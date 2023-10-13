Хотите увидеть Владивосток во всей красе, но не любите привычные экскурсии со сложным маршрутом и утомляющей ходьбой? У Вас есть возможность разглядеть центр города и его живописные окрестности с высоты птичьего полета — на вертолете! На полчаса мы поднимемся в небо, любуясь шикарными видами и делая зрелищные фото.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Полуостров Муравьёва-Амурского
- Мост через Амурский залив (Де-Фриз)
- Золотой мост
- Центр Владивостока
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приготовьте камеры: мы взлетаем! Покинув аэропорт Владивостока, мы покажем вам необычный рельеф полуострова Муравьёва-Амурского.
Совершив быстрый подъем на вертолете, вам откроется потрясающий панорамный вид на западное побережье Владивостока. Вы узнаете историю города от опытного пилота, пролетая низководный мост через Де-Фриз, Седанкинское водохранилище и центр города.
После мы пролетим над Золотым мостом, соединяющим два берега одноименной бухты, и посмотрим на Мариинский театр. Что важно знать • Полёт проходит на Robinson R44. В воздухе мы проведём 30 минут.
- Вместимость вертолета: три туриста + пилот.
- Можно заказать как место, так и целый вертолет.
- Программу можно скорректировать по вашему желанию: добавить пролет на Русским мостом, мысом Тобизина и островом Шкота.
Подбираем время отправления, что подходит вам.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда вертолета
- Работа пилота
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Кневичи Терминал «Б»
- Когда начало
- Подбираем время отправления, что подходит вам.
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Встречаемся в аэропорту города Владивостока.
- Полёт проходит на Robinson R44. В воздухе мы проведём 30 минут.
- Вместимость вертолета: 3 туриста + пилот.
- Выбор времени отправления, что подходит вам.
- Для взрослых и детей.
- Можно заказать как место, так и целый вертолет.
- Программу можно скорректировать по вашему желанию: добавить пролет на Русским Мостом, мысом Тобизина и островом Шкота. Уточняйте цену в переписке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
Необычные
Мосты
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
в центре города
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско
Исторический центр, остров Русский, бухты и мосты на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
10 200₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии