Марина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Первые поселенцы

Я расскажу, кто первым появился на берегу бухты Золотой Рог и чем здесь занимался, как во Владивостоке образовалась корейская диаспора и где она располагалась, а также — о предприимчивых японцах с традиционным бизнесом. Как на одной земле уживались разные нации? Почему исчезновение китайского населения останавливало жизнь в городе? Мы отыщем местный чайна-таун и Корейскую слободку Я расскажу множество интересных историй о жителях и их традициях, а также покажу старинные фотокарточки. Вы узнаете, сколько имён носил город 🏙️ в XIX веке, и окунётесь в мир Востока с его обычаями и культурой.