Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией

Увидеть ключевые достопримечательности города с высоты и узнать интересные факты из их истории

5
2 отзыва
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Только представьте: прекрасный Владивосток, но не пешком или на машине, а с высоты птичьего полёта! Мы пролетим над вантовыми мостами, островами Русский и Шкота, полюбуемся бухтами, скалами, гротами и, конечно, визитной карточкой города — Токаревским маяком. Про все эти места я расскажу интересные истории и любопытные факты. Яркие эмоции гарантированы!
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мне сверху видно всё

Я заберу вас из отеля, и мы отправимся к месту стоянки самолёта. После чего поднимемся как птицы в небо и сделаем огромный круг над Владивостоком, островами Русский и Шкота. Пролетим над шикарными вантовыми мостами, увидим мыс Тобизина, Океанариум, Дальневосточный университет, самый большой городской пляж — Шамора, загадочные скалы и гроты, а также бухту Стеклянная, Низководный мост и Токаревский маяк.

Интересные факты

Во время полёта я вкратце расскажу о достопримечательностях. Вы узнаете, какие секреты хранят мосты Золотой и Русский, Океанариум и Токаревский маяк. Кроме того, я покажу вам место, которое до столкновения литосферных плит было морским дном, а сейчас «вылезло» на поверхность.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля/апартаментов и после полёта привезу обратно. Время в пути на машине до аэродрома и обратно — 1 час в каждую сторону.
  • Полёт проходит на ЯК-18Т. В воздухе мы проведём 60–70 минут.
  • Самолётом управляет профессиональный пилот. Я лечу вместе с путешественниками.
  • По желанию гостей можем заехать в ресторан «Супра». Еда не входит в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
29 июля 2023
Александру- огромное спасибо! Пилоту отдельное спасибо! Потрясающе ощущения от полёта, какие изумительные выды открываются с высоты. Это не передать словами. Однозначно нужно брать полёт! Рекомендую всем!
Александру- огромное спасибо! Пилоту отдельное спасибо! Потрясающе ощущения от полёта, какие изумительные выды открываются с высоты.Александру- огромное спасибо! Пилоту отдельное спасибо! Потрясающе ощущения от полёта, какие изумительные выды открываются с высоты.Александру- огромное спасибо! Пилоту отдельное спасибо! Потрясающе ощущения от полёта, какие изумительные выды открываются с высоты.
Егор
27 июля 2023
Замечательный полёт!!!! Организатор прекрасно всё организовал, пилот провёл нас красивым маршрутом над городом и окрестностями. Рекомендую!))))

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Летние
Активный отдых
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