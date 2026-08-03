Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией

Только представьте: прекрасный Владивосток, но не пешком или на машине, а с высоты птичьего полёта! Мы пролетим над вантовыми мостами, островами Русский и Шкота, полюбуемся бухтами, скалами, гротами и, конечно, визитной карточкой города — Токаревским маяком. Про все эти места я расскажу интересные истории и любопытные факты. Яркие эмоции гарантированы!
Описание экскурсии
Мне сверху видно всё
Я заберу вас из отеля, и мы отправимся к месту стоянки самолёта. После чего поднимемся как птицы в небо и сделаем огромный круг над Владивостоком, островами Русский и Шкота. Пролетим над шикарными вантовыми мостами, увидим мыс Тобизина, Океанариум, Дальневосточный университет, самый большой городской пляж — Шамора, загадочные скалы и гроты, а также бухту Стеклянная, Низководный мост и Токаревский маяк.
Интересные факты
Во время полёта я вкратце расскажу о достопримечательностях. Вы узнаете, какие секреты хранят мосты Золотой и Русский, Океанариум и Токаревский маяк. Кроме того, я покажу вам место, которое до столкновения литосферных плит было морским дном, а сейчас «вылезло» на поверхность.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля/апартаментов и после полёта привезу обратно. Время в пути на машине до аэродрома и обратно — 1 час в каждую сторону
- Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке
- Полёт проходит на ЯК-18Т. В воздухе мы проведём 60–70 минут
- Самолётом управляет профессиональный пилот. Я лечу вместе с путешественниками
- По желанию гостей можем заехать в ресторан «Супра». Еда не входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля/апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1140 туристов
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Алескандра, Незабываемые впечатления получили мы на всю жизнь, за полтора часа посмотрели все окрестности с высоты птичьего полета!
А после еще учились Серфить под руководством того же Александра, нам очень понравилось!!!!
Рекомендуем!
А после еще учились Серфить под руководством того же Александра, нам очень понравилось!!!!
Рекомендуем!
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Огромное спасибо гиду Александру и пилоту Карену за организацию!
Полет на легкомоторном самолете — словами не передать. Вид на сопки, море и мост — как на ладони. Карен — настоящий профессионал:
Полет на легкомоторном самолете — словами не передать. Вид на сопки, море и мост — как на ладони. Карен — настоящий профессионал:
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Владивосток, утро, туманы … А впереди незабываемая экскурсия, так гласит название.
И для каждого она будет незабываема по-своему: кто-то мечтал увидеть землю глазами птицы- было; кто-то мечтал проверить себя на прочность
И для каждого она будет незабываема по-своему: кто-то мечтал увидеть землю глазами птицы- было; кто-то мечтал проверить себя на прочность
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Р
организация на высшем уровне!
Александр встретил в аэропорту, провёл интереснейшие экскурсии.
Полет на самолёте - отличная возможность осмотреть все достопримечательности Владивостока с воздуха, увидеть места, которые доступны не всем.
обязательно вернемся еще!
Александр встретил в аэропорту, провёл интереснейшие экскурсии.
Полет на самолёте - отличная возможность осмотреть все достопримечательности Владивостока с воздуха, увидеть места, которые доступны не всем.
обязательно вернемся еще!
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Отлично проведенное время! Вежливость и пунктуальность организаторов! Чистота и в автомобиле и в самолёте! Отличные рекомендации по выбору наиболее интересного времени! Очень хороший пилот👍🏼
+2
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Шикарно! У меня был день рождения и пилот выложил растяжку на посадке! 🥰🥰🥰 Очень профессиональные организаторы, замечательная атмосфера и незабываемые впечатления!!! ❤️❤️❤️ Всем советую полетать над этим классным городом! 🙌 Карен - супер пилот! С ним я чувствовала себя в полной безопасности (а я ещё та трусиха)
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