головы более ограничены)).
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