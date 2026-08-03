Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией

Только представьте: прекрасный Владивосток, но не пешком или на машине, а с высоты птичьего полёта! Мы пролетим над вантовыми мостами, островами Русский и Шкота, полюбуемся бухтами, скалами, гротами и, конечно, визитной карточкой города — Токаревским маяком. Про все эти места я расскажу интересные истории и любопытные факты. Яркие эмоции гарантированы!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мне сверху видно всё

Я заберу вас из отеля, и мы отправимся к месту стоянки самолёта. После чего поднимемся как птицы в небо и сделаем огромный круг над Владивостоком, островами Русский и Шкота. Пролетим над шикарными вантовыми мостами, увидим мыс Тобизина, Океанариум, Дальневосточный университет, самый большой городской пляж — Шамора, загадочные скалы и гроты, а также бухту Стеклянная, Низководный мост и Токаревский маяк.

Интересные факты

Во время полёта я вкратце расскажу о достопримечательностях. Вы узнаете, какие секреты хранят мосты Золотой и Русский, Океанариум и Токаревский маяк. Кроме того, я покажу вам место, которое до столкновения литосферных плит было морским дном, а сейчас «вылезло» на поверхность.

Организационные детали