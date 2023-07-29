Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией

Увидеть ключевые достопримечательности города с высоты и узнать интересные факты из их истории
Только представьте: прекрасный Владивосток, но не пешком или на машине, а с высоты птичьего полёта! Мы пролетим над вантовыми мостами, островами Русский и Шкота, полюбуемся бухтами, скалами, гротами и, конечно, визитной карточкой города — Токаревским маяком. Про все эти места я расскажу интересные истории и любопытные факты. Яркие эмоции гарантированы!
Ближайшие даты:
4
сен
сен
5
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
8
сен
сен
9
сен
сен
10
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мне сверху видно всё
Я заберу вас из отеля, и мы отправимся к месту стоянки самолёта. После чего поднимемся как птицы в небо и сделаем огромный круг над Владивостоком, островами Русский и Шкота. Пролетим над шикарными вантовыми мостами, увидим мыс Тобизина, Океанариум, Дальневосточный университет, самый большой городской пляж — Шамора, загадочные скалы и гроты, а также бухту Стеклянная, Низководный мост и Токаревский маяк.
Интересные факты
Во время полёта я вкратце расскажу о достопримечательностях. Вы узнаете, какие секреты хранят мосты Золотой и Русский, Океанариум и Токаревский маяк. Кроме того, я покажу вам место, которое до столкновения литосферных плит было морским дном, а сейчас «вылезло» на поверхность.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля/апартаментов и после полёта привезу обратно. Время в пути на машине до аэродрома и обратно — 1 час в каждую сторону.
- Полёт проходит на ЯК-18Т. В воздухе мы проведём 60–70 минут.
- Самолётом управляет профессиональный пилот. Я лечу вместе с путешественниками.
- По желанию гостей можем заехать в ресторан «Супра». Еда не входит в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля / апартаментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 34 туристов
Привет! Я родился во Владивостоке, профессионально занимаюсь созданием фото- и видеоконтента и больше всего люблю снимать природу. Мне известны самые красивые места нашего края, и я точно знаю, в какое время их лучше посещать для максимально крутых фотографий!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 июля 2023
Александру- огромное спасибо! Пилоту отдельное спасибо! Потрясающе ощущения от полёта, какие изумительные выды открываются с высоты. Это не передать словами. Однозначно нужно брать полёт! Рекомендую всем!
Егор
27 июля 2023
Замечательный полёт!!!! Организатор прекрасно всё организовал, пилот провёл нас красивым маршрутом над городом и окрестностями. Рекомендую!))))
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Активный отдых
Золотой мост
Остров русский
Популярные места
Мосты
Маяки
Остров Шкота
Токаревский маяк
на Остров Шкота
Уникальный опыт
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
5 сен
6 сен
8 сен
9 сен
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
в центре города
5 сен
7 сен
8 сен
9 сен
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечернего Владивостока
Посетить лучшие смотровые площадки города и полюбоваться им в свете ночных огней
в центре города
Сегодня
Завтра
8 сен
9 сен
6 400₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду