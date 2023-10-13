Приготовьте камеры: мы взлетаем! Покинув аэропорт Владивостока, мы покажем вам необычный рельеф полуострова Муравьёва-Амурского.

Совершив быстрый подъем на вертолете, вам откроется потрясающий панорамный вид на западное побережье Владивостока. Вы узнаете историю города от опытного пилота, пролетая низководный мост через Де-Фриз, Седанкинское водохранилище и центр города.

После мы пролетим над Золотым мостом, соединяющим два берега одноименной бухты, и посмотрим на Мариинский театр. Что важно знать • Полёт проходит на Robinson R44. В воздухе мы проведём 30 минут.