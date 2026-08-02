Марина проводит ещё 1 экскурсию

Представляем эксклюзивную экскурсию по Владивостоку, где вы окунётесь в историю города трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок.
Эта индивидуальная прогулка позволит вам узнать, как разные культуры - немецкая, французская, американская, китайская,
Эта индивидуальная прогулка позволит вам узнать, как разные культуры - немецкая, французская, американская, китайская,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальная история Владивостока
- 🏛 Многонациональная культура
- 📸 Старинные фотокарточки
- 🗣 Интересные легенды
- 👥 Погружение в жизнь первых поселенцев
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок». В это время можно полностью погрузиться в атмосферу Владивостока, насладиться его историей и культурой без отвлекающих факторов. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также можно провести увлекательное время. Эти месяцы подходят для более спокойного и размеренного изучения города, когда туристический поток снижается, а достопримечательности остаются доступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чайна-таун
- Корейская слободка
- Бухта Золотой Рог
Описание экскурсии
Первые поселенцы
Я расскажу, кто первым появился на берегу бухты Золотой Рог и чем здесь занимался, как во Владивостоке образовалась корейская диаспора и где она располагалась, а также — о предприимчивых японцах с традиционным бизнесом. Как на одной земле уживались разные нации? Почему исчезновение китайского населения останавливало жизнь в городе? Мы отыщем местный чайна-таун и Корейскую слободку Я расскажу множество интересных историй о жителях и их традициях, а также покажу старинные фотокарточки. Вы узнаете, сколько имён носил город в XIX веке, и окунётесь в мир Востока с его обычаями и культурой.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланской, у дома №20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1047 туристов
Меня зовут Марина. Я окончила исторический факультет, прошла обучение на курсах экскурсоводов и добровольную аттестацию гидов. Состою в секции «Экскурсоведение и краеведение» Приморского отделения Русского Географического Общества. С удовольствием покажу вам самые интересные места Владивостока и раскрою его богатую и разнообразную историю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень интересная и впечатляющая экскурсия. Охвачены политические, экономические, культурные и религиозные особенности жизни китайцев, корейцев и японцев в Приморье, их взаимоотношения с русским населением. Подростки 15 лет также слушали с
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Н
отличная, информативная экскурсия
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Интересная, хорошо структурированная экскурсия с лёгкой подачей.
Гид Марина хорошо разбирается в теме, доброжелательная и приятная в общении.
Увидели много интересных двориков и арт-объектов, которые сами бы не нашли.
Приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
Гид Марина хорошо разбирается в теме, доброжелательная и приятная в общении.
Увидели много интересных двориков и арт-объектов, которые сами бы не нашли.
Приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
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Н
Прекрасная атмосферная экскурсия, мы побывали в кварталах (китайский корейский, японский), увидели изнанку главных улиц, совершили погружение в мир и историю трех народов, проживавших на территории Владивостока. После экскурсии многие исторические моменты стали понятны. Спасибо Марине за познавательную и увлекательную экскурсию!
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Выбрали эту экскурсию, чтобы сразу узнать о трех диаспорах и рассказ оправдал наши ожидания. Посмотрели изнанку Владивосток. Да, грязные дворы, но это граничит с красивыми туристическими маршрутами. Такова реальность.
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Л
Экскурсия очень понравилась. Прошло все отлично и четко. Марина прекрасно знает тему, владеет обширной информацией по истории города и его жителей, наверное, ее хватило бы на 2-3 двухчасовых экскурсии. (К сожалению, наши ноги и головы более ограничены)).
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