Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета

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Хотите увидеть Владивосток во всей красе, но не любите привычные экскурсии со сложным маршрутом и утомляющей ходьбой? У Вас есть возможность разглядеть центр города и его живописные окрестности с высоты птичьего полета — на вертолете! На полчаса мы поднимемся в небо, любуясь шикарными видами и делая зрелищные фото.
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Ближайшие даты:
13
окт
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окт
15
окт
16
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Полуостров Муравьёва-Амурского
  • Мост через Амурский залив (Де-Фриз)
  • Золотой мост
  • Центр Владивостока
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приготовьте камеры: мы взлетаем! Покинув аэропорт Владивостока, мы покажем вам необычный рельеф полуострова Муравьёва-Амурского.
Совершив быстрый подъем на вертолете, вам откроется потрясающий панорамный вид на западное побережье Владивостока. Вы узнаете историю города от опытного пилота, пролетая низководный мост через Де-Фриз, Седанкинское водохранилище и центр города.
После мы пролетим над Золотым мостом, соединяющим два берега одноименной бухты, и посмотрим на Мариинский театр. Что важно знать • Полёт проходит на Robinson R44. В воздухе мы проведём 30 минут.
  • Вместимость вертолета: три туриста + пилот.
  • Можно заказать как место, так и целый вертолет.
  • Программу можно скорректировать по вашему желанию: добавить пролет на Русским мостом, мысом Тобизина и островом Шкота.

Подбираем время отправления, что подходит вам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда вертолета
  • Работа пилота
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Аэропорт Кневичи Терминал «Б»
Когда начало
Подбираем время отправления, что подходит вам.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Встречаемся в аэропорту города Владивостока.
  • Полёт проходит на Robinson R44. В воздухе мы проведём 30 минут.
  • Вместимость вертолета: 3 туриста + пилот.
  • Выбор времени отправления, что подходит вам.
  • Для взрослых и детей.
  • Можно заказать как место, так и целый вертолет.
  • Программу можно скорректировать по вашему желанию: добавить пролет на Русским Мостом, мысом Тобизина и островом Шкота. Уточняйте цену в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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