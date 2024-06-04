🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 35 отзывов Популярное предложение Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто Начало: По договоренности «По пути проедем по Золотому и Русскому мостам, обсудим историю города и судьбы его знаменитых жителей» 10 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... «Сделаете вау-фото на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета» Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 9 отзывов Популярное предложение Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного Начало: На площади Борцов Революции «На обзорной площадке под Русским мостом вы сможете сделать фотографию со знакомыми видами, как на 2000-рублёвой купюре» Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 2 800 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Популярное предложение К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере Начало: На ул. Катерная 6В «Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост» 26 000 ₽ за всё до 10 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды «Мы отправимся по мостам на остров Русский» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете Начало: В центре города «Золотой мост и бухта Золотой Рог — вы увидите их с высоты смотровой площадки» 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский «Кроме того, проедем по вантовому Золотому мосту и полюбуемся роскошными пейзажами» 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города «Он подарит изумительный вид на мосты и бухту Золотой Рог» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом Начало: По договоренности «Посетите главную видовую площадку города, «Орлиное гнездо», и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира» 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке «По пути проедем по двум мостам — «Золотому» и «Русскому», оценим масштабы Дальневосточного Федерального Университета и полюбуемся меняющимися видами» 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады «Дорога из Владивостока пройдёт по знаменитым вантовым мостам, мимо сёрферского лагеря и Приморского океанариума» 10500 9 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 13 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке Начало: По договоренности «Прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту» 14500 11 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края «Назимовская батарея – видовая площадка на Русский мост и кампус ДВФУ» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных «По пути мы проедем Золотой мост, Мариинский театр и конечно же, прокатимся по Русскому мосту» 18 190 ₽ за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения Начало: В районе острова Русский «Вы сможете пройти под вторым по высоте вантовым мостом в мире» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами «Проедем через Золотой и Русский мосты до острова Русский» 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом Начало: Аэропорт города Владивостока «Отсюда вы сможете сделать своё фото с 2000-ой купюрой и полюбоваться громадиной самого большого в мире вантового моста — моста на остров Русский» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас «Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост» 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская «Владивосток: маяк, видовые площадки, набережные и мосты» от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас Начало: У вашего отеля/апартаментов «Пролетим над шикарными вантовыми мостами, увидим мыс Тобизина, Океанариум, Дальневосточный университет, самый большой городской пляж — Шамора, загадочные скалы и гроты, а также бухту Стеклянная, Низководный мост и Токаревский маяк» 57 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии Начало: У вашей гостиницы «Проезжая по мостам города, мы полюбуемся красотой бухты Золотой Рог и не менее живописным проливом Босфор Восточный» 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря «Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей» 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке «Проедем по знаменитым мостам — Золотому и Русскому» 10 010 ₽ за всё до 3 чел.

🛥 На яхте 🏄 SUP-прогулки 10% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв На парусной яхте - вокруг островов Владивостока Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов «⛵ Далее наш путь лежит по Амурскому заливу вокруг полуострова Эгершельд, мимо Токаревского маяка, откуда открывается вид на Русский мост и остров Русский» 49340 44 406 ₽ за всё до 4 чел.

🏄 SUP-прогулки 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 4 отзыва На сапе - по бухте Парис на острове Русский Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе Начало: на улице Светланская «По пути мы увидим дикие берега, Приморский океанариум и Русский мост» 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 11 отзывов Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком Начало: На центральной площади «В завершение наш автобус провезет вас по двум грандиозным вантовым мостам через бухту Золотой Рог» 1 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 70 отзывов Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память Начало: Площадь Борцов Революции «Насладившись видами, мы отправимся по вантовому Золотому мосту через бухту Золотой Рог, на мыс Чуркин и вы увидите Владивосток весь в огнях по другую сторону бухты Золотой Рог» Расписание: каждый день в 20.00 1 500 ₽ за человека

🚤 На катере 20% скидка Групповая 2 часа 19 отзывов Популярное предложение Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере Начало: Ул. Катерная, 2В «Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке» от 3700 2 960 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 200 отзывов Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток «История создания мостов Вас ждет морская прогулка и увлекающая история создания мостов, начала строительства Владивостока» Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно 1 600 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 79 отзывов Популярное предложение Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра «В программе экскурсии: Золотой мост - Одна из главных достопримечательность города Владивостока» Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00 от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 442 отзыва «По страницам истории»: погружение в историю Владивостока Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий «За два часа мы посетим все главные достопримечательности города — Токаревский маяк, Золотой мост и многие другие знаковые места» Расписание: Через день в 10:30 и 14:30 от 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 141 отзыв Вечерний Владивосток Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток «Муравьева-Амурского, через Золотой мост ➡ Приморская сцена Мариинского театра ➡ Светланская и Фуникулёр ➡ Океанский проспект ➡ Покровский парк ➡ ТЦ "Алеутский", Арбат (ул» Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города «Отсюда перед вами откроются невероятные виды на город, мосты и бирюзовое Японское море» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка «Далее мы направимся к маяку, где сделаем массу ярких фото, и увидим два моста» Расписание: 10-11 в любой день по договоренности 30 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города «прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский» от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 56 отзывов Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии Начало: Ваша гостиница, адрес размещения «Что вас ожидает: Наша путешествие начнётся со знакомства с Владивостоком, проедем по Золотому мосту и Русскому, я вам расскажу, как они строились и как изменился город с их появлением» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 6 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 36 отзывов Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты Начало: Площадь Борцов Революции 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 54 отзыва Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке Начало: Любое место пределах города «Проедем с Вами через 2 моста: Русский и Золотой» Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00 3 800 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы Начало: Заберу с любой точки города «Помимо этого, мы обязательно прокатимся по двум мостам в свете ночной иллюминации» Расписание: Ежедневно в тёмное время суток 7 100 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Во время экскурсии, мы проедем через два моста от центра города Владивостока и попадем на остров Русский» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00) 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией Начало: По запросу «Далее мы направимся к нашей «секретной» обзорной площадке с 360-ти градусной панорамой на два моста — Золотой Рог и Русский» Расписание: каждый день 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина Начало: Место встречи - адрес вашего проживания «Тайны острова Русский Проехав по знаменитому вантовому мосту, мы окажемся на легендарном острове Русский» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты «А на последок заедем в новую видовую площадку с водонапорной башней и видом на весь город и мосты — сопку Бурачка» Расписание: Ежедневно 11500 10 925 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами Начало: Центральная площадь, Владивосток от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.